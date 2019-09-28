В Алматы прошел митинг за женские права

Фотографии Данияра Мусирова и Ольги Логиновой

28 сентября в Алматы, в сквере за кинотеатром Сары-Арка прошел санкционированный митинг, организованный феминистской группой Kazfem. В нем участвовали около 100 человек.

В качестве ключевых тем митинга были заявлены сексуальное насилие над женщинами, бытовое насилие, женщины в колониях, проблемы проституированных женщин, женские права в целом. Собравшиеся зачитали резолюцию митинга, которая была опубликована накануне.

В частности, в ней есть требования: разработать законопроект о бытовом насилии, увеличить число кризисных центров для жертв бытового насилия и объёмы их финансирования, ужесточить наказание за сексуальное насилие, обеспечить соблюдение прав женщин в колониях, ввести статью о защите от домогательства на рабочем месте.

Резолюцию можно почитать здесь