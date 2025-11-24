«Просто ванна»

В апреле этого года началась реконструкция Восточного и Западного фонтанных комплексов у здания акимата Алматы, являющихся неотъемлемой частью всего ансамбля Площади Республики. Однако, несмотря на обещания сохранить исторический облик, в ходе реконструкции полностью изменили авторскую концепцию чаши фонтана и демонтировали широкие каменные бордюры.

Кроме визуальной составляющей, архитекторы в комментарии для «Власти» отметили изменения в материале: массивные гранитные блоки, характерные для модернистской архитектуры Алматы 1970–80-х годов, были заменены на другие.

На реконструкцию этих фонтанов и большого фонтана на площади Республики, а также у театра имени Г. Мусрепова акимат планировал потратить 5,6 млрд тенге.