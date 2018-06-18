Фабрика деталей алматинского модернизма

Алматинская архитектура советского периода обладает множеством специфических, характерных черт. Одна из них — использование декоративных металлических панелей, которые производились в цехах предприятия, ориентированного изначально на ремонт автомобилей.
Авторы выражают благодарность архитектору-реставратору Илье Малкову, который вдохновил авторов на эту статью.
Алма-Атинское авторемонтное объединение №1 появилось на базе Центральной аккумуляторной станции, созданной в 1930 году. Предприятие занималось в основном производством и ремонтом автомобильных аккумуляторов, но также имело небольшую экспериментальную лабораторию. Его мощности заметно возросли во время войны, когда сюда было эвакуировано оборудование и специалисты из европейской части СССР. Тогда предприятие превратилось в полноценную фабрику.
В 1956 году Аккумуляторная фабрика была превращена в Алма-Атинский авторемонтный завод №2, затем реорганизованный в Алма-Атинское производственное авторемонтное объединение №1 или сокращённо АРО. Задачей предприятия являлся ремонт и реставрация растущего парка автомобилей и развитие новых более эффективных методов выполнения этой работы.
Но помимо своей основной деятельности предприятие сыграло большую роль в развитии архитектуры Алматы. Оборудование компании позволяло производить на нём не только автомобильные, но и архитектурные детали.
Первыми архитектурными элементами, которые начал выпускать АРО, являются витражи. После стилистического переворота в сторону модернизма, архитекторы начали всё активнее применять широкие плоскости стекла в своих проектах.
Главным материалом для производства витражей был алюминий. Сами цеха предприятия стали выставочной площадкой для этого вида изделий. Они используются в абсолютном большинстве окон на территории АРО и имеют характерный паттерн. Их устанавливали как в новых постройках, так и заменяли ими старые деревянные рамы.
Но самым знаковым и запоминающимся продуктом АРО стали алюминиевые панели, которые вошли в архитектуру советского модернизма с конца 60-ых годов. Их применение стало отличительной чертой модернистской архитектуры города в тот период.
Эти панели и «чешуйки» изготавливались из листов алюминия, согнутых с помощью гидравлических прессов. Использовавшиеся при этом выкройки напоминали инструкции для оригами. После получения формы элементы помещались в специальные гальванические ванны, где под действием электрического тока и кислоты на их поверхности образовывалась плёнка. Она обеспечивала защиту металла от воздействия внешней среды. Знаковый для Алма-Аты золотой цвет этих «чешуек» возникал за счёт проведения процесса анодирования при низких температурах.
Специальные ванны, в которых обрабатывались элементы, до сих пор остаются на территории АРО, но уже вне цехов, сейчас они находятся в стадии утилизации.
Объединение сохраняло и использовало излишки произведенных элементов для украшения собственных цехов. По этим артефактам можно напрямую установить к каким проектам АРО имело отношение.
Одним из первых зданий в городе, где использовались такие элементы, был Дворец Ленина (современный Дворец Республики). Построенный в 1970 году, он являлся одним из самых авангардных проектов своего времени. Его конструктивная особенность вылилась в его знаковую архитектурную черту, а именно — кровля здания выполнена в виде отдельной плиты, покоящейся на шести пилонах. Чтобы подчеркнуть этот элемент, архитекторы покрыли его нижнюю часть множеством золотистых чешуек сложной формы, при этом они были закреплены как снаружи, так и внутри здания.
Но в ходе реконструкции 2010-2011 года от оригинального облика Дворца Ленина осталась только общая композиция. Тысячи чешуек уничтожили.
На территории АРО сохранилось небольшое количество чешуек, едва отличающихся от тех, которыми был украшен Дворец Ленина. От использовавшихся на дворце элементов их отличает только отсутствие одной небольшой складки.
Множество произведённых объединением элементов было применено в отделке фасадов и частично интерьеров гостиницы Казахстан. Сразу два вида алюминиевых элементов есть в оформлении входной группы гостиницы.