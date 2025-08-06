«Исключительный» проект

«Очень много обсуждений»

В управлении городского планирования и урбанистики Алматы на запрос «Власти» сообщили, что общественные слушания по проекту прошли 24 июля прошлого года. Протокол слушаний в управлении не предоставили, его нет также на сайтах акиматов — городского и районного, а также на специальном портале, где публикуются подобные документы — ecoportal.kz.

Застройщик так и не ответил на запрос «Власти», который был отправлен несколько раз. При этом на встрече с депутатами правящей партии «Аманат» компания прямо заявила, что новых слушаний проводить не планирует.

Заместитель генерального директора Rams Казахстан Еркын Байбатыров утверждает, что слушаний было «очень много» и в них больше нет необходимости, поскольку они проводятся до согласования проекта.

Проект RAMS Beyond Almaty действительно был согласован градостроительным советом в феврале этого года. Это произошло уже после того, как в городе был введен запрет на строительство выше 9 этажей между проспектами Абая и аль-Фараби.

Норма о запрете предусматривает исключения — если проект является уникальным. И именно на этом пытается акцентировать внимание застройщик.