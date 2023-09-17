Как прошел Comic Con Astana

Фотографии Жанар Каримовой

В столице с 15 по 17 сентября проходил международный фестиваль, посвященный индустрии комиксов, кинематографа, аниме и другим поп-культурам. Хедлайнерами мероприятия стали звезды серии фильмов студии MARVEL “Стражи галактики” Шон Ганн и Майкл Рукер.

На фестивале также состоялся конкурс косплея с общим призовым фондом 10 миллионов тенге. Участие принимали косплееры с разных стран и городов Казахстана.

Среди приглашенных гостей фестиваля были ведущий канала Cut the Crap Артем Харченко, представительница косплей-сообщества и киберспортивной индустрии Казахстана со стажем более 10 лет Айгера Дунамис, профессиональный косплеер из Италии Taryn, профессиональный косплеер из Испании Ayuru и многие другие.