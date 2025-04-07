ONAY: Простая монополия

На вопрос о том, возможно ли объединение данных разных операторов для анализа транспортной системы города, Даурен Сабитов отвечает, что теоретически это можно сделать, но для этого нужен единый аналитический центр. «Может быть, министерство когда-нибудь об этом задумается и создаст такую систему», — отметил он.

Однако, по его словам, согласно законодательству, развитие общественного транспорта относится к компетенции акиматов, и каждый город самостоятельно принимает решения в этой сфере.

Руководитель ONAY спокойно относится к возможному появлению конкурентов на рынке электронного билетирования. «На казахстанском рынке есть несколько операторов, не только мы. Мы наблюдаем друг за другом, где-то перенимаем опыт, где-то обмениваемся идеями, так что это вполне нормально», — отметил он.

При этом в Усть-Каменогорске запускают систему ONAY, отключая старую систему Oskemenbus у которой также есть как карты, так и приложение.

Сабитов говорит, что у других компаний, скорее всего, были попытки выйти на рынок. «Они проводят презентации, показывают свои возможности, а акимат уже оценивает, насколько это целесообразно и удобно для населения». При этом он подчеркнул, что в Алматы система ONAY уже широко распространена, и не знает насколько имеет смысл вводить дополнительные решения или работать параллельно с другими операторами.