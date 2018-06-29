Urban Forum Kazakhstan: «Очень важно не чувствовать себя героем-одиночкой»

В июне независимая диалоговая площадка Urban Forum Almaty сообщила о том, что организация трансформируется в общественный фонд Urban Forum Kazakhstan. Теперь география проекта, созданного в 2015 году, существенно расширится. Первые города, которые изучит команда – Шымкент и Усть-Каменогорск. Vласть поговорила с Асель Есжановой и Адилем Нурмаковым о том, почему выход в регионы стал логическим продолжением их работы в Алматы.
Теперь вы – это Urban Forum Kazakhstan, а значит, команда выходит за пределы города Алматы. Работа, которую вы проделали здесь, была довольно-таки заметной. Не было ли страшно выходить на казахстанский уровень, потому что бОльшая география несет в себе бОльшую ответственность, больше внимания со стороны людей.
Адиль: На самом деле, конечно, до сих пор страшно, потому что мы еще не начали работу в других городах. Выход на новые территории нужно спланировать. Выход в другие города потребует большой подготовительной работы, которую мы сейчас начинаем. Это поиск местных партнеров, знакомство с городом, знакомство с местной администрацией. Первым этапом будет небольшое исследование – полевое тестирование новых городов, на основе этого станет понятно, какого рода активности можно провести, чтобы стимулировать местные инициативы. Мы предполагаем, что 2018 год пройдет в подготовительных работах. В следующем году, возможно, мы проведем мероприятия в крупных городах, после чего планируем разработать механизмы поддержки инициатив в этих городах. Сейчас мы рассматриваем Шымкент и Усть-Каменогорск, как города, которые мы хотели бы в первую очередь исследовать. Опыт урбанистов показывает, что проекты развития городской территории имеют смысл только тогда, когда есть некое локальное сообщество, которое будет вовлечено в преобразования. Важно, что это сообщество будет следить за тем, чтобы место не пришло в опустение, что место будет наполнено жизнью. Во многих городах Казахстана есть инициативы, со стороны городских властей в том числе. Не везде эти стороны приходят к взаимопониманию. Мы ставили и ставим перед собой главной целью модерацию городского диалога между инициативами.
Как вы определили для себя список приоритетных городов? С Шымкентом все понятно – это третий по численности населения город. А Усть-Каменогорск?
Адиль: Мы исходили из двух аспектов. Первое – важность города. Шымкент – это одна из точек роста, которую определили на национальном уровне. Новости последних лет, приходившие из Шымкента, сложили впечатление, что мы сможем найти там понимание. Второй аспект – наличие в регионе сильных институтов гражданского общества, НПО, которые так или иначе работают на уровне городского диалога. Нужно отметить, что НПО не социального характера, а связанные с развитием инфраструктуры или урбанистикой. В Усть-Каменогорске нашлась такая организация, ее представители сами нам написали. В этом году они проводят картирование городских сообществ – это уже то, с чем можно работать.
Асель: Хочу добавить, что это ни в коем случае не значит, что мы оставим свою деятельность в городе Алматы.
Адиль: Да, основная деятельность будет продолжаться в Алматы. Формат круглых столов, обсуждений и рекомендаций мы пока сохраним только для Алматы, потому что здесь наша экспертиза и партнерство позволяют нам работать именно так. В будущем мы собираемся ее продолжить и усилить. Сейчас мы хотим дополнить логическую цепочку адвокацией – продвижением изменений в общественной политике, процессах и процедурах. Это еще одно новшество в нашей работе, которое нам еще страшнее начинать, потому что реализовать какое-то изменение в общественной политике – очень сложно.
Асель: Для нашей команды это довольно-таки серьезный вызов, но, тем не менее, это естественная трансформация. Мы начали в 2015 году, выход в регионы сейчас стал логическим шагом.
Адиль: Первые три года мы оформляли понимание, какие форматы лучше. Например, после второго Urban Forum мы получили обратную связь, поняли, что формат однодневных конференций с параллельными сессиями неэффективен, потому что много сил и ресурсов концентрируется в этот сгусток, который высвобождается в один день. Это нерационально. К тому же, когда пресные речи занимают добрую треть времени, тоже не очень хорошо. Мы отказались от проведения форума такого формата. Мы решили вместо проведения четырех параллельных секций проводить 3-4 круглых стола в течение года. Адвокация является логическим продолжением этих круглых столов, потому что если мы готовим эти рекомендации, отправляем их в госорганы и получаем ответы, в которых говорится, что рекомендации приняты к сведению, и, в общем-то, все. Этого недостаточно. Можно сказать, что на этом диалог заканчивается, но на самом деле, это значит, что диалог не состоялся. Состоялся обмен информацией и всё. Что касается выхода в другие города, к нам стали поступать запросы из регионов: Усть-Каменогорск, Актобе. В прошлом году мы были вовлечены во многие проекты в Астане. Хоть Астана и не является нашим приоритетом в регионах для расширения, мы поняли, что там есть для этого пространство. Мы проведем осенью обсуждение, которое на наш взгляд будет очень важным, особенно когда уляжется празднование Дня столицы. В регионы мы пойдем мелкими шагами, короткими дистанциями – начнем с исследований потребностей.
Асель: Для нас очень важно, чтобы нас воспринимали, как независимую и постоянно действующую площадку. Помимо этого мы проводим мастер-классы, лекции, словом, различные мероприятия. Мы будем продолжать это делать.
