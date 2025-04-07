ONAY: Простая монополия

Виктория Натачиева
В октябре этого года будет ровно 10 лет с момента внедрения системы билетирования ONAY. За эти годы так и не появилась возможность совершать бесплатные пересадки, оплачивать за проезд банковской карточкой, а из проездных есть только действующий в рамках календарного месяца за 9900 тенге (не считая льготных).
«Власть» поговорила с экспертами о том, является ли система ONAY монополией и что нужно сделать для того, чтобы она стала удобнее для пассажиров.
Власти Алматы часто говорят о том, что город привлекателен для туристов, но при этом проезд в общественном транспорте нельзя оплатить ни банковской картой, ни наличными деньгами.
Можно сделать это картой ONAY, SMS-сообщением c мобильного телефона или помощью мобильного приложения ONAY. При этом в приложении нет английского языка, и его невозможно привязать к иностранному номеру. С августа прошлого года нельзя оплачивать проезд наличными.
Сабит Аманбаев, генеральный директор Союза автотранспортников Республики Казахстан, вспоминает о том, что вопрос альтернативной оплаты проезда в транспорте поднимался перевозчиками еще в 2016 году.
По его словам, если формально оплата наличными запрещена, то на практике она продолжает использоваться: «Если человек приезжает в город и у него нет карты ONAY или одноименного приложения, он просто не сможет оплатить проезд. У кого-то нет современных смартфонов, а даже если есть, не все умеют правильно пользоваться приложениями. В итоге, если у пассажира нет карты, ему не предоставляют других способов оплаты, кроме как передать деньги водителю, либо не платить вовсе», — рассуждает Аманбаев.
В управлении городской мобильности города Алматы в ответ на запрос Власти сообщили, что для удобства туристов и иностранных граждан транспортную карту ONAY можно приобрести в аэропорту (терминалы внутренних и международных рейсов), железнодорожных вокзалах Алматы-1, Алматы-2. Также она продается в 87 точках, в том числе в газетных киосках «Караван».
Ранее управление городской мобильности сообщало, что в общественном транспорте Алматы не будут вводить оплату банковскими картами, в акимате считают, что это не нужно из-за наличия электронной системы ONAY.
По словам Сабита Аманбаева, отсутствие альтернативных способов оплаты приводит к тому, что часть пассажиров ездят «зайцами». Из-за этого страдает не только рынок перевозок, но и городской бюджет. Власти вынуждены компенсировать убытки перевозчиков, что приводит к дополнительным расходам в миллиарды тенге.
За период 2020-2022 годов сумма выплаченных субсидий перевозчикам составила 115,8 млрд тенге. В 2023 году на субсидии было выделено 68,7 млрд тенге, в 2024 году прогнозная сумма субсидий выросла до 97,3 млрд тенге.
Союз автотранспортников, по словам Аманбаева, еще в 2017 году обращался в агентство по защите и развитию конкуренции. «Они (АЗРК) проводили расследование, выносили свои определения о том, что ONAY является монополистом в сфере электронного билетирования. Они делают правильные выводы, но реализации этих выводов нет».
Власть также отправила запрос в АЗРК, где подтвердили монопольное положение ТОО «Транспортный холдинг города Алматы» – компании-оператора автоматизированной системы оплаты проезда ONAY: «По городу Алматы проводился анализ состояния конкуренции на товарном рынке билетирования пассажиров общественного транспорта за период с 01.01.2021 по 12.12.2023, по результатам которого установлено монопольное положение ТОО «Транспортный холдинг города Алматы».
По информации агентства, ранее ТОО «Транспортный холдинг города Алматы» уже получало уведомление о признаках нарушения закона о защите конкуренции, выраженных в злоупотреблении монопольным положением.
В АЗРК при этом отметили, что на данный момент у них нет обращений от потенциальных конкурентов о создании препятствий для выхода на рынок.
