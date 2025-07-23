Без озер и парков

К 10 утра у здания «Астанагенплана» собралось не более 100 человек. Между собой люди говорили, что не понимают, что за поправки предлагается внести и хотели бы их детально изучить.

Несколько жителей развернули два баннера с надписью «STOP незаконной застройке». Однако к ним тут же подошел полицейский, отметив, что это несанкционированная акция и на улице этого делать нельзя. Однако, добавил он, развернуть плакаты можно будет позже в здании.

Начало обсуждений затянулось на час из-за того, что в 10 утра только начали регистрацию. После того, как сотрудники Генплана записывали данные, каждому выдавали опросный лист, в котором был только один вопрос — согласны ли пришедшие с поправками в документ, против, либо воздерживаются.

В самом здании Генплана для людей приготовили два зала примерно на 200-250 посадочных мест, также установили экраны и колонки в холле на первом и втором этажах.

Основные докладчики — представители «Астанагенплана», почти 40 минут рассказывали о документе — о том, как изменится город, транспортная система, увеличится количество велосипедных дорожек. В общем, как по их мнению, будет меняться столица в лучшую сторону.