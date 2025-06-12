Почти БРТ почти за $90 млн

В акимате отметили, что у части бизнеса «может возникнуть беспокойство из-за сокращения парковок». Однако это планируют компенсировать тем, что уберут автобусную полосу на соседней улице Наурызбай батыра и сделают на ее месте парковку.

Акимат ожидает, что новая линия улучшит транспортную связанность по направлениям север–юг и восток–запад, скорость движения автобусов вырастет на 40%, а пассажиропоток - на 30%.

Однако власти города в своих пресс-релизах почти не приводили важных деталей будущей линии. Например, до сих пор не ясно, как именно будет организован поворот легковых автомобилей, движущихся вниз по улице Желтоксан, на пересекающие её улицы и не создаст ли это конфликт с движением автобусов по выделенной полосе.

На запрос «Власти» управление городской мобильности уточнило только про поворот с улицы Желтоксан на проспект Райымбека батыра. По их планам, поворот будет осуществляться в крайнюю правую полосу с последующим приоритетным перестроением линии БРТ в центр проезжей части на участке от улицы Желтоксан до проспекта Абылай хана.

На вопрос о размещении БРТ по обеим сторонам улицы Желтоксан в управлении пояснили, что решение обусловлено необходимостью обеспечить безопасность движения, сохранить историческую застройку и зелёные насаждения, а также снизить количество конфликтных пересечений, поскольку улица односторонняя.