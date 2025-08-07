Шымкент лишается крупного парка аттракционов

Большая часть объектов парка аттракционов «Қиял әлемі» («Мир фантазий») в Шымкенте была снесена после того, как суд признал недействительной многолетнюю лицензию на эксплуатацию этой территории. Решение стало неожиданностью как для владельцев аттракционов, так и для местных жителей.

Шымкент — третий по численности город в стране. В 2018 году его население достигло 1 миллиона человек и продолжает расти. Дети здесь часто играют на пешеходных улицах и в парках. Когда-то в городе было три парка аттракционов, сейчас остался один. В июне демонтировали парк «Қиял әлемі», который открылся еще в 2009 году. В то время акимат города заключил с частной компанией «Айгерим» договор аренды сроком на 49 лет для создания детского культурно-развлекательного центра.