Форум идей. Общественные пространства

Озеро Карасу

О том, как было создано общественное пространство возле озера Карасу в одноименном микрорайоне, рассказала Эльвира Бакубаева.

Проект был инициирован Сергеем Васильевым, жителем микрорайона Карасу, который хотел создать место, где люди могли бы проводить свободное время с детьми и друзьями. Он, возглавив местное сообщество, обратился к нескольким архитекторам с запросом создать общественные пространства в микрорайоне.

По его просьбе группой архитекторов был разработан план по полной реконструкции берега озера Карасу и уже сейчас здесь построен первый объект – амфитеатр. В школах микрорайона действуют летние клубы, проводящие свои театральные выступления и концерты - сооружение послужит им и всем остальным жителям микрорайона как место для собраний и выступлений.

Сбор конструкции, как и установка, проводилась силами местного населения. Таким образом, люди, вовлеченные в строительство, начинали понимать, что это их общее пространство, которое впредь нужно будет беречь.

Бакубаева надеется, что проект создаст прецедент и сообщества начнут сами создавать привлекательные общественные пространства, где они смогли бы в безопасности проводить время и общаться друг с другом.