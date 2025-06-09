Среда обитания / Город
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9 июня 2025
Светлана Ромашкина, Власть, фотографии Данияра Мусирова

«Ласточки» над катком

Как создавалась знаменитая смотровая площадка на «Медео»

«Ласточки» над катком

«Ласточки» на плотине над катком «Медео» давно стали одной из визитных карточек не только спортивного комплекса, но и всего Алматы. Долгое время ничего не было известно об авторах этого сооружения. Были предположения, что проектировала их та же команда, что и каток «Медео», однако это не так.

«Власть» рассказывает о человеке, который придумал этот запоминающийся образ, спроектировал «дом для Кунаева», остановочные комплексы, ротонду на проспекте Достык и много других интересных проектов.

Ласточки и Грибки

В 1972 году были построены высокогорный каток «Медео» и селезащитная плотина, вскоре после этого «Каздорпроект» занялся благоустройством прилегающей территории и дороги. Архитектор Раис Умиршин, работавший в этой организации, спроектировал три обзорные площадки.

Сначала появились «Ласточки» — главная смотровая площадка. Её построили через год после сдачи катка и возведения плотины, высота которой составила 110 метров.

Разработкой проекта занимались Раис Умиршин и Бронислав Дмитриевский, который был главным архитектором «Каздорпроекта» и рано ушел из жизни — ему не было и 50 лет. К сожалению, в архивах не сохранились чертежи работ Умиршина и Дмитриевского.

Все началось с того, что у Умиршина возникла идея, что над ледовым катком летают птицы.

«Тогда еще не было деревьев, поэтому был отличный обзор на каток, — вспоминает Умиршин. — Мы на смотровой площадке сделали лестницы, чтобы обзор был еще лучше. Это монолит, металл. Капитальное строительство на многие годы рассчитано, поэтому мы возлагали надежду, что это надолго. Я редко здесь бываю. Иногда приезжают знакомые, дети, товарищи, в основном говорят — поехали на Шымбулак и по пути здесь останавливаемся. Я чувствую радость оттого, что люди здесь, что они наслаждаются».

При каждом проектном институте работал техотдел и он рассматривал все проекты.

«Они сразу сказали: "Пойдет". Я сам назвал их "Ласточки". Я не знал, что это будет брендом, ведь это просто обзорная площадка», - говорит Умиршин.

15 июля 1973 года с морены Туюксу пошел сель, а на плотине не успели сделать водоприемники, с помощью которых можно было бы сбрасывать воду при наполнении селехранилища. 5 млн кубов грязи и камней ударили по только что построенной плотине — без нее большая часть города была бы разрушена.

1973 год

Динмухамед Кунаев на плотине. Фотография из архива «Казселезащита». Фотография с сайта Informburo.kz

На «Ласточках» тогда устроили оперативный штаб, за 6 суток установили трубы и насосы, и город был спасен от селя. При этом до сих пор неизвестно, сколько человек тогда погибло и пострадало.

После этого селя плотину решили нарастить – ее высота достигла 150 метров и «Ласточки» оказались не на самом верху, а ниже. Так на вершине плотины появилась еще одна смотровая площадка. Умиршин говорит, что ее уже проектировал Владимир Кацев, автор катка «Медео», здания цирка и других знаковых зданий.

Возможно, по этой причине многие считают, что Кацев - автор «Ласточек». Умиршин говорит, что ему стали говорить об этом в последние годы. «Пусть говорят, это неважно», – отмахивается он на вопрос об авторстве. Позже появилась и лестница здоровья.

1981 год

1982 год

Помимо «Ласточек» Раис Умиршин проектировал «Грибки» – нижнюю обзорную площадку над машинным отделением возле катка «Медео» и еще одну смотровую – по дороге на «Ласточки».

Изначально «Грибки» были белыми, их покрасили уже в позднее время. Мозаики по краям «шляпок» тоже не было.

На образ еще одной смотровой площадки, которая находится между «Грибками» и «Ласточками» Умиршина вдохновили сами горы – крыша напоминает горные пики. Эта остановка тоже была белого цвета, потом уже, без ведома автора, ее отделали битой керамикой и фарфором.

