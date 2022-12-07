Экибастуз. 10 дней после катастрофы

В ночь на 27 ноября остановилось несколько котлоагрегатов Экибастузской ТЭЦ, без тепла осталось около 130 домов. 28 ноября в Экибастузе объявили чрезвычайную ситуацию из-за аварии на тепловых сетях. Многие люди бросили замерзающие квартиры, уехав в соседний Павлодар. С тех пор прошло 10 дней, рабочие продолжают ремонтные работы, люди пытаются согреться, а волонтеры помогают с едой, обогревателями, одеялами и т.д.

Фотографии Владислава Сона