Как нас научили любить развязки

Человек обладает эволюционной способностью приспосабливаться и привыкать. Горожанам, живущим в невероятно динамичной среде, приходится адаптироваться максимально быстро, но и они не теряют способности привыкать. Например, они могут привыкнуть к тому, как развивается их город. Если городские власти достаточно долго придерживаются одного вектора развития, дают ему физическое воплощение в крупных инфраструктурных проектах, то появление новых подобных инициатив кажется чем-то обыденным и привычным. Особенно если они укладываются в личные потребности отдельного горожанина.



Именно это происходило с алматинцами с начала XXI века. Город, взявший курс на автомобилизацию, стремительно менялся, появлялись развязки, улицы превращались в шоссе, пешеходы изгонялись в подземные и надземные переходы, а всё больше пространства отдавалось под парковки. За почти 20 лет сложилось ощущение, что именно так и должно быть.

И горожане в большинстве своем действительно согласны с этой стратегией развития. Более того, они могут быть недовольны тем, что она реализуется недостаточно полно, ведь пробки не исчезли. В живых разговорах и в дискуссиях в казахстанском сегменте социальных сетей автомобилисты и даже некоторые горожане, не имеющие автомобиля, сформировали собственный набор тезисов, которым должно следовать развитие города:

Светофоры провоцируют заторы, их нужно убрать

Вместе с расширением улиц инженеры стремились превратить их в магистрали с бессветофорным движением, надеясь убрать основную причину остановки автомобилей. Именно эта идея стоит за американскими шоссе, которые ведут поток автомобилей через центр города без всяких очевидных помех для них. Тем не менее, даже эти шоссе в конце концов сталкиваются с пробками — автомобили просто не помещаются на дороге.