Фабрика деталей алматинского модернизма

Первыми архитектурными элементами, которые начал выпускать АРО, являются витражи. После стилистического переворота в сторону модернизма, архитекторы начали всё активнее применять широкие плоскости стекла в своих проектах.

Главным материалом для производства витражей был алюминий. Сами цеха предприятия стали выставочной площадкой для этого вида изделий. Они используются в абсолютном большинстве окон на территории АРО и имеют характерный паттерн. Их устанавливали как в новых постройках, так и заменяли ими старые деревянные рамы.

Но самым знаковым и запоминающимся продуктом АРО стали алюминиевые панели, которые вошли в архитектуру советского модернизма с конца 60-ых годов. Их применение стало отличительной чертой модернистской архитектуры города в тот период.