Вторая годовщина Қаңтар. Акция памяти в Алматы

В Алматы родственники погибших во время январских событий собрались у мемориала «Тағзым» и Монумента Независимости, чтобы почтить их память и вновь потребовать справедливости. Они потребовали присвоить погибшим специальный статус, провести должное расследование их гибели и увековечить имена на мемориале – сейчас их там нет, назвать проспект Назарбаева проспектом «Қаңтар». Кроме того, активисты заявили о необходимости освободить политических заключенных. Они развернули плакат с именами 238 погибших во время Кантара и скандировали: «Мы не террористы!»

Фотографии Алмаса Кайсара и Ольги Логиновой