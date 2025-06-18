Современная архитектура Казахстана. Выбор Асель Есжановой

ForteBank на левом берегу Астаны

Металлическую конструкцию, дорогостоящую, кажется, возвели в начале 2000 годов, и она долго стояла. Насколько я знаю, ее переосмыслили архитекторы португальской студии Saraiva+Associados и трансформировали конструкцию, завершив архитектуру, нарастив дополнительные объемы, а также используя цвет — минималистичный белый — такой простой, но эффектный цвет пока еще редкость в наших городах. Для меня этот кейс — пример того, как работать с существующими конструкциями, даже если они уже «диктуют» форму вместо того, чтобы сносить и заново строить.

Высота здания не агрессивна. Внутри есть публичные пространства: кафе, галерея, коворкинг. Я вижу в этом желание транслировать основную позицию банка, что финансовая институция открыта людям. И мне кажется, всё это случилось благодаря, в первую очередь, хорошему архитектурному решению команды Мигеля Сарайва.