Шымкент лишается крупного парка аттракционов

Большая часть объектов парка аттракционов «Қиял әлемі» («Мир фантазий») в Шымкенте была снесена после того, как суд признал недействительной многолетнюю лицензию на эксплуатацию этой территории. Решение стало неожиданностью как для владельцев аттракционов, так и для местных жителей.
Шымкент — третий по численности город в стране. В 2018 году его население достигло 1 миллиона человек и продолжает расти. Дети здесь часто играют на пешеходных улицах и в парках. Когда-то в городе было три парка аттракционов, сейчас остался один. В июне демонтировали парк «Қиял әлемі», который открылся еще в 2009 году. В то время акимат города заключил с частной компанией «Айгерим» договор аренды сроком на 49 лет для создания детского культурно-развлекательного центра.
В прошлом году акимат подал на «Айгерим» в суд, обвинив компанию в нарушении условий аренды. После длительного разбирательства апелляционный суд в феврале этого года встал на сторону городской администрации, признав договор недействительным и постановив восстановить территорию в первоначальном виде.
Затем прибыли бульдозеры.
1 июня, с судебным решением на руках, рабочие начали сносить аттракционы и сооружения парка «Қиял әлемі». По одному из свидетельств, бригада снесла кафе на территории парка, пока недовольные предприниматели проводили сидячий протест внутри здания.
Компания была возмущена.
«Мы считаем решение суда незаконным. Земля была передана нам в аренду для строительства детского культурно-развлекательного центра из легких конструкций, то есть для парка аттракционов. Парк работал 15 лет именно с этой целью», — заявил директор «Айгерим» Аскар Жанбаев «Власти» после пресс-конференции в Астане 18 июля.
Айман Аширбаева, владевшая несколькими аттракционами, была уверена, что сможет работать хотя бы до истечения 49-летней лицензии.
«Наша работа была сезонной. Я нанимала около 5–6 человек. Бывшие сотрудники уже нашли новую работу, а я до сих пор без дела. Сейчас у нас был бы пик сезона. Мы просили акимат разрешить нам работать хотя бы летом, но они пришли и всё снесли», — рассказала Аширбаева.
От фантазии к реальности
Снос 1 июня был остановлен после конфликта с предпринимателями. Но уже на следующий день бригада вернулась в сопровождении полиции.
«Кто санкционировал привлечение полиции?», — возмущалась местная активистка Бибигуль Сабикенова.
Она также выразила обеспокоенность безопасностью, отметив, что только специализированные компании имеют право демонтировать аттракционы. Вместо этого акимат направил своих рабочих.
«Этот приказ не имел правового основания. Где же права наших детей?», — заявила Сабикенова.
Многодетная мать Нурсулу Жантаева сказала, что парк был любимым местом её детей и их друзей.
«Это было место, где дети могли играть. Здесь есть деревья, тень, детям нравилось. И расположение удобное — прямо в центре города. Я очень хочу, чтобы он остался», — сказала Жантаева.
По её словам, решение было принято внезапно и без прозрачности.
«Думаю, акимат принял решение сам, без обсуждения с горожанами. Они уже снесли парк KenBaba [еще один парк аттракционов, демонтированный в июне прошлого года], и теперь почти не осталось таких мест. Акимат хочет сделать здесь сквер, но у нас уже достаточно скверов. Надо было спросить мнение людей», — сказала Жантаева.
Акимат провел пресс-конференцию 11 июня, опровергнув слухи о планах превратить парк в сквер.
«Ни один аттракцион здесь не останется. Парк останется парком. Он не будет передан в частную собственность. Жилых домов здесь не построят. Парк останется в своём изначальном назначении», — заявил на пресс-конференции заместитель акима Сарсен Куранбек.
Правовой спор
49-летний договор аренды стал центром конфликта между «Айгерим» и акиматом в прошлом году. Чиновники утверждали, что компания нарушила условия договора, по которому участок предназначался для создания парка, а не для установки аттракционов.
В обоснование сноса акимат привёл ряд инцидентов последних лет, включая пожары и смертельные случаи. Эти происшествия, по их словам, показали необходимость ужесточения контроля и соблюдения норм безопасности.
Согласно изначальному договору, на территории должен был быть построен общественный парк. В начале 2024 года департамент по управлению земельными ресурсами установил, что изначальная аренда была оформлена с нарушениями. В мае 2024 года местный суд признал договор недействительным. «Айгерим» подала апелляцию, но в июле 2024 года Шымкентский городской суд оставил решение в силе.
«Суд проигнорировал статью 109 Земельного кодекса, которая допускает аренду земель общего пользования для установки легких сооружений, таких как торговые павильоны, киоски, реклама и прочие сервисные объекты», — объясняет Жанбаев.
В декабре 2024 года местный суд постановил восстановить территорию в исходном виде, что означало снос «Қиял әлемі». Апелляция была отклонена, и в феврале 2025 года решение вступило в силу.
«Суд также проигнорировал срок исковой давности. По закону он составляет три года, но иск подали через 15 лет после заключения договора», — отметил Жанбаев.
Снос стал неожиданностью ещё и потому, что в 2023 году местный суд отклонил претензии департамента городского и экологического контроля по итогам проверки «Қиял әлемі».
Кроме того, в 2023 году акимат утвердил архитектурный план и проект, включавший все постройки, которые впоследствии были снесены.
«Мы считаем, что решение суда было принято под давлением акимата и его нового руководства», — заявил Жанбаев.
В сентябре 2023 года акимом Шымкента стал Габит Сыздыкбеков, который говорил в интервью, что «главное для меня — видеть, как меняется наш город».
Что касается «Қиял әлемі», Сыздыкбеков заявил, что власти планируют восстановить 4 гектара территории (около 10 футбольных полей) как общественный сад.
«Раньше здесь был любимый горожанами сад. Надеюсь, что после реконструкции территория будет не менее привлекательной для любителей чистого воздуха и тени», — сказал он. Загрязнение воздуха остается проблемой города.
Акимат сообщил, что исполнит решение суда и вернёт землю в госсобственность.
«Земля будет восстановлена в первоначальном виде», — заявили в администрации.
Бизнес потерян
За годы работы «Айгерим» сдавала землю в субаренду предпринимателям, которые устанавливали отдельные аттракционы.
Айман Аширбаева вспоминает, что её точки пользовались популярностью у детей.
«Мы, предприниматели, не получали от государства никакой помощи в содержании и развитии этой территории. Однажды они просто пришли и всё разрушили. Сейчас планов на будущее нет. Нам не предложили альтернативного места. Пришлось хранить оборудование дома», — сказала она.
Директор Темиртауского завода аттракционов Владимир Книтель, давний партнёр «Айгерим», выразил глубокую обеспокоенность сносом одного из главных парков Шымкента.
После пресс-конференции 18 июля в Астане он сказал «Власти», что его компания построила в «Қиял әлемі» несколько крупных аттракционов и работала над новым проектом, когда узнала о сносе.
«Это известие стало для меня тяжелым ударом», — признался Книтель.
По его словам, от этого решения в первую очередь пострадают дети.
«У них отбирают радостное детство. Власти принимают решения, не думая о последствиях», — сказал он.
Тамара Вааль и Алмас Кайсар участвовали в подготовке материала.
