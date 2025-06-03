Закрыть мозаику вместо реставрации

По мнению Омельяненко, отсутствие четкой государственной позиции по сохранению таких объектов только усугубляет ситуацию: «Государство от этого отнекивается, всё спихивает на предприятия… Непонятно кому сейчас эти мозаики принадлежат. В советское время партия заказывала все мозаики, тогда можно ли считать, что мозаика принадлежит собственнику здания? Это просто палка о двух концах».

Ответственность за сохранение мозаик не должна полностью ложиться на плечи собственников зданий, считает гид: «Это всё-таки общенародное наследие, и за него должно отвечать государство, а не частные предприятия».

«Он был ведущим монументалистом»

Автор мозаики - Себастьян Сократович Киракозов - советский художник-монументалист, хороший друг монументалиста Владимира Твердохлебова, с которым они учились в Мухинском училище (Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия). Работ Себастьяна Киракозова в городе сохранилось немного, увидеть их можно на фасаде университета Нархоз и здания Общества слепых. Также работы Киракозова есть в Кызылорде и Атырау.

Недавно художник Алпамыс Кенбаев восстановил мозаику на фасаде Нархоза. А исследователь советского монументального искусства в Казахстане Дэнис Кин собрал информацию о Киракозове и его работах.

Себастьян Киракозов родился в Тбилиси. В Санкт-Петербурге окончил училище и переехал в Алматы. Здесь он проработал до своей смерти в 1998 году. Его не стало в 57 лет.

«Власть» побывала в гостях у Валентины Байнамазовны Джантасовой — художницы и близкой подруги Себастьяна Киракозова. Валентина Байнамазовна хранит его работы у себя дома и в подвале.

Валентине Банамазовне 75 лет. 19 лет она проработала художником-оформителем в художественном комбинате «Өнер». Сейчас художница на пенсии, в свободное время шьет.