Современная архитектура Казахстана. Выбор Асель Есжановой

«Власть» начинает серию публикаций, в которых мы хотим провести небольшую инвентаризацию окружающей нас современной архитектуры. Мы решили опросить архитекторов о том, какие здания, построенные в независимом Казахстане, им нравятся больше всего. Архитектор, соучредитель Urban Forum Kazakhstan Асель Есжанова составила свой список.
Павильоны в Ботаническом саду в Алматы
Входные группы спроектированы португальской студией Saraiva+Associados. Не смотря на то, что лёгкие конструкции появились лишь в одной зоне, в них есть элегантное минималистичное и светлое решение. И в целом реконструкция Главного Ботанического сада — важная веха как для города, так и для научной организации, направленной на защиту и воспроизводство растений Казахстана. Благоустройство Ботанического сада, начиная с входной зоны, с одной стороны сигнал о том, что к изучению растений необходимо относиться серьезно, а с другой стороны и приглашение горожан поближе познакомиться с Институтом ботаники и фитоинтродукции.
Talan Towers в Астане
Архитектурная концепция Talan Towers разработана американской компанией SOM - Skidmore, Owings & Merrill. Мне кажется, это пример того, как коммерческая архитектура с большими амбициями может выглядеть элегантно. Кроме того, Talan Towers вписан в урбанистический контекст места, в котором расположен и качественно выполнен. Другое дело, конечно же, что на первых этажах люксовые бренды, которые не очень доступны для простых горожан и пешеходов. Но, тем не менее, Talan Towers не выглядит агрессивно для своего района, несмотря на свои массивные объемы, и не подавляет своей формой.
Астанагенплан
Это здание мне нравится тем, что благодаря четырем этажам, сохраняется человеческий масштаб. «Астанагенплан» находится в старой части Астаны и он хорошо вписан в существующий исторический контекст. Я также считаю, что важно отметить отсутствие на фасадах сплошного остекленения. Этим приемом довольно часто увлекаются, игнорируя снижение эффективности здания из-за такого популярного решения. Здание аккуратное, словно «в себе», таким и должен быть офис для архитекторов, которые проектируют генеральные планы городов.
ForteBank на левом берегу Астаны
Металлическую конструкцию, дорогостоящую, кажется, возвели в начале 2000 годов, и она долго стояла. Насколько я знаю, ее переосмыслили архитекторы португальской студии Saraiva+Associados и трансформировали конструкцию, завершив архитектуру, нарастив дополнительные объемы, а также используя цвет — минималистичный белый — такой простой, но эффектный цвет пока еще редкость в наших городах. Для меня этот кейс — пример того, как работать с существующими конструкциями, даже если они уже «диктуют» форму вместо того, чтобы сносить и заново строить.
Высота здания не агрессивна. Внутри есть публичные пространства: кафе, галерея, коворкинг. Я вижу в этом желание транслировать основную позицию банка, что финансовая институция открыта людям. И мне кажется, всё это случилось благодаря, в первую очередь, хорошему архитектурному решению команды Мигеля Сарайва.
Арбат в Усть-Каменогорске
Первую пешеходную улицу в Усть-Каменогорске открыли в 2019 году. К сожалению, в казахстанских городах вне Алматы и Астаны, редко появляются новые здания и новые городские инфраструктуры. Или если они появляются, то там часто страдает качество и внимание к деталям. Пешеходная улица в Усть-Каменогорске хорошо выполнена, там действительно уютно и люди её очень любят. Проектированием пешеходной зоны занималась алматинская студия Etnomura.
Пешеходная улица в Турксибском районе города Алматы
Важно стремиться к полицентричности городов и развитию нецентральных районов, чтобы жители имели доступ к объектам социальной инфраструктуры в пешей доступности. Например, в Турксибском районе Алматы есть своя пешеходная улица, подобная улице Панфилова. Там кипит жизнь!
Визит-центр Аюсай в Национальном парке
Сделан по проекту сингапурского архитектора Boon Sim. Сложно судить о том, насколько необходима стремительно появляющаяся коммерческая инфраструктура в национальных парках. Тем не менее, архитектурный проект иностранного архитектора поставил определенную планку для других нацпарков: как делать визит-центры простыми, ясными, светлыми, открытыми и вписанными в природную среду.
Аэропорт в Кызылорде
Мы пока только учимся создавать инфраструктурные объекты региональных масштабов. Но аэропорт в Кызылорде, спроектированный турецкой проектной компанией GMW Mimarlic — это выход на новый уровень. Я отмечаю спокойные, мягкие формы, которые словно вторят пустынному и бесконечному горизонту южного региона. Элементы из дерева как в благоустройстве, так и в интерьере аэропорта помогают «не потеряться» в этом бескрайнем ландшафте.
Последние два проекта, которые мне бы хотелось отметить, еще не открылись. Это Центр современного искусства «Целинный» и Almaty Museum of Arts.
«Целинный» важен не только тем, что в стране появится яркое здание независимой арт-институции, но и тем, как переосмысливается наследство, доставшееся нам от Советского Союза. Это хороший пример того, как можно вместо сноса качественно и продуманно переосмысливать историю здания, создавая новую функцию и запуская новые традиции. Команда британского архитектора Асиф Хана проделала большую работу - например, несколько раз пересматривались фасадные решения. Получив серьезную критику от горожан и экспертного сообщества за стеклянный фасад, архитекторы прислушались к обратной связи и поменяли концепцию, показав свою открытость к диалогу.
Жаль, что этот проект не работа казахстанского архитектора, но я думаю, это новая высота, к которой местные архитекторы и девелоперы могут стремиться.
Мне немного сложнее говорить про Almaty Museum of Arts, спроектированным бюро Chapman Taylor, потому что как архитектор я не совсем согласна с концепцией здания и с его формой. На мой взгляд, это здание чрезмерно монументальное. Но, с другой стороны, я также понимаю, что у него есть своя важная миссия, — продемонстрировать как горожанам, так и международным туристам определённые амбиции или уровень, до которого дорос город, когда будет представлять работы самых известных и дорогостоящих современных художников со всего мира.
Очень важно отметить работы казахстанского архитектора Бека Ибраева, которого, к сожалению, уже нет с нами. Я думаю, он появился в самом сложном моменте новейшей истории Казахстана. Бек Ибраев находился в живом поиске нашей новой идентичности и делал это через архитектуру, материалы, через обращение к ландшафту.
Наверное, самый яркий объект, который им был построен — это монумент Коркыт-ата в Кызылординской области. Грустно, что первоначально белоснежный монумент облицевали сплошной темной гранитной плиткой. Правда, проект не вписывается в наши временные рамки — он был построен в 1980 году. Но мне кажется, что автор уже тогда сознательно отошел от советского модернизма и искал формы в нашей предсоветской истории. Я верю, что он вдохновлялся природой Казахстана и был смелым и большим мечтателем. Нам еще предстоит переосмысливать концепции архитектора Ибраева.
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