«В охранный список не входит»

В этом году всемирный день охраны историко-культурного наследия, традиционно отмечаемый 18 апреля, Уральск встречает с очередными существенными потерями. Благодаря специфической градостроительной политике местных властей, при пассивности уполномоченных структур, прежде всего Управления культуры, развития языков и архивного дела с подчиненной ему Инспекцией охраны памятников Западно-Казахстанской области, за прошедший год утрачен целый ряд архитектурно значимых исторических зданий и комплексов.
При каждом факте вандализма чиновники заученно рапортуют СМИ и вышестоящему начальству, что у них под охраной в городе находится только 138 объектов. Ответственность за остальное они не несут.
При этом умалчивается, что помимо официального охранного списка в Инспекции есть еще и предварительный список так называемых вновь выявленных памятников, насчитывающий более 150 объектов.
Этот список был сформирован в основном на базе предложений народного музея «Старый Уральск» более 15 лет назад. В него вошли наиболее яркие и ценные с архитектурной и исторической точки зрения объекты, пока не взятые официально под охрану, но как бы являющиеся кандидатами для получения охранного статуса.
Стоит отметить, что прежние законы позволяли это делать по упрощенной процедуре, решением местного маслихата. Но все изменилось с началом действия нового Закона РК от 26 декабря 2019 года №288-VI «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия». Брать под охрану вновь выявленные объекты культурного наследия чиновникам стало и сложно, и накладно. Сказать, что объекты из предварительного списка совсем не защищены законом от сноса было бы неправдой. Инспекция и есть по закону конечный уполномоченный орган, осуществляющий выявление и охрану объектов культурного наследия. Однако отстаивать сохранение предварительно выявленных объектов чиновникам и сложно, и канительно.
Пример современной застройки исторической части Уральска, ул. Досмухамбетова, 33. В конце 2023 г. снесен архитектурно ценный исторический особняк, не взятый под охрану, на его месте возведено четырехэтажное здание.
Доказывать свою правоту без проведения соответствующих историческо-культурных экспертиз, официально установленных охранных границ, в местных судах было бы непросто. Поэтому об этом стараются умалчивать, иначе с владельцами зданий пришлось бы массово судиться при каждом факте перестройки или сноса. Тактика умолчания позволяет властям в скандальных ситуациях полностью отстраняться от сноса подобных объектов, ведь предварительный список, в отличие от официального, нигде не опубликован. Владельцы исторических зданий зачастую даже не подозревают, что их объекты числятся в каких-то списках. Во всяком случае официально их об этом не уведомляют.
Однако на деле общая картина с состоянием исторической части Уральска выглядит куда более трагичной. Ценных объектов, не вошедших даже в предварительный список, но требующих сохранения, гораздо больше. Именно они оказались под прицелом местных девелоперов и особых городских программ, таких как государственно-частное партнерство (ГЧП).
Добротные исторические здания, формирующие архитектуру старого города, объявляются ветхими и сносятся кварталами, освобождая места для застройки многоэтажным жильем. Такая «охранная» стратегия властей уже привела к далеко идущим последствиям. Безалаберность уполномоченных органов по охране исторического наследия города вылилась в прямые системные градостроительные ошибки.
При составлении Генерального плана развития города, принятого в 2014 году, в качестве опорного плана Инспекцией разработчикам был передан тот самый куцый список из 138 официально охраняемых объектов. При этом предварительный список вновь выявленных объектов представлен не был. Дополнительным выявлением оставшихся ценных объектов Инспекция не занималась вообще. В результате, на основании неполных исходных данных Генеральный план был конкретизирован в исторической части города локальным проектом детальной планировки – ПДП «Иске кала» (принят в первой редакции в 2018 г.).
В нем учтены только те самые 138 объектов, находящиеся под официальной охраной, т. е. без всяких предварительно выявленных и не выявленных объектов. Весь остальной старый город предложен к тотальному сносу и современной микрорайонной застройке. Таким образом, изначально был грубо нарушен один из прописанных базовых принципов Генерального плана Уральска: «сохранения, бережного использования и преемственного развития исторической застройки и объектов исторического и культурного наследия».
Снесенная в 2023-24 гг. архитектурно ценная комплексная историческая застройка по ул. Нурпеисовой. Снос произведен в рамках реализации городской программы Государственно частного партнерства (ГЧП) с санкции Инспекции по охране объектов культурного наследия ЗКО.
Реальность быстро показала непригодность ПДП «Иске кала». По факту массово развернулась хаотичная точечная уплотнительная застройка. Теперь уничтожаются не только исторические здания, но и необратимо уродуется сложившаяся архитектурно-историческая среда, неконтролируемо вырастает плотность населения, причем без обновления инженерной и социальной инфраструктуры. Чтобы хоть как-то соответствовать неприглядным реалиям, акимат стал без лишнего афиширования корректировать ПДП, в том числе и под проекты конкретных застройщиков. Так в ответ на запрос газеты «Уральская неделя» акимат отчитался, что в квартале рядом с исторической мечетью по улице Досмухамбетова, с принятой по изначальному ПДП этажностью для нового жилья – 4 этажа (по факту в этом квартале были здания в 1-2 этажа), в 2023 году этажность оказалась поднятой до 7. Именно тогда застройщик ТОО «ЕвроДом ЗКО» получил в этом квартале АПЗ на строительство своего 7-этажного здания, причем 8-м этажом соорудили закрытый чердачный объем. В результате здание, в жертву которому был снесен исторический объект, полностью разрушило окружающий архитектурно-исторический контекст.
