Почти БРТ почти за $90 млн

В апреле 2025 года в Алматы началось строительство двух новых линий BRT – по улице Желтоксан и проспекту Райымбек батыра. Общая стоимость двух проектов составила 44,8 млрд тенге. Новые линии должны соединиться с уже существующей по улице Тимирязева.
Строительство планируют завершить к концу 2025 года. В проекте реализовали смешанную схему – где-то линия идёт по центру, а где-то у края проезжей части.
«Власть» обсудила с экспертом Urban Forum Kazakhstan Диасом Маратулы спорные моменты проекта BRT.
Что изменится на улице Желтоксан
Новая линия BRT по улице Желтоксан будет иметь протяженность 4,6 км и соединит существующий маршрут на Тимирязева с будущей линией на проспекте Райымбека батыра.
Движение автобусов планируется организовать по обеим сторонам улицы. Сейчас улица Желтоксан – это односторонняя дорога с движением вниз, и на рендерах указано, что для автомобилистов сохранят три полосы в этом направлении. При этом с левой стороны улицы уберут тротуарную парковку, чтобы там запустить автобусную полосу с движением вверх.
В акимате отметили, что у части бизнеса «может возникнуть беспокойство из-за сокращения парковок». Однако это планируют компенсировать тем, что уберут автобусную полосу на соседней улице Наурызбай батыра и сделают на ее месте парковку.
Акимат ожидает, что новая линия улучшит транспортную связанность по направлениям север–юг и восток–запад, скорость движения автобусов вырастет на 40%, а пассажиропоток - на 30%.
Однако власти города в своих пресс-релизах почти не приводили важных деталей будущей линии. Например, до сих пор не ясно, как именно будет организован поворот легковых автомобилей, движущихся вниз по улице Желтоксан, на пересекающие её улицы и не создаст ли это конфликт с движением автобусов по выделенной полосе.
На запрос «Власти» управление городской мобильности уточнило только про поворот с улицы Желтоксан на проспект Райымбека батыра. По их планам, поворот будет осуществляться в крайнюю правую полосу с последующим приоритетным перестроением линии БРТ в центр проезжей части на участке от улицы Желтоксан до проспекта Абылай хана.
На вопрос о размещении БРТ по обеим сторонам улицы Желтоксан в управлении пояснили, что решение обусловлено необходимостью обеспечить безопасность движения, сохранить историческую застройку и зелёные насаждения, а также снизить количество конфликтных пересечений, поскольку улица односторонняя.
Диас Маратулы, эксперт организации Urban Forum Kazakhstan предполагает, что для автобусов и автомобилей, движущихся вниз по Желтоксан, мало что изменится и там будет «БРТ» в кавычках, поскольку разницы с нынешней автобусной полосой почти не будет. Возможны лишь незначительные изменения.
А вот для автобусов, следующих вверх по улице Желтоксан, по мнению Маратулы, условия улучшатся – в этом направлении не будут ездить легковые машины, а на пересекающихся улицах с правой стороны уже имеются автобусные полосы.
«Например, на улицах Гоголя и Богенбай батыра уже есть небольшие встречные автобусные полосы. Там автобусам будет удобно, не должно быть помех, создающих пробки. Такая же ситуация и на улице Макатаева. Поэтому там условия частично улучшатся», – полагает он.
Что касается исключения автобусной линии на улице Наурызбай батыра (параллельной и соседней с улицей Желтоксан – В.), Маратулы считает, что поток автобусов просто перенесут на Желтоксан, и в этом он не видит проблемы.
Что будет на проспекте Райымбека батыра?
Линия BRT по проспекту Райымбека батыра станет самой протяженной в городе. Этот проспект - один из самых загруженных и работа по обустройству линии по нему будет разбита на три участка: от улицы Пушкина – до проспекта Сейфуллина (1,8 км), от проспекта Сейфуллина – до улицы Ахрименко (7,2 км) и от улицы Ахрименко – до рынка Алтын Орда (7,5 км).
На этот проспект у акимата большие планы. Ожидается, что улица преобразуется по всей ширине – от здания до здания, включая все слои инфраструктуры: дороги, тротуары, зеленые зоны и фасады зданий. Также будут благоустроены тротуары, созданы велодорожки, детские и спортивные площадки.
По мнению Маратулы, это даёт проспекту Райымбека батыра шанс обрести новую жизнь, поскольку работа не ограничится только транспортной частью, а изменения затронут всю территорию «от фасада до фасада».
«В целом, очень хорошо, что акимат берётся за такие проекты. В этом году реализуется проект, направленный на развитие общественного транспорта сразу на двух крупных улицах – это большая новость», – отметил он.
Но у эксперта к этому проекту есть ряд вопросов. И главный из них – почему линии БРТ по проспекту Райымбек батыра размещены то по центру проезжей части, то по краям:
«Когда автобусные полосы расположены по правой стороне дороги, их эффективность значительно снижается. В нашем городе и сейчас есть формально называемая BRT-линия, расположенная с правой стороны на улице Жандосова. На деле она ничем не отличается от автобусных полос на улицах Абая и Толе би. Разве что остановки там немного больше», – объясняет Маратулы.
По его словам, когда проект презентовали в прошлом году, говорилось, что от улицы Отеген батыра и далее на запад автобусная полоса будет располагаться с правой стороны дороги. Но начиная с Отеген батыра и далее на восток, в сторону центра города, планировалось, что автобусные полосы будут идти строго по центру дороги.
Однако если посмотреть на свежие рендеры, то видно, что от проспекта Сейфуллина автобусная полоса идет по центру, но с началом моста на Сейфуллина она смещается к краю дороги, и далее, вплоть до торгового дома Maxima продолжает идти по правой стороне. Лишь начиная с улицы Ауэзова автобусная полоса снова возвращается в центр. В целом, почти на всех мостах по проспекту Райымбека автобусная полоса будет проходить не по самому мосту, а по земле вдоль моста, с правой стороны дороги.
На участке западнее улицы Саина, в районе моста возле микрорайона Аккент находится одна из самых загруженных зон. По плану там в восточном направлении автобусы будут объезжать мост. По мнению Маратулы, это неплохое решение.
Но в западном направлении автобусная полоса вообще исчезает и автобусы остаются без выделенной полосы.
В результате на этом участке ситуация может стать ещё хуже, чем было до реконструкции. То же самое касается участка западнее улицы Момышулы