Закрыть мозаику вместо реставрации

В Алматы на здании Казахстанского общества слепых есть две мозаики советского периода, на ремонт которых у организации нет денег, а власти города требуют привести фасад в порядок. Поэтому панно собираются скрыть с глаз горожан с помощью баннера.
«Власть» рассказывает об этой странной ситуации и о почти забытом авторе мозаик — художнике-монументалисте Себастьяне Киракозове.
Здание КОСа находится в Турксибском районе, по адресу: Волочаевская, 359. Оно было построено в 1985 году. На его фасаде расположены сразу две мозаики советского периода. Одна из них находится в достаточно хорошем состоянии, но та, что расположена за столовой с летником, уже начинает разрушаться.
Акимат города Алматы сообщил редакции «Власти», что здание по этому адресу находится на балансе Общества слепых и за все работы, связанные с ремонтом здания и фасада, несет ответственность сама организация.
Руководитель Второго предприятия Казахстанского общества слепых Аскар Уалиев сообщил редакции, что произведения планируется сохранить, однако средств на реставрацию пока нет: «Мы сами решаем, что сделать, чтобы сохранить эту мозаику. На данный момент завешаем баннерами и всё. Любое несоответствие правилам влечет на нас штраф».
По словам Уалиева, акимат обращает внимание на несоответствие фасада нормам благоустройства и требует от Общества слепых принять меры.
В акимате Турксибского района при этом сообщили, что с его стороны запросов на демонтаж мозаики не было. Штраф районный акимат не выписывал, однако там отметили, что согласно правилам благоустройства города Алматы владельцы зданий обязаны содержать фасады в надлежащем состоянии, включая своевременный ремонт и покраску.
Гид по Алматы Анастасия Омельяненко одна из первых обратила внимание на угрозу исчезновения этих мозаик. По её мнению, собственники оказались в тупиковой ситуации: от них требуют действий, но ресурсов на реставрацию нет. «А что он (собственник - В.) сделает? У него единственный выход – закрыть мозаику чем-нибудь, потому что за ремонт он не возьмется. Это же нужны огромные средства, им действительно сейчас выгоднее просто панно чем-то закрыть, чтобы они на глаза не попадались никому. Или даже снести. И, к сожалению, в Алматы всё чаще так делают, всё меньше остается произведений советского периода», — говорит гид.
Она также отмечает, что одна из причин забвения этой работы — ее расположение:
По мнению Омельяненко, отсутствие четкой государственной позиции по сохранению таких объектов только усугубляет ситуацию: «Государство от этого отнекивается, всё спихивает на предприятия… Непонятно кому сейчас эти мозаики принадлежат. В советское время партия заказывала все мозаики, тогда можно ли считать, что мозаика принадлежит собственнику здания? Это просто палка о двух концах».
Ответственность за сохранение мозаик не должна полностью ложиться на плечи собственников зданий, считает гид: «Это всё-таки общенародное наследие, и за него должно отвечать государство, а не частные предприятия».
«Он был ведущим монументалистом»
Автор мозаики - Себастьян Сократович Киракозов - советский художник-монументалист, хороший друг монументалиста Владимира Твердохлебова, с которым они учились в Мухинском училище (Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия). Работ Себастьяна Киракозова в городе сохранилось немного, увидеть их можно на фасаде университета Нархоз и здания Общества слепых. Также работы Киракозова есть в Кызылорде и Атырау.
Недавно художник Алпамыс Кенбаев восстановил мозаику на фасаде Нархоза. А исследователь советского монументального искусства в Казахстане Дэнис Кин собрал информацию о Киракозове и его работах.
Себастьян Киракозов родился в Тбилиси. В Санкт-Петербурге окончил училище и переехал в Алматы. Здесь он проработал до своей смерти в 1998 году. Его не стало в 57 лет.
«Власть» побывала в гостях у Валентины Байнамазовны Джантасовой — художницы и близкой подруги Себастьяна Киракозова. Валентина Байнамазовна хранит его работы у себя дома и в подвале.
Валентине Банамазовне 75 лет. 19 лет она проработала художником-оформителем в художественном комбинате «Өнер». Сейчас художница на пенсии, в свободное время шьет.
«Оформляла стенды, аудитории, в колхозах — плакаты при входе. Я же училась в Украине как художник-прикладник и в конце 70-х, когда я приехала в Алматы, сразу попала в Союз художников. Там и познакомилась с Себастьяном — примерно в 1980 году», — вспоминает она.
Себастьяна в кругу друзей называли коротко — Себ. Учился в Ленинграде (Санкт-Петербурге), как и большинство художников его поколения — «сороковушек», как называет их Валентина. В том числе Твердохлебов, Чувылко, Мовшович. «Они все были из одного круга, сплоченные, настоящие профессионалы», — говорит она.
Сегодня в подвале дома Валентины Байнамазовны — десятки эскизов, картин и мозаичных макетов, которые остались после смерти Киракозова. «Куда мне их девать? Никому не нужно было — я всё собрала к себе. Хоть и пыльно здесь, но всё сохранилось».
Валентина показывает нам эскизы для мозаик, витражей, автопортреты а также грамоты художника.
«Себ, конечно, был больше не живописцем, а монументалистом, — уточняет Валентина. - В своих работах он использовал 2–3 основных колорита. Он не был многоцветным. В последние годы он уже не ездил по командировкам. А до этого — и в Павлодар, и в Уральск. В 70–80-х годах он создал большинство своих мозаик. Например, на улице Манаса, возле детской поликлиники была его работа. Но, кажется, её уже убрали…Он был ведущим монументалистом».
Однажды Валентина организовала выставку работ Себастьяна — в 1997–1998 годах, вскоре после его смерти. Умер он в своей мастерской - на втором этаже комбината Онер. «Сделала одну выставку, но потом стало тяжело. Неподъёмно всё это, потому что я одна. Всё забрала домой».
P.S. Пока готовилась публикация, одна из мозаик была занавешена баннером. Фотография Анастасии Омельяненко
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