Строительством всех трех объектов занимался трест «Промдорстрой», никакого архитектурного надзора не было: «Когда возвели смотровые площадки, мы приехали, посмотрели, все было нормально, все сделали по нашим чертежам».

Другие проекты

Раис Умиршин родился в Актюбинске, когда ему было 7 месяцев, отец ушел на войну. Повезло – он вернулся живым.

Умиршин с детства хорошо рисовал и поэтому в 1959 году решил поступать в Москву – в Московский архитектурный институт, – в Казахстане архитекторов тогда не готовили. После окончания института в 1965 году Умиршина направили в Караганду, в институт «Гипрошахта», потом работал в Атырау. Затем он женился – супруга работала в Алма-Ате, поэтому Умиршин переехал сюда в 1968 году.

В Алма-Ате он начал работать в «Каздорпроекте» Минавтодора.

«Тогда еще не было министерства автодорог, было управление - Ушосдора, им руководил Леонид Борисович Гончаров, “Батя” мы его называли. Он пригласил меня, пообещал служебную квартиру», - вспоминает Умиршин.

В 90-е годы был начальником проектно-производственного бюро в Главном Алматинском проектном управлении при Горисполкоме (акимате), главным архитектором в частной компании, участвовал в проектировании Казахско-турецкого университета им. Ходжа Ахмета Яссауи, участвовал в реконструкции ГАТОБ им. Абая в 90-е.

Во время работы в «Каздорпроекте» Умиршин проектировал много остановочных комплексов, среди самых ярких – на Центральном стадионе – с круглой башней и кафе «Минутка», в котором сейчас отделение банка.


«Остановки – не просто место для ожидания транспорта, мне хотелось, чтобы у них был интересный облик», – вспоминает архитектор.

Еще одна остановка была построена по дороге на Медео.

Кроме того, он проектировал автостанцию «Арман» на проспекте аль-Фараби.

«Нас не учили работать отдельно над малыми архитектурными формами, такого разделения не было. Но я выписывал журналы по архитектуре и дизайну, ходил в Техническую библиотеку, чтобы посмотреть иностранные журналы», — рассказывает Умиршин.

Квартира для Кунаева

Умиршин говорит, что особенно ему нравилось проектировать жилые дома. Например, семиэтажное здание на пересечении улиц Гоголя и Панфилова, на первом этаже которого был ювелирный магазин «Алмаз».

«Тогда председателем горисполкома был Есен Дуйсенов, он не любил высотные дома, относился строго к их строительству, следил, чтобы они не мешали розе ветров. Я тогда сделал на первом этаже проем, чтобы воздух проходил во двор, и тогда он разрешил построить семиэтажный дом», — вспоминает архитектор.

С коллегой Михаилом Трофимовым он работал над проектом двухэтажного дома на улице Тулебаева, в одной из квартир которого жил Динмухамед Кунаев, сейчас там музей.

Фотография Виктора Магдеева

«На этаже по две квартиры, пустой цокольный этаж для парковки, всего было 8 жилых квартир и одна — для охраны, - рассказывает Умиршин. - Гончаров меня послал в ЦК, сказал, что Кунаев интересуется, какой будет дом. У Кунаева в кабинете был огромный стол и он встал, подошел ко входу и поздоровался, вот какой человек был. Он сказал: вы профессионал, расскажите, я разложил все рулоны, планшеты, и показал. Он сказал, что доволен и чтобы я продолжал дальше работать».

Совместно с Дмитриевским проектировал шатровый ресторан «Самал» по дороге на Медео. Сейчас здание полностью перестроено.

1979 год, Иосиф Будневич

Ресторан «Самал». Комплект открыток «Алма-Ата» издательства ЦК Компартии Казахстана, 1984 г.

Еще один знаковый объект: площадка отдыха и ротонда у озера на проспекте Достык. Сейчас здесь идет активная реконструкция — отсюда начинается знаменитый Теренкур, ротонда в проекте сохранена.

Фотография с сайта visitalmaty.kz

На пенсию Умиршин ушел в начале нулевых, но продолжал работать до 2018 года.

Но до сих пор иногда работает, «для себя». Так спроектировал несколько вариантов для своих детей — если в будущем они захотят построить свой дом.

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