Какие у вас ожидания от сотрудничества с местной администрацией? Как вы думаете, насколько акиматы готовы к сотрудничеству с вами?
Адиль: Это сложный вопрос, потому что мы не знаем чего ожидать от местных властей.
Асель: В идеале, конечно, диалога.
Адиль: Хотелось бы, чтобы была какая-то форма не сопротивления с их стороны, а сотрудничества. На самом деле сейчас очень сложно прогнозировать, потому что нет города похожего на Алматы в Казахстане. Возможно, если бы мы начинали в каком-то областном центре, было бы легче работать с другим областным центром. Алматы для всего Казахстана это, конечно, другая планета. В Алматы развиты гражданские инициативы и они развиваются, но пока не получается диалог в той форме, в которой хотелось бы. С другой стороны, регионы друг на друга не похожи. Например, в некоторых регионах центром принятия решений будет не городской акимат, а областной акимат, это придется учитывать. То есть существует два уровня приятия решений. Сложно сказать – усложнит это процесс или облегчит. С другой стороны, в других регионах степень свободы слова чуть повыше. Гражданских инициатив немного, но есть среди них такие, что работают 20 лет и больше. Они настолько укоренились в общественной жизни этого региона, что заполучив их в качестве партнеров, можно рассчитывать на большее понимание со стороны местной администрации.
Как вы думаете, возможно ли в Казахстане запустить пилотный проект по изменению микрорайона и постепенно вместе с инициативными группами и НПО менять его структуру? Не только по наполнению, но и ментально.
Асель: Здесь мы можем сослаться на опыт социальных проектов, которые мы делаем совместно с Фондом Сорос-Казахстан. Два года мы приглашали городские инициативы. Это, например, «Театр соседей». Он появился благодаря конкурсу. У нас был определенный критерий: проекты для этого конкурса должны быть нацелены не на центральные районы города с привлечением местных сообществ. В прошлом году победили пять проектов, три из которых были из «Тастака». Мне кажется, то, что мы наблюдаем, как в «Тастаке» начинают происходить позитивные изменения через эти социальные проекты. Это не должно быть только на уровне НПО, низовых инициатив или городских активистов. Это должна быть совместная работа в партнерстве с городской администрацией.
То есть такая модель развития в условиях Алматы вполне себе жизнеспособна?
Адиль: Пример конкурса, прошедшего в прошлом году, показал, что на самом деле есть потенциал взаимодействия городских групп активистов, которые занимаются развитием локальных сообществ, с городской администрацией. Будет ли этот потенциал реализован и в дальнейшем использоваться как модель – сложно сказать. Мне кажется, можно предположить, что городская администрация решит провести эксперимент по трансформации микрорайона, может быть, даже с вовлечением жителей. Такой экспериментальный проект делается в Астане Центром урабанистики. Это не микрорайон, а микроучасток – несколько дворов. Но все же есть некоторый сдерживающий фактор для такого рода вещей – не очень эффективное управление территориями. Кто будет отвечать за преобразование микрорайонов «Тастак-1» и «Тастак-2» – акимат Алмалинского района. Алмалинский район – огромный район, настолько, что его всеобъемлющим развитием – от благоустройства до социалки занимался один орган исполнительной власти – районный акимат. Эта территория еще и по своим характеристикам полярна: есть промзона, частный сектор, значительная часть старого центра, новые жилые комплексы. И все в одном районе соседствуют друг с другом. Мне кажется, такого рода подход сдерживает эффективность управления территориями и их потенциал.
У нас есть закон о местном самоуправлении, который предполагает возможность создания органов местного самоуправления в городе. Мне кажется, что это было бы эффективнее, тогда у органов, которые отвечали бы за развитие отдельных участков на карте города, было бы больше понимания того, что нужно сделать, был бы более плотный контакт с жителями. Маленький районный акимат не сможет провести полноценные общественные консультации, вовлечение, исследования, потому что там людям нужно заниматься одновременно всем и сразу на огромной территории. Ты согласна?
Асель: Это надо еще обсудить (смеется).
Мы сейчас много говорили об НПО, местных исполнительных органах. Давайте поговорим о жителях, без которых не было бы смысла делать преобразования. Насколько люди готовы к изменениям? Когда к ним приходят и говорят: «Мы будем тут все менять», это может кого-то напрячь или даже напугать. Насколько горожане восприимчивы к проектам благоустройства и насколько они готовы их поддерживать?
Адиль: Сложно сказать. Мы можем говорить об этом, исходя из опыта проектов прошлых лет.
Асель: Многие из этих проектов стали постоянными. Изначально авторы заявляли, что эти проекты на определенное время или сезон. Получив обратную связь жителей, эти проекты стали устойчивыми, продолжают свою жизнь. Когда мы объявили конкурс 2015-2016 года, поступило более 80 заявок от горожан, 6 из которых получили поддержку. Мне свойственно быть оптимистом, я верю, что в Алматы горожане достаточно активны.
Адиль: Если говорить о готовности горожан, то сложно ожидать, что твоя идея понравится всем. Опыт показывает, что какой бы благой ни была идея трансформации двора в глазах ее инициаторов, она может совершенно не понравиться кому-то из жителей этого двора. Это естественная ситуация, потому что город – это единство разных людей. Каждый такой опыт становится уроком для того, чтобы учитывать и других людей тоже. Очень важно не чувствовать себя героем-одиночкой, который решил сделать благое дело. Двор – это не твое личное пространство.