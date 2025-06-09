«Ласточки» над катком

«Ласточки» на плотине над катком «Медео» давно стали одной из визитных карточек не только спортивного комплекса, но и всего Алматы. Долгое время ничего не было известно об авторах этого сооружения. Были предположения, что проектировала их та же команда, что и каток «Медео», однако это не так.

«Власть» рассказывает о человеке, который придумал этот запоминающийся образ, спроектировал «дом для Кунаева», остановочные комплексы, ротонду на проспекте Достык и много других интересных проектов.