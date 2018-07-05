Форум идей. Новая жизнь библиотек

В новом материале с форума Vласть представляет тезисы выступления группы, исследовавшей работу библиотек и предложившей два сценария, которые могут помочь им стать центрами притяжения для горожан. В материале также представлены видео выступления участников группы и ее презентация.

Участники группы:

Настя Гончарова – куратор кросс-культурных проектов

Ольга Веселова – философ

Исследование «Как пройти в библиотеку?»

По мнению исследователей, наше восприятие информации за последнее время значительно изменилось, а библиотеки остались формализованными «храмами знаний».

Гончарова и Веселова инициировали исследование, чтобы понять, какая библиотека нужна людям в сейчас. В онлайн-опросе приняло участие 482 человека. Результаты оказались следующими:

• Люди хотели бы читать больше, чем они читают сейчас

• Бумажные книги до сих пор предпочтительнее электронных

• Опрошенные чаще читают художественную литературу и книги по саморазвитию

• Библиотека ассоциируется с уединением и учебой

• Современная библиотека – идеальное место для развивающего досуга и концентрации на профессиональных задачах

• Респонденты заглянули бы в библиотеку, если там можно будет полежать и поспать или же напротив полноценно поработать за компьютером в полной тишине

По итогам исследования они подготовили два сценария развития библиотек в Казахстане.