В Алматы заработали кафе и рестораны

19 марта в Алматы все заведения общепита перестали принимать посетителей, им разрешалось работать только на доставку. 25 мая, спустя два месяца и шесть дней, в городе заработали ТРЦ, кафе, рестораны, открылись летние террасы. Правда, пока требования к заведениям общепита строгие: дистанция между столиками должна быть 2 метра, сотрудники кафе на входе обязаны проверять температуру, руки необходимо обрабатывать антисептиком.

Данияр Мусиров прогулялся по городу, в который вернулись кафе и рестораны.