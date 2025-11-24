«Просто ванна»

В апреле этого года началась реконструкция Восточного и Западного фонтанных комплексов у здания акимата Алматы, являющихся неотъемлемой частью всего ансамбля Площади Республики. Однако, несмотря на обещания сохранить исторический облик, в ходе реконструкции полностью изменили авторскую концепцию чаши фонтана и демонтировали широкие каменные бордюры.
Кроме визуальной составляющей, архитекторы в комментарии для «Власти» отметили изменения в материале: массивные гранитные блоки, характерные для модернистской архитектуры Алматы 1970–80-х годов, были заменены на другие.
На реконструкцию этих фонтанов и большого фонтана на площади Республики, а также у театра имени Г. Мусрепова акимат планировал потратить 5,6 млрд тенге.
Как строились фонтаны
Еще в 1979 году в рамках крупного архитектурного проекта, инициированного Динмухамедом Кунаевым, с восточной и западной стороны здания ЦК были построены фонтаны по проекту группы архитекторов, занимавшихся благоустройством площади: Е. Мандибура, М. Павлова и других.
Тогда, по словам архитектора и исследователя Давида Камински, рассматривалось несколько вариантов, в том числе и с устройством пешеходных мостиков. Но в процессе проектирования и строительства фонтаны были немного упрощены. В 1982 году авторы площади получили государственную премию, её архитектура была отмечена многими специалистами не только в Казахстане.
«Надо отметить, что площадь с 1986 года по 2008 год была памятником истории и культуры местного значения. В 2008 году во многом из-за строительства подземного торгового центра “Алмалы” этот статус был снят», - вспоминает Камински.
Архитектор отмечает, что первая капитальная реконструкция фонтанов была проведена в 2010-2011 годах, хотя недавно заявлялось, что эти фонтаны никогда не ремонтировались. Однако в результате той реконструкции были утеряны многие декоративные элементы, а сам облик фонтанов стал еще проще. Например, центральная часть была в виде каменной стелы с вертикальными рельефными элементами, после реконструкции они стали плоскими. Также был полностью уничтожен каменный исток фонтана в виде гранитных тумб.
Что поменяли в ходе нынешней реконструкции?
Перед началом реконструкции в акимате отметили, что фонтаны находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Планировалось усилить конструкции технических помещений, полностью заменить инженерные коммуникации и гидроизоляционное покрытие. Также предполагалось обновить насосные станции и системы фильтрации воды, внедрить автоматизированное управление и благоустроить прилегающую территорию.
Помимо этого собирались заменить форсунки, светильники, чаши, подсветки, трубы, гранитные плиты и другие важные элементы фонтанов. При этом власти города пообещали сохранить исторический облик фонтанов.
Однако как отмечает Давид Камински, в ходе нынешней реконструкции была полностью изменена авторская концепция чаши фонтана.
Кроме искажения авторского замысла, был еще раз частично заменен камень в центральной чаше. При этом архитектор подчеркивает, что в ходе текущей реконструкции была достаточно эффектно изменена водная картина струй и подсветки, но всего этого можно было добиться без такого радикального изменения облика самих чаш фонтана.
Архитектор Жанна Спунер в комментарии для «Власти» отметила разницу и в материалах фонтана. По её словам, первоначально фонтаны были выполнены из массивных гранитных блоков размером примерно 80×30 сантиметров.
«Думаю, многие помнят эти характерные глыбы: вся модернистская архитектура Алматы 1970–80-х годов – фонтаны, фасады, общественные пространства – облицовывалась местным камнем из наших карьеров. Это чрезвычайно долговечный материал, рассчитанный на десятилетия эксплуатации. Эти блоки спокойно простояли бы ещё сто лет без капитального ремонта. Возникает закономерный вопрос: зачем менять то, что в ремонте не нуждается?», — подчеркнула она.
Как отмечает Спунер, новый камень — это плиты толщиной 2–4 сантиметра. Они впитывают воду по швам, поэтому швы темнеют, и вся поверхность выглядит пятнистой. Поэтому новый фонтан воспринимается как что-то дешевое и небрежное.
Кроме того, архитектор добавила, что при прежних технологиях строительства в цементные растворы не попадала соль, и мы не видели солевых потеков, которые сегодня стали нормой на «отремонтированных» фасадах, фонтанах, подпорных стенках по всему городу.
Управление развития общественных пространств города Алматы считает, что при разработке проекта реконструкции была «учтена историко-градостроительная ценность архитектурного ансамбля площади», а также необходимость гармоничного сочетания существующих архитектурных элементов с обновленными решениями в области благоустройства.
«Проектные решения обсуждались в рамках рабочих встреч и консультаций с представителями общественности. Все работы и решения по реконструкции согласовывались в соответствии с действующим законодательством и установленными процедурами», - ответило управление на запрос «Власти».
Кроме того, управление уверяет, что отделочные работы фонтана выполнены с использованием существующих гранитных плит. А в процессе строительных работ были демонтированы внутренние гранитные плиты толщиной 2 мм, находившиеся, по данным чиновников, в неудовлетворительном состоянии.
«Также сообщаем, что при демонтаже материал крошится, в связи с чем его повторное использование является невозможным. При выборе строительных и отделочных материалов предпочтение отдаётся современным аналогам, обладающим повышенной износостойкостью, устойчивостью к климатическим условиям, а также обеспечивающим визуальную гармонию с архитектурным обликом площади», - сказано в ответе управления.
Жанна Спунер обращает внимание на системный аспект: в Алматы у компаний, занимающиеся строительством и реконструкцией фонтанов, нет реальной конкуренции, а значит нет и стимулов к развитию.
«В Алматы работает примерно три с половиной компании, занимающихся строительством и реконструкцией фонтанов. По сути - монополия. Их проектные решения вызывают серьёзные вопросы как с эстетической, так и с технической точки зрения. Наверное, все заметили торчащие по всему городу в фонтанах трубы из нержавейки», - сказала она.
Проект реконструкции фонтанов был разработан проектной организацией ТОО «Улмад», которая по данным управления, обладает лицензией на выполнение архитектурно-градостроительных проектов. Стоит отметить, что неделю назад стало известно, что акимат расторг договор с ТОО «Улмад» по другому проекту — разработке ТЭО строительства метро от города Алатау до станции «Сайран». В документации указано, что договор расторгнут из-за неисполнения подрядчиком своих обязательств. Название компании также фигурирует в проекте реконструкции рощи Баума.
Камински считает, что должен быть контроль при составлении технического задания со стороны профильных структур акимата для того, чтобы не было дальнейшего искажения облика фонтанов.
«При правильной реставрации, а не реконструкции, необходимо было сделать перед разработкой проекта полноценный анализ данных фонтанов, поднять историческую проектную документацию и попытаться отреставрировать фонтан, восстановив ущерб от реконструкции 2010 года», - подытожил Давид Камински.
Спунер аналогично считает, что необходимо проводить открытые конкурсы, обеспечивать прозрачную конкуренцию идей и технологий.
«И пока в Алматы не научатся проводить такие конкурсы, я считаю необходимым остановить реконструкцию всех оставшихся фонтанов. Иначе мы потеряем их так же, как теряем сейчас: под видом «реконструкции» происходит фактическое уничтожение - и эстетическое, и конструктивное», - считает архитектор.
Строительно-монтажные работы по реконструкции фонтанов на Площади Республики планируется завершить до конца этого года.
Поддержите журналистику, которой доверяют.