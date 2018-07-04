Форум идей. Общественные пространства

В июне в Алматы прошел Форум идей, организованный интернет-журналом «Vласть» при поддержке генерального партнера - компании Chevron. Пять групп визионеров и энтузиастов презентовали свои идеи, которые способны улучшить жизнь горожан.
В течение четырех месяцев группы активистов работали над проектами по улучшению жизни микрорайонов, привлечению новой аудитории в библиотеки, улучшению общественных пространств, созданию доступной среды для людей с особенными потребностями и улучшению досуга горожан. На форуме были представлены результаты их работы.
В первом материале с форума Vласть представляет тезисы выступления группы, проанализировавшей ситуацию с общественными пространствами и представившей несколько кейсов о том, как они могут быть устроены в городе. В материале также представлены видео выступления участников группы и ее презентация.
Участники группы:
Асель Есжанова – лидер группы, архитектор, соучредитель и директор Urban Forum Kazakhstan
Эльвира Бакубаева – архитектор
Наргиз Шукенова – кинопродюсер
Сергей Васильев – основатель Экологического фонда развития Алматы, один из инициаторов проекта создания экологического сообщества и восстановления озера и реки в микрорайоне «Карасу»
Команда архитекторов «Шаровая молния»
Асель Есжанова рассказала участникам форума о появлении общественных пространств в Казахстане и представила три кейса, как общественные пространства могли бы улучшить город, в котором мы живем.
Общественные пространства в Казахстане
В Казахстане общественные пространства не развиты из-за низкой плотности населения и относительно недавно начавшейся урбанизации. К тому же, в наследство от СССР стране остались гигантские площади для военных парадов, массовых празднеств и пропаганды. Сейчас эти пространства используют как место проведения крупных концертов и мероприятий. Именно по этой причине население города ассоциирует общественные пространства с огромными, пустыми площадями.
Акимат Алматы, сталкиваясь с неугасающим потоком миграции из других регионов и транспортной и экологической потребностью в децентрализации, предлагает создание контрмагнитов в виде крупных спортивных или культурных сооружений. Самым ярким примером такого «контрмагнита» является, построенная к универсиаде «Алматы Арена». Такие огромные сооружения привлекают население только при проведении общественных мероприятий и пустуют все оставшееся время.
Озеро Карасу
О том, как было создано общественное пространство возле озера Карасу в одноименном микрорайоне, рассказала Эльвира Бакубаева.
Проект был инициирован Сергеем Васильевым, жителем микрорайона Карасу, который хотел создать место, где люди могли бы проводить свободное время с детьми и друзьями. Он, возглавив местное сообщество, обратился к нескольким архитекторам с запросом создать общественные пространства в микрорайоне.
По его просьбе группой архитекторов был разработан план по полной реконструкции берега озера Карасу и уже сейчас здесь построен первый объект – амфитеатр. В школах микрорайона действуют летние клубы, проводящие свои театральные выступления и концерты - сооружение послужит им и всем остальным жителям микрорайона как место для собраний и выступлений.
Сбор конструкции, как и установка, проводилась силами местного населения. Таким образом, люди, вовлеченные в строительство, начинали понимать, что это их общее пространство, которое впредь нужно будет беречь.
Бакубаева надеется, что проект создаст прецедент и сообщества начнут сами создавать привлекательные общественные пространства, где они смогли бы в безопасности проводить время и общаться друг с другом.
Artpoint
Следующим кейсом, который представила Асель Есжанова, являлось общественное пространство на пустыре на пересечении улиц Шевченко и Байсеитовой. Это совместный проект команды архитекторов под руководством акимата Алматы, общественного объединения «Евразийский культурный альянс», British Council Kazakhstan и ежегодного фестиваля современного искусства ARTBAT FEST.
Архитекторам было предложено создать летнюю площадку, где люди могли бы собираться и проводить культурные мероприятия. Ими были спроектированы и построены четыре беседки, под которыми были расставлены палетки и установлен экран. В этих беседках на протяжении всего лета было проведено более 70 мероприятий, хотя планировалось существенно меньшее количество.
Пространство было настолько востребовано со стороны населения, что жители начали вносить коррективы в расписание мероприятий, чтобы самим проводить там время. Этот кейс показал, что при создании правильной среды, горожане готовы самостоятельно устраивать мероприятия и проводить свободное время там.
Есжанова считает, что у Artpont есть нереализованный коммерческий потенциал. В конструкциях общественного пространства вполне могут появиться фуд-корты, местные кафе и лектории.
Кинотеатр «Арман»
Представленный проект подразумевает собой создание общественных пространств на основе исторических зданий, на примере кинотеатра «Арман». Группа Асель Есжановой создала проект, по которому кинотеатр будет трансформирован в многофункциональное общественное пространство.
Команда архитекторов предложила прежде всего вернуть прежний внешний облик кинотеатра – убрать тамбур, снять пирамиду и вернуть зимний сад. Изменения увеличат архитектурную ценность здания и привлекут больше посетителей.
В кинотеатре «Арман» существует свободное пространство в 300 квадратных метров с высокими потолками, которое по замыслу архитекторов могло бы стать идеальным местом для проведения различных лекций и мастер-классов.
Территории по сторонам от кинотеатра «Арман» можно использовать как идеальное пространство для проведения уличных мероприятий и летних кинопоказов. По плану архитекторов, там также можно организовать арт-инсталляции или сдать пространство под местные маркеты, такие как Almaty Pop Up Store.
Внутри кинотеатра есть пространство, где можно открыть книжный магазин, в котором будут продаваться книги об искусстве, кино и культуре. В последующем возможна продажа периодики о кино и специальной линии мерчендайза.
Алматы является кузницей казахстанского кино, но музея кино в городе не существует. Этот вопрос могли бы решить экспозиции в «Армане». Экспонаты для них могут предоставить сотрудники кинотеатра, которые владеют коллекцией киноаппаратуры и кинопленок.
Подобные изменения можно провести в любом историческом здании, и для пресыщенных торговыми центрами горожан, они станут альтернативным местом притяжения, считает Есжанова.