Старинные кладбища Астаны

«Кладбищенский» туризм

Посещение могил известных личностей и мемориалов трагических событий нередко включается в туристические маршруты, а на самые знаменитые некрополи даже организуются экскурсии с гидами. Такой формат путешествий, известный как «кладбищенский» туризм, связывают с растущим интересом к уникальному опыту и новым впечатлениям – тенденцией, которая начала формироваться в западных странах еще в конце XX века. Возможен ли «кладбищенский» туризм в Казахстане, и в частности – в Астане?

По мнению краеведа Дмитрия Глухих, «кладбищенский» туризм в Астане вряд ли приживется, поскольку в городе нет мемориального кладбища с большим количеством широко известных по всей стране имен и памятников.

«Кладбища не сохранялись, они не структурированы. Национальный пантеон не в счет – там исключительно политики. Сюда не пойдут, как в пантеон Александро-Невской лавры, потому что здесь нет Суворова, Ломоносова, Чайковского или Достоевского. Одним словом – мировых имен нет. Даже алматинский Кенсай не пользуется популярностью как туристический объект. Да и не приспособлены наши кладбища для приема большого количества посетителей», – рассуждает Глухих.

Православная церковь не видит ничего плохого в том, чтобы посещать кладбище в туристических целях.

«Когда мы приходим на кладбище, мы задумываемся, что когда-то и мы там будем. В Афонском монастыре есть черепа монахов, мощи, и на них подписано: «Мы были как вы, вы будете как мы». Человек приходит на кладбище, он может помолиться. Плохо, когда посещение кладбища превращается в нечто недопустимое», – подытоживает отец Сергий.