Необходимо отметить, что Уральск в последние годы пережил период неконтролируемого градостроительного хаоса. Это видно не только визуально, но и подтверждено многочисленными фактами из отчета антикора. Строительная анархия происходила на фоне кадровой чехарды и злоупотреблений в архитектурном отделе городского акимата.
Так согласно отчету за период с 2020 по 2024 годы «главными архитекторами (руководителями отдела) города Уральск являлись 8 должностных лиц, в т. ч. 2 должностных лица временно исполняли обязанностями руководителя отдела. В результате, частая сменяемость руководителей сказывались на правоприминительной практике отдела, поскольку каждый руководитель по разному толковал нормы архитектурно-градостроительного законодательства, что повлекло за собой совершение ими различных правонарушений, в том числе коррупционного характера».
Последний бывший главный архитектор и руководитель отдела архитектуры Муратбек Ташенбаев и бывший главный специалист Нурсултан Гатау в феврале этого года были осуждены за получение взятки и получили реальные сроки – первый – 7 лет лишения свободы, второй – 3,5 года.
Между тем, разрушения исторических зданий начались уже в районах, которые необходимо полностью накрывать охранными зонами. Однако в отличии от Европы и России, в Казахстане такой практики не существует.
Это позволяет рядом с охраняемым зданием строить многоэатжные объекты с инородной стилисткой и формами, разрушая масштаб и архитектурную цельность исторических кварталов и традиционной застройки.
Так в октябре 2024 года застройщик начал сносить историческую застройку на Некрасовской улице. Были снесены здания середины XIX века, составляющие комплекс - архитектурный ансамбль бывшей Казанской площади, одной из старейших в городе. На запросы СМИ и вышестоящего начальства Инспекция по охране памятников привычно отчиталась, что в их официальном охранном списке из 138 объектов этих зданий нет.
При этом умолчали, что по этим объектам уже были составлены предварительные учетные карты, начата процедура включения в предварительный список вновь выявленных объектов, что формально подразумевает дальнейшее взятие под охрану. После этого в Инспекции в очередной раз сменился начальник, а сама контора занялась спешной заменой охранных табличек старого образца на новые на фасадах зданий из охраняемого списка.
Специфика выявления новых объектов культурного наследия состоит в том, что в законе РК «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» (статья 11) прописаны уполномоченные органы и процедура, но ответственность за непроведение этих работ отсутствует.
В Уральске большое количество ценных исторических объектов не выявлено и не взято под охрану, многое уже разрушено или уничтожается прямо сейчас. Какую ответственность за это по закону несет уполномоченный орган? Никакую. Чиновники Инспекции, не обладая необходимым штатом компетентных специалистов, соответствующими средствами и ресурсами в скандальных ситуациях всегда могут легко отчитаться, что, по их мнению, сносимые ценные объекты таковыми просто не являются. Доказывать обратное, без дорогостоящих экспертиз и обследований вряд ли кто-то будет. Во всяком случае подобных прецедентов не было не только в ЗКО, но и в целом в стране.
Нельзя не сказать пару слов об уже неоднократно упомянутом официальном списке из 138 объектов, находящихся под охраной государства. Именно на него часто ссылаются и им прикрываются городские власти. Это очень пестрый, не систематизированный список, в нем есть и здания, и монументы, и объекты археологии. Однако помимо реально ценных объектов, список содержит много сомнительного.
Прежде всего это многочисленные новые скульптуры и монументы, совсем новые здания, явно не представляющие художественную и историческую ценность. При этом в последние годы появилась практика снятия с учета реально ценных объектов. Пример: пороховые погреба первой половины XIX в. на территории Московского рынка, снятые с учета ради строительства торгового комплекса, или памятник Гражданской войны, здание начала XX в. в стиле модерн по улице Чапаева 26, ставший жертвой точечной уплотнительной застройки.
Охранный статус, как показывает уральская практика, вовсе не является залогом идеального состояния памятников. Так, можно сказать, «брендовые» исторические здания города - бывший доходный дом купцов Ванюшиных, ныне объект городского образования и бывшая Русско-киргизская школа, где размещается Областной краеведческий музей, лишились резных кровельных завершений и привычного архитектурного силуэта. Они, по нерадению ответственных за эту госсобственность чиновников, пришли в аварийное состояние и их просто спилили. Надо сказать, что никто этого и не заметил.
В крайне удручающем состоянии находятся фасады памятника республиканского значения первой половины XIX века бывшего дома наказных атаманов (ныне госпиталь УВД, музей А.С. Пушкина) и бывшего Войскового правления (ныне детская библиотека им. Х. Есенжанова).
