Urban Forum Kazakhstan: «Очень важно не чувствовать себя героем-одиночкой»

Теперь вы – это Urban Forum Kazakhstan, а значит, команда выходит за пределы города Алматы. Работа, которую вы проделали здесь, была довольно-таки заметной. Не было ли страшно выходить на казахстанский уровень, потому что бОльшая география несет в себе бОльшую ответственность, больше внимания со стороны людей.

Адиль: На самом деле, конечно, до сих пор страшно, потому что мы еще не начали работу в других городах. Выход на новые территории нужно спланировать. Выход в другие города потребует большой подготовительной работы, которую мы сейчас начинаем. Это поиск местных партнеров, знакомство с городом, знакомство с местной администрацией. Первым этапом будет небольшое исследование – полевое тестирование новых городов, на основе этого станет понятно, какого рода активности можно провести, чтобы стимулировать местные инициативы. Мы предполагаем, что 2018 год пройдет в подготовительных работах. В следующем году, возможно, мы проведем мероприятия в крупных городах, после чего планируем разработать механизмы поддержки инициатив в этих городах. Сейчас мы рассматриваем Шымкент и Усть-Каменогорск, как города, которые мы хотели бы в первую очередь исследовать. Опыт урбанистов показывает, что проекты развития городской территории имеют смысл только тогда, когда есть некое локальное сообщество, которое будет вовлечено в преобразования. Важно, что это сообщество будет следить за тем, чтобы место не пришло в опустение, что место будет наполнено жизнью. Во многих городах Казахстана есть инициативы, со стороны городских властей в том числе. Не везде эти стороны приходят к взаимопониманию. Мы ставили и ставим перед собой главной целью модерацию городского диалога между инициативами.