Даурен Сабитов, руководитель ONAY, не согласен с утверждениями о том, что система является монополией: «Говорят, что мы занимаем монопольное положение и не пускаем других на рынок, но это неправда. Все хотят найти минусы в нашей работе, но я думаю, считать нас монополистами — это неправильно». Сабитов считает, что наличие возможности пополнения транспортной карты с помощью банковских карт уже не делает их монополией.
Также он утверждает, что имеющихся возможностей для оплаты проезда в Алматы вполне достаточно. По его словам, использование банковских карт для оплаты проезда невозможно, потому что в таком случае будет проблема со сбором данных, необходимых для эффективного управления транспортной системой города: «Каждая транспортная карта имеет уникальный номер. Когда пассажир прикладывает карту к терминалу, система понимает, какой это автобус, какой маршрут, в каком направлении он движется и на какой остановке происходит оплата. Если бы использовались банковские карты, мы не получили бы таких данных. Была бы лишь информация о том, что транзакция прошла, и все. Эти данные важны для принятия правильных решений по оптимизации маршрутов и улучшению работы общественного транспорта», - аргументирует Сабитов.
По мнению же Сабита Аманбаева, в нынешнюю эпоху цифровизации интегрировать различные программы оплаты в систему города не сложно. В Астане, например, нет проблем с оплатой банковской картой. Там действует ТОО «City Transportation Systems». Они внедряют разные способы оплаты, и ничто не мешает их работе. «В других городах мира существует несколько способов оплаты проезда, и это никак не мешает прозрачности и учету данных», - заключил глава союза автотранспортников.
На вопрос о том, возможно ли объединение данных разных операторов для анализа транспортной системы города, Даурен Сабитов отвечает, что теоретически это можно сделать, но для этого нужен единый аналитический центр. «Может быть, министерство когда-нибудь об этом задумается и создаст такую систему», — отметил он.
Однако, по его словам, согласно законодательству, развитие общественного транспорта относится к компетенции акиматов, и каждый город самостоятельно принимает решения в этой сфере.
Руководитель ONAY спокойно относится к возможному появлению конкурентов на рынке электронного билетирования. «На казахстанском рынке есть несколько операторов, не только мы. Мы наблюдаем друг за другом, где-то перенимаем опыт, где-то обмениваемся идеями, так что это вполне нормально», — отметил он.
При этом в Усть-Каменогорске запускают систему ONAY, отключая старую систему Oskemenbus у которой также есть как карты, так и приложение.
Сабитов говорит, что у других компаний, скорее всего, были попытки выйти на рынок. «Они проводят презентации, показывают свои возможности, а акимат уже оценивает, насколько это целесообразно и удобно для населения». При этом он подчеркнул, что в Алматы система ONAY уже широко распространена, и не знает насколько имеет смысл вводить дополнительные решения или работать параллельно с другими операторами.
Диас Маратулы, эксперт организации Urban Forum Kazakhstan, считает, что важно сделать систему удобной для постоянных пассажиров, а не только для туристов. Это значит, что нужно развивать абонементы и проездные.
Сейчас большинство оплат идет за разовые поездки, потому что на данный момент доступен только абонемент на месяц, но он не слишком выгоден: «Ты должен проехать очень много, чтобы окупить свой проездной. Из-за этого он не пользуется спросом. Главная проблема сейчас — отсутствие удобного и привлекательного билетного меню, чтобы люди покупали больше проездных»,— добавляет Маратулы.
Сейчас из-за разовых билетов пассажиры выбирают длинные маршруты без пересадок, что неудобно. Если же ввести пересадочные тарифы или бесплатные пересадки, это позволит оптимизировать маршрутную сеть и убрать дублирующие маршруты, считает эксперт.
В управлении городской мобильности обещают перейти на новое тарифное меню для общественного транспорта в Алматы до конца 2025 года. По информации управления планируется ввести абонементы с безлимитными поездками на определенный период, а также лимитированное количество поездок без ограничений по времени использования.
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