Куда хуже обстоят дела с рядовой охраняемой исторической застройкой центральной улицы - проспекта Назарбаева, принадлежащей частным лицам, жильцам и компаниям. Они непрерывно грубо искажаются ремонтами и пристройками, оригинальная лепнина сбивается и осыпается, грубые рекламные вывески закрывают лицевые фасады. При этом дворовые фасады пребывают в первозданном состоянии без ремонтов и подновлений. Специально заказанный для главной улицы акиматом дизайн код не применяется, т. к. юридически не обязателен к исполнению.
Эти здания сущая головная боль местных властей. Ввиду нежелания собственников проводить квалифицированные ремонты своих зданий, городу приходится постоянно изыскивать какие-то средства хотя бы на текущие косметические подновления. После каждой такой операции здания еще больше утрачивают свой исторический облик, лишаясь архитектурных деталей.
В этом году в Уральске пройдет XXI форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Выделив в рамках подготовительной кампании значительные средства на ремонты фасадов по главным магистральным улицам, акимат официально отказался заниматься ремонтом фасадов охраняемых исторических зданий в старой части проспекта Назарбаева. Причину пояснили просто - к саммиту не успеть, так как это более сложный, дорогой и главное долговременный ремонт, требующий наличия специальных реставрационных лицензий от проектировщиков и подрядчиков.
За 30 лет независимости городские власти так и не удосужились разработать долгосрочную комплексную программу реконструкции и обновления самого ценного исторического архитектурного участка центральной улицы. Отсутствие единого плана и обдуманных согласованных действий городского акимата и Инспекции уже привели к значительной деградации исторического ансамбля. Часть зданий оказалось грубо перестроена, другая просто снесена и уступила место нелепым инородным сооружениям. Нарушена традиционная квартальная застройка, в которую агрессивно вторгаются высокие здания.
Как бы ни оправдывались уполномоченные органы ЗКО, Уральск быстро утрачивает не только не взятое под охрану, но и официально находящееся под охраной культурно-историческое наследие. Порочна, на мой взгляд, и выстроенная в стране система, когда инспекции по охране памятников находятся в подчинении местных областных управлений по культуре. Возможно, это оправдано для ряда областей страны, где памятников мало. Но такая структура совершенно неприемлема для городов типа Уральска, здесь и памятников много, и они образуют целые градостроительные комплексы. Инспекции под властью управлений культуры бессловесны и безынициативны жестко связаны служебной иерархией, существуют по остаточному принципу. К примеру, в России, где охранная система традиционно выстроена гораздо лучше и эффективнее, подобные органы подчинены напрямую областным правительствам. Это дает уполномоченным охранным органам большую самостоятельность, штаты и ресурсы для исполнения возложенных на них законом обязанностей.
В целом власти Казахстана в какой-то мере уже осознали, что существующие охранное и градостроительное законодательства не эффективны и в некоторых случаях необходимо вводить ручное регулирование. Возможно, именно этим, вызвана необходимость недавнего появления особого закона о статусе Туркестана, благодаря которому местные власти наделяются особыми компетенциями по утверждению градостроительного регламента и дизайн-кода, правил формирования архитектурного облика и градостроительного планирования.
При желании уральские власти также могли бы получить аналогичные полномочия хотя бы в границах исторического центра города. Есть и обоснование: городов с сохранившейся комплексной исторической застройкой в стране практически нет. С другой стороны, у уральцев есть редкая возможность изучения зарубежного опыта комплексного сохранения исторического наследия.
Так в соседнем Оренбурге недавно принят проект мероприятий по сохранению и развитию исторической части, утверждена Объединенная охранная зона, охватившая весь центр города. Ее цель не только сохранять архитектурную целостность центра, все исторические и архитектурно значимые объекты в нем, но и дать возможность инвесторам инвестировать в старый город, обновлять его без ущерба культурному наследию. Проект готовился много лет, разработан НИИ Генплана Москвы.
Сейчас власти Уральска активно корректируют Генеральный плана города, заявляя, что прежний изжил себя. Следом стоит ожидать корректировки районных ПДП, включая ПДП «Иске кала». Однако, пока акимат упорно не видит и не признает грубые ошибки ранее принятой градостроительной политики в исторической части города. Молчит и Инспекция, не способная внятно донести проблему и предложить конструктивные решения. К сожалению, отсутствует и должная реакция общественности.
Исторический центр Уральска не такой уж и большой, при этом интенсивность строительной деятельности в нем возросла многократно. Выявить и взять под охрану всю оставшуюся ценную часть дореволюционного градостроительного комплекса не такая уж и сложная задача. Это позволило бы грамотно откорректировать проект детальной планировки старого города, который в нынешнем виде предусматривает его снос. Но на это вновь и вновь необходима политическая воля властей, которые по-прежнему не желают видеть проблему.
Исторический центр - самое ценное что есть в Уральске. Реальность такова, что вместо необходимого комплексного развития, он быстро упрощается и деградирует, утрачивая остатки былой культурной сложности и индивидуальности.
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