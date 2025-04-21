«Велоинфраструктура – это всегда политическое решение»

«Если сопоставить карты с существующей городской велоинфраструктурой, можно определить, где она нуждается в доработке», – рассказали «Власти» в Whoosh, добавив, что охотно делятся этими данными с городской администрацией.

По данным сервиса, самые популярные улицы среди водителей самокатов в Алматы – проспект Абая, улицы Тимирязева и Шевченко, которые образуют магистрали в центре города и ведут в спальные районы.

«Улица Толе би в Алматы также идёт из центра на запад, но ее выбирают для маршрутов значительно реже. На ней нет выделенной зоны или полосы для средств индивидуальной мобильности, что неудобно для водителей самокатов, – поделились в Whoosh. – Также тепловая карта демонстрирует нехватку инфраструктуры для микромобильного транспорта на проспекте Абая к западу от улицы Байзакова, проспекте Алтынсарина и на улице Саина».

«Считать велодорожки в километрах – плохо»

В 2025 и 2026 году акимат Алматы планирует проложить 26,7 км велодорожек: 6 км на улице Саина, 1,2 – на Абая, 1,5 км на транспортной развязке Саина-Монке би, 9 км по улице Толе би и 9 км по улице Жубанова.

Известно, что при благоустройстве проспекта Достык и реконструкции проспекта Райымбека в этом году также планируется проложить велодорожки.

В проектном офисе «Власти» рассказали, что велосипедные дорожки и полосы планируется обустроить как на существующих, так и на будущих улицах в новых районах и в составе «пробивок» – строящихся продолжений магистральных улиц.

Всего, согласно генплану, до 2040 года в городе должно появиться 100 километров новых велодорожек.

«Но в километрах считать велодорожки вообще плохо, – рассуждает Ануар Джусупов. – Это не лучший метод подсчета, можно в степи построить 100 километров и указывать это в статистике, но это ничего не говорит о велоинфраструктуре».

Поэтому, поясняет эксперт, велоинфраструктуру необходимо развивать с позиции увеличения охвата населения.

«То есть, в отчетах, которые которые присылают акиму, должны быть другие метрики, кроме километров, чтобы благодаря этому более осознанно подходили к вопросу того, как и где строить инфраструктуру, – говорит Джусупов. – Например, если сделать десять километров, которые пройдут вглубь микрорайонов – от 1-го по 11-й и Аксай, это даст прирост пользователей и количества поездок из этого района значительно больше, чем если просто сделать 10 километров где-нибудь на Кульджинке. И приоритет должен отдаваться такому строительству».

Руслан Фатихов также отмечает, что в городе не хватает магистральных веломаршрутов, соединяющих разные районы, чтобы можно было проехать из одного конца города в другой без постоянных разрывов и выезда на проезжую часть. Нужна и связь с рекреационными зонами – многие из них популярны у велосипедистов, но добираться туда небезопасно или неудобно.

«Не хватает продуманных пересечений через городские развязки и мосты – сейчас это критические точки, где велосипедист сталкивается с риском или вынужден делать длинные обходы», – также отмечает Фатихов.