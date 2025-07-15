Ремонт со многими неизвестными

Виктория Натачиева, Ольга Логинова, Власть

В Алматы весной началась реконструкция Казахского национального театра драмы им. Мухтара Ауэзова - его обнесли забором, на котором традиционная для города надпись: «Простите за неудобство, это ради вашего будущего». Вскоре с фасада начали сбивать мраморное покрытие с уникальным рисунком. Активисты и эксперты забили тревогу: они сомневаются в сохранности облика здания.

Выяснилось, что лицензию на работу на памятниках истории и культуры компания, ведущая ремонт, получила уже после того, как реконструкция началась. И что важно: ни сам театр, ни госорганы, ни стройкомпания, ведущая ремонт, не раскрывают точную стоимость работ, которые ведутся за счет бюджета.

Эксперты в разговоре с Властью отмечают, что то, что происходит сейчас с театром, никак нельзя назвать реконструкцией исторического наследия.