Форум идей. Новая жизнь библиотек

В июне в Алматы прошел Форум идей, организованный интернет-журналом «Vласть» при поддержке генерального партнера - компании Chevron. Пять групп визионеров и энтузиастов презентовали свои идеи, которые способны улучшить жизнь горожан.
В течение четырех месяцев группы активистов работали над проектами по улучшению жизни микрорайонов, привлечению новой аудитории в библиотеки, улучшению общественных пространств, созданию доступной среды для людей с особенными потребностями и улучшению досуга горожан. На форуме были представлены результаты их работы.
В новом материале с форума Vласть представляет тезисы выступления группы, исследовавшей работу библиотек и предложившей два сценария, которые могут помочь им стать центрами притяжения для горожан. В материале также представлены видео выступления участников группы и ее презентация.
Участники группы:
Настя Гончарова – куратор кросс-культурных проектов
Ольга Веселова – философ
Исследование «Как пройти в библиотеку?»
По мнению исследователей, наше восприятие информации за последнее время значительно изменилось, а библиотеки остались формализованными «храмами знаний».
Гончарова и Веселова инициировали исследование, чтобы понять, какая библиотека нужна людям в сейчас. В онлайн-опросе приняло участие 482 человека. Результаты оказались следующими:
• Люди хотели бы читать больше, чем они читают сейчас
• Бумажные книги до сих пор предпочтительнее электронных
• Опрошенные чаще читают художественную литературу и книги по саморазвитию
• Библиотека ассоциируется с уединением и учебой
• Современная библиотека – идеальное место для развивающего досуга и концентрации на профессиональных задачах
• Респонденты заглянули бы в библиотеку, если там можно будет полежать и поспать или же напротив полноценно поработать за компьютером в полной тишине
По итогам исследования они подготовили два сценария развития библиотек в Казахстане.
Сценарии развития
Библиотека как центр интеллектуального досуга и информационный хаб.
В первом сценарии Гончарова и Веселова предлагают разделить библиотеку на две зоны: публичную и интеллектуальную. Публичная зона представляет из себя пространство, где можно будет встретиться с друзьями, зарядить телефон, выпить кофе, переждать непогоду и посидеть в интернете. Интеллектуальная зона – это место, где можно будет поработать в тишине, наедине почитать на мягкой мебели или даже вздремнуть при необходимости. По задумке авторов, дизайн данных зон должен быть функционален, давая возможность для постоянных перестановок. Библиотека должна получить свободный выход в высокоскоростной интернет, удобный график работы, чтобы люди смогли посещать библиотеку после работы и в выходные, и возможность полного самообслуживания. По расчетам группы, создание подобной библиотеки на базе существующей потребует 3 года.
Тематические библиотеки с кураторским контентом.
Второй сценарий развития предусматривает временную передачу библиотеки в руки независимых кураторов, которые будут просвещать население в определенной сфере. Например, кураторами могут быть архитектурные сообщества, которые объяснят ценность сохранения советских зданий в Алматы. В зависимости от тематики, кураторы будут создавать свои онлайн и оффлайн фонды книг и другого контента. Взамен у них появится возможность использовать пространство библиотеки в своей профессиональной деятельности. По плану группы, данный тип библиотеки можно создать за время от полугода до года.