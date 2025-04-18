«В охранный список не входит»

Это позволяет рядом с охраняемым зданием строить многоэатжные объекты с инородной стилисткой и формами, разрушая масштаб и архитектурную цельность исторических кварталов и традиционной застройки.

Так в октябре 2024 года застройщик начал сносить историческую застройку на Некрасовской улице. Были снесены здания середины XIX века, составляющие комплекс - архитектурный ансамбль бывшей Казанской площади, одной из старейших в городе. На запросы СМИ и вышестоящего начальства Инспекция по охране памятников привычно отчиталась, что в их официальном охранном списке из 138 объектов этих зданий нет.

При этом умолчали, что по этим объектам уже были составлены предварительные учетные карты, начата процедура включения в предварительный список вновь выявленных объектов, что формально подразумевает дальнейшее взятие под охрану. После этого в Инспекции в очередной раз сменился начальник, а сама контора занялась спешной заменой охранных табличек старого образца на новые на фасадах зданий из охраняемого списка.

Специфика выявления новых объектов культурного наследия состоит в том, что в законе РК «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» (статья 11) прописаны уполномоченные органы и процедура, но ответственность за непроведение этих работ отсутствует.

В Уральске большое количество ценных исторических объектов не выявлено и не взято под охрану, многое уже разрушено или уничтожается прямо сейчас. Какую ответственность за это по закону несет уполномоченный орган? Никакую. Чиновники Инспекции, не обладая необходимым штатом компетентных специалистов, соответствующими средствами и ресурсами в скандальных ситуациях всегда могут легко отчитаться, что, по их мнению, сносимые ценные объекты таковыми просто не являются. Доказывать обратное, без дорогостоящих экспертиз и обследований вряд ли кто-то будет. Во всяком случае подобных прецедентов не было не только в ЗКО, но и в целом в стране.

Нельзя не сказать пару слов об уже неоднократно упомянутом официальном списке из 138 объектов, находящихся под охраной государства. Именно на него часто ссылаются и им прикрываются городские власти. Это очень пестрый, не систематизированный список, в нем есть и здания, и монументы, и объекты археологии. Однако помимо реально ценных объектов, список содержит много сомнительного.

Прежде всего это многочисленные новые скульптуры и монументы, совсем новые здания, явно не представляющие художественную и историческую ценность. При этом в последние годы появилась практика снятия с учета реально ценных объектов. Пример: пороховые погреба первой половины XIX в. на территории Московского рынка, снятые с учета ради строительства торгового комплекса, или памятник Гражданской войны, здание начала XX в. в стиле модерн по улице Чапаева 26, ставший жертвой точечной уплотнительной застройки.

Охранный статус, как показывает уральская практика, вовсе не является залогом идеального состояния памятников. Так, можно сказать, «брендовые» исторические здания города - бывший доходный дом купцов Ванюшиных, ныне объект городского образования и бывшая Русско-киргизская школа, где размещается Областной краеведческий музей, лишились резных кровельных завершений и привычного архитектурного силуэта. Они, по нерадению ответственных за эту госсобственность чиновников, пришли в аварийное состояние и их просто спилили. Надо сказать, что никто этого и не заметил.