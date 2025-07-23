Без озер и парков

Во вторник утром в Астане обсуждали внесение изменений и дополнений в генеральный план столицы до 2035 года. Заранее ознакомиться с материалами было невозможно — они не были опубликованы, а электронная почта, куда нужно было отправлять предложения, не работала.
Тем не менее, несколько десятков жителей города пришли, чтобы изучить, какие поправки предлагают чиновники, но многие не смогли получить ответы на свои вопросы, зато узнали, что три из пяти озер Малого Талдыколя вероятнее всего будут застроены, а о том, что в скверах и парках ведется строительство ЖК в «Астанагенплане» не знают иди не уполномочены отвечать на эти вопросы. О том, как проходили общественные слушания и почему люди требуют признать их несостоявшимися, читайте в репортаже Власти.
К 10 утра у здания «Астанагенплана» собралось не более 100 человек. Между собой люди говорили, что не понимают, что за поправки предлагается внести и хотели бы их детально изучить.
Несколько жителей развернули два баннера с надписью «STOP незаконной застройке». Однако к ним тут же подошел полицейский, отметив, что это несанкционированная акция и на улице этого делать нельзя. Однако, добавил он, развернуть плакаты можно будет позже в здании.
Начало обсуждений затянулось на час из-за того, что в 10 утра только начали регистрацию. После того, как сотрудники Генплана записывали данные, каждому выдавали опросный лист, в котором был только один вопрос — согласны ли пришедшие с поправками в документ, против, либо воздерживаются.
В самом здании Генплана для людей приготовили два зала примерно на 200-250 посадочных мест, также установили экраны и колонки в холле на первом и втором этажах.
Основные докладчики — представители «Астанагенплана», почти 40 минут рассказывали о документе — о том, как изменится город, транспортная система, увеличится количество велосипедных дорожек. В общем, как по их мнению, будет меняться столица в лучшую сторону.
Ни парка, ни аллеи
«Когда мы в 2010 году покупали дома, нам сказали, что будет Линейный парк. Первый участок парка у нас есть, на втором начали интенсивно копать котлован. И вдруг мы слышим, что там будет президентская библиотека», — вышла к микрофону жительница столицы.
Она напомнила, что буквально «в двух шагах» от жилых домов расположен парк первого президента и там есть библиотека, а в 10-15 минутах ходьбы, на проспекте Достык — социальная библиотека, которая «пустует, никого там не бывает». По мнению женщины, актуальность библиотек сегодня исчезла, так как появились современные методы чтения. Более того, подчеркнула она, решение об отмене плана Линейного парка приняли кулуарно.
«Неужели президенту нужны десятки библиотек? Мы не Америка, где для каждого президента строится библиотека. Дайте людям дышать, дайте людям жить! Но нам дают один ответ: будет красивое здание. Около нас шар (ЭКСПО - В.), Байтерек, «Абу Даби Плаза», что еще надо? Постройте лучше детям футбольное поле! Мы против библиотеки», - заявила она.
Генеральный директор ТОО «НИПИ Астанагенплан» Руслан Жакупов пообещал внести вопрос в протокол. По его информации, сейчас на территории Линейного парка расположены временные объекты.
«Я не могу голословно говорить ведутся ли строительно-монтажные работы или нет, не уполномочен. Этот участок находится на праве частной собственности….Будет социальный объект. Это делается для горожан, для нас для всех», — отметил он.
«Я купила квартиру, потому что мне сказали, что я буду жить около парка на аллее «Мынжылдык». У меня вопрос — где мой парк и почему на месте этого парка сейчас строятся дома?», — взяла слово другая жительница Астаны.
Женщина спрашивала, насколько это законно, учитывая, что нарушен генеральный план. Глава «Асатангенплана» на это отметил, что вопрос повторяется, а комментировать законность строительства он не уполномочен.
«Есть контрольно-надзорный орган — ГАСК. Кто дал разрешение я тоже не уполномочен вам сказать, есть ли право на земельный участок, есть ли ПСД. Ваш вопрос также будет внесен, мы доведем ваш вопрос до уполномоченного органа, чтобы дали вам квалифицированный ответ», — сказал он.
Озер там не было
Отдельной темой на слушаниях стала застройка территории группы озер «Малый Талдыколь». Эколог Руслан Уразалиев напомнил, что два озера уже «благополучно закопали» и сейчас там возводятся ЖК. Однако остаются еще пять озер из семи, которые фактически и физически присутствуют на территории города. Вот только в генеральном плане к 2035 году останутся только два.
«Почему? На каком основании? Вы говорите, что корректировка обусловлена изменениями в нормативной правовой базе, но у нас недавно был принят Водный кодекс, согласно которому застройка на водных объектах запрещена. Мы видим, что как раз тело водоемов закапывается и застраивается. Лично я усматриваю тут нарушение законодательства», — поинтересовался Уразалиев.
Более того, он спросил не является ли принятие Водного кодекса поводом для пересмотра планов застройки.
«Вопрос актуальный. С вами неоднократно встречались и дальше продолжаем работать. Поэтому вопрос для нас не новый», — сказал Жакупов.
Он признал, что в первом генеральном плане «общими усилиями» сохранили локацию 5-7седьмого пятна, а сейчас говорится о 8-9.
«Думаю, наши встречи также будут продолжаться, будем отрабатывать этот вопрос. Повторюсь, пока в генплане это не предусмотрено. Вы вносите свои предложения, будем дальше прорабатывать. В экспертизу войдет с предложениями», — обтекаемо сказал глава «Астанагенплана», чем вызвал множество криков из зала, что на вопрос он так и не ответил и что будет с озерами — уничтожат их или нет.
