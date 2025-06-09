«Ласточки» над катком

«Ласточки» на плотине над катком «Медео» давно стали одной из визитных карточек не только спортивного комплекса, но и всего Алматы. Долгое время ничего не было известно об авторах этого сооружения. Были предположения, что проектировала их та же команда, что и каток «Медео», однако это не так.
«Власть» рассказывает о человеке, который придумал этот запоминающийся образ, спроектировал «дом для Кунаева», остановочные комплексы, ротонду на проспекте Достык и много других интересных проектов.
Ласточки и Грибки
В 1972 году были построены высокогорный каток «Медео» и селезащитная плотина, вскоре после этого «Каздорпроект» занялся благоустройством прилегающей территории и дороги. Архитектор Раис Умиршин, работавший в этой организации, спроектировал три обзорные площадки.
Сначала появились «Ласточки» — главная смотровая площадка. Её построили через год после сдачи катка и возведения плотины, высота которой составила 110 метров.
Разработкой проекта занимались Раис Умиршин и Бронислав Дмитриевский, который был главным архитектором «Каздорпроекта» и рано ушел из жизни — ему не было и 50 лет. К сожалению, в архивах не сохранились чертежи работ Умиршина и Дмитриевского.
Все началось с того, что у Умиршина возникла идея, что над ледовым катком летают птицы.
«Тогда еще не было деревьев, поэтому был отличный обзор на каток, — вспоминает Умиршин. — Мы на смотровой площадке сделали лестницы, чтобы обзор был еще лучше. Это монолит, металл. Капитальное строительство на многие годы рассчитано, поэтому мы возлагали надежду, что это надолго. Я редко здесь бываю. Иногда приезжают знакомые, дети, товарищи, в основном говорят — поехали на Шымбулак и по пути здесь останавливаемся. Я чувствую радость оттого, что люди здесь, что они наслаждаются».
При каждом проектном институте работал техотдел и он рассматривал все проекты.
«Они сразу сказали: "Пойдет". Я сам назвал их "Ласточки". Я не знал, что это будет брендом, ведь это просто обзорная площадка», - говорит Умиршин.
15 июля 1973 года с морены Туюксу пошел сель, а на плотине не успели сделать водоприемники, с помощью которых можно было бы сбрасывать воду при наполнении селехранилища. 5 млн кубов грязи и камней ударили по только что построенной плотине — без нее большая часть города была бы разрушена.
На «Ласточках» тогда устроили оперативный штаб, за 6 суток установили трубы и насосы, и город был спасен от селя. При этом до сих пор неизвестно, сколько человек тогда погибло и пострадало.
После этого селя плотину решили нарастить – ее высота достигла 150 метров и «Ласточки» оказались не на самом верху, а ниже. Так на вершине плотины появилась еще одна смотровая площадка. Умиршин говорит, что ее уже проектировал Владимир Кацев, автор катка «Медео», здания цирка и других знаковых зданий.
Возможно, по этой причине многие считают, что Кацев - автор «Ласточек». Умиршин говорит, что ему стали говорить об этом в последние годы. «Пусть говорят, это неважно», – отмахивается он на вопрос об авторстве. Позже появилась и лестница здоровья.
Помимо «Ласточек» Раис Умиршин проектировал «Грибки» – нижнюю обзорную площадку над машинным отделением возле катка «Медео» и еще одну смотровую – по дороге на «Ласточки».
Изначально «Грибки» были белыми, их покрасили уже в позднее время. Мозаики по краям «шляпок» тоже не было.
На образ еще одной смотровой площадки, которая находится между «Грибками» и «Ласточками» Умиршина вдохновили сами горы – крыша напоминает горные пики. Эта остановка тоже была белого цвета, потом уже, без ведома автора, ее отделали битой керамикой и фарфором.
Строительством всех трех объектов занимался трест «Промдорстрой», никакого архитектурного надзора не было: «Когда возвели смотровые площадки, мы приехали, посмотрели, все было нормально, все сделали по нашим чертежам».
Другие проекты
Раис Умиршин родился в Актюбинске, когда ему было 7 месяцев, отец ушел на войну. Повезло – он вернулся живым.
Умиршин с детства хорошо рисовал и поэтому в 1959 году решил поступать в Москву – в Московский архитектурный институт, – в Казахстане архитекторов тогда не готовили. После окончания института в 1965 году Умиршина направили в Караганду, в институт «Гипрошахта», потом работал в Атырау. Затем он женился – супруга работала в Алма-Ате, поэтому Умиршин переехал сюда в 1968 году.
В Алма-Ате он начал работать в «Каздорпроекте» Минавтодора.
«Тогда еще не было министерства автодорог, было управление - Ушосдора, им руководил Леонид Борисович Гончаров, “Батя” мы его называли. Он пригласил меня, пообещал служебную квартиру», - вспоминает Умиршин.
В 90-е годы был начальником проектно-производственного бюро в Главном Алматинском проектном управлении при Горисполкоме (акимате), главным архитектором в частной компании, участвовал в проектировании Казахско-турецкого университета им. Ходжа Ахмета Яссауи, участвовал в реконструкции ГАТОБ им. Абая в 90-е.
Во время работы в «Каздорпроекте» Умиршин проектировал много остановочных комплексов, среди самых ярких – на Центральном стадионе – с круглой башней и кафе «Минутка», в котором сейчас отделение банка.
Еще одна остановка была построена по дороге на Медео.
Кроме того, он проектировал автостанцию «Арман» на проспекте аль-Фараби.
«Нас не учили работать отдельно над малыми архитектурными формами, такого разделения не было. Но я выписывал журналы по архитектуре и дизайну, ходил в Техническую библиотеку, чтобы посмотреть иностранные журналы», — рассказывает Умиршин.
Квартира для Кунаева
Умиршин говорит, что особенно ему нравилось проектировать жилые дома. Например, семиэтажное здание на пересечении улиц Гоголя и Панфилова, на первом этаже которого был ювелирный магазин «Алмаз».
«Тогда председателем горисполкома был Есен Дуйсенов, он не любил высотные дома, относился строго к их строительству, следил, чтобы они не мешали розе ветров. Я тогда сделал на первом этаже проем, чтобы воздух проходил во двор, и тогда он разрешил построить семиэтажный дом», — вспоминает архитектор.
С коллегой Михаилом Трофимовым он работал над проектом двухэтажного дома на улице Тулебаева, в одной из квартир которого жил Динмухамед Кунаев, сейчас там музей.
«На этаже по две квартиры, пустой цокольный этаж для парковки, всего было 8 жилых квартир и одна — для охраны, - рассказывает Умиршин. - Гончаров меня послал в ЦК, сказал, что Кунаев интересуется, какой будет дом. У Кунаева в кабинете был огромный стол и он встал, подошел ко входу и поздоровался, вот какой человек был. Он сказал: вы профессионал, расскажите, я разложил все рулоны, планшеты, и показал. Он сказал, что доволен и чтобы я продолжал дальше работать».
Совместно с Дмитриевским проектировал шатровый ресторан «Самал» по дороге на Медео. Сейчас здание полностью перестроено.
Еще один знаковый объект: площадка отдыха и ротонда у озера на проспекте Достык. Сейчас здесь идет активная реконструкция — отсюда начинается знаменитый Теренкур, ротонда в проекте сохранена.
На пенсию Умиршин ушел в начале нулевых, но продолжал работать до 2018 года.
Но до сих пор иногда работает, «для себя». Так спроектировал несколько вариантов для своих детей — если в будущем они захотят построить свой дом.
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