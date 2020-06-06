Протест во время карантина

Фотографии Данияра Мусирова и Ольги Логиновой

В субботу, 6 июня, в столице и Алматы начались митинги Демократической партии, которая находится в процессе создания и движений ДВК и Коше, признанных судом экстремистскими. Несколько десятков человек были задержаны. В Алматы митинг Демпартии под предводительством Жанболата Мамая длится уже четыре часа. Мамай и его сторонники все еще находятся на проспекте Достык, на подступе к площади перед Дворцом Республики. Они требуют, чтобы к ним пришел аким города Бахытжан Сагинтаев.

Митинг идет под постоянные предупреждения о том, что во время пандемии нужно соблюдать дистанцию и носить средства защиты.