Другая жительница столицы, зоолог Алена Кошкина поинтересовалась, опирались ли госорганы на мнение людей при составлении корректировок Генплана и проводили ли в этой связи опросы. Кроме того, она также затронула тему Талдыколя:
«Не было ответа касательно законности перевода южного участка Талдыколя в зону строительства. Почему в нынешнем плане корректировок там планируются дома?»
Что касается исследований, то по информации Жакупова, этим еще в 2023 году занималась специальная лицензированная компания, но сколько людей участвовало в опросе, он так и не ответил. А вот по рекреационным зонам идет «масштабная работа по озеленению», а если жителей интересуют конкретные участки, то он заявил о готовности «отдельно ответить потом официально на этот вопрос». Но жители не сдавались.
«Вы сказали, что в 2024 году не было трех озер. Учитывая, что теперь озера есть, почему они не включены в генплан? Не включение их в Генплан означает, что они будут застроены», — заявила Лауриза Абильдаева.
Жакупов остался непреклонен — сейчас речь идет о корректировке определенных зон, а подобные вопросы являются точечными.
«Мы с группой SOS Талдыколь ранее прорабатывали (вопрос - В.)…. Есть доводы, которые нужно детально изучить. Просто говорить - убрать застройку без обоснования - там не было приведено аргументов. Либо (доводов - В.) за застройку, тоже не было. То есть, действующий Генплан говорит о том, что там есть два озера и мы это видим сейчас. Других в действующем Генплане нет», -—закрыл он тему обсуждения о судьбе Талдыколя.
«Бестолковое, ни к чему не приводящее обсуждение»
После многочисленных вопросов, коренной житель Астаны Константин Барков заявил, что это «бестолковое, ни к чему не приводящее обсуждение». По той причине, что на 99% вопросов, по его мнению, не было дано ответов.
«Они не могут ответить ни на один вопрос. Потому что рядом с ними должно быть руководство города. Генплан — это лишь теория, они нарисовали, а потом властьимущие за определенные услуги все это меняют. Поэтому то, что сейчас обсуждается — это самая настоящая фикция», — высказал мнение он.
Его поддержала Гульмира Султанкызы, которая заявила, что общественные слушания имеют такой резонанс по одной простой причине — Генплан «не бьется с тем, что творится в городе».
«Вы не отвечаете ни на один вопрос до конца!», — возмутилась она.
«Как вы будете считать слушания состоявшимися, если когда мы собрались, вы почему-то забыли посчитать количество участников? Прежде, чем начать мероприятие, вы должны были объявить сколько здесь людей», — возмутился общественный и политический деятель Чингиз Лепсипбаев.
Представители Генплана пытались объяснить, что регистрировали всех желающих, каждому выдавали опросные листы, которые в скором времени посчитают и скажут, какое решение приняли горожане. По данным руководителя отдела городского планирования по районам управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Нұрәділ Ғалымжан, регистрацию прошли 1325 человек, а значит, кворум состоялся, так как для него необходимо присутствие 10 человек.
На вопрос, куда все эти люди поместились, учитывая, что в здании предусмотрели два зала, ориентировочно на 250 посадочных мест (не учитывая, что люди стояли - В.), а также в двух холлах установили демонстрационные экраны и трансляцию, звук на которой выключили на сессии вопросов-ответов, представители Генплана отметили, что «некоторые сдавали заранее листы».
И действительно, стоит отметить, что после того, как пришедшие с самого утра на слушания зашли в зал, холл здания Генплана в течение примерно часа был заполнен людьми, которые приходили, регистрировались, голосовали и сразу же уходили без лишних вопросов.
Чингиз Лепсипбаев поинтересовался, почему при подготовке к общественным слушаниям, у населения и СМИ не было доступа к материалам. Ведь по закону они должны быть вывешены на сайте управления архитектуры.
«В связи с тем, что это объемные материалы, все их опубликовать в социальных сетях не представилось (возможным - В.). В объявлении было указано, что с 14 по 18 июля текущего года в открытом доступе в здании «Астанагенплана» находятся данные материалы. Сюда на прошлой неделе пришли более 700 человек и оставили 2500 замечаний», — объяснил отсутствие документа в сети Жакупов.
В этот момент недовольство жителей начало нарастать. Ксения Найманова и еще несколько жителей города предложили не заполнять опросные листы и считать слушания несостоявшимися.
«Речь идет о каком-то общем эфемерном генеральном плане. Вы не можете ответить (на вопросы - В.). Я предлагаю считать (слушания - В.) несостоявшимися. Потому что это совершенно формальное мероприятие. Мы бросили все свои дела, приехали сюда, и совершенно зря», — заключила Найманова.
Финальное слово в обсуждении дали советскому и казахстанскому архитектору Серику Рустамбекову, который «отметил, что несколько человек своими криками создали немного истерическую обстановку».
«Я послушал все вопросы, которые задали, но большинство из них, а конкретнее 99% касались конкретных участков, где предполагалась, возможно, зеленая зона или сквер, но на этом месте появился объект. То есть поменялось функциональное назначение. Единственный вопрос, который непосредственно имеет отношение к предмету обсуждения — человек задал про свалку. Я готов ему поаплодировать», — заявил он, дав понять, что люди не совсем понимают что Генеральный план — это документ глобального планирования.
После этого Нұрәділ Ғалымжан подвел итоги голосования: из 1325 зарегистрировавшихся за корректировки в Генплан проголосовали 965, против — 206 и воздержались — 23. На что жители столицы, которые досидели до конца общественных слушаний, потребовали отправить опросные листы на проверку правоохранительных органов, поаплодировав при этом лобби со стороны строительных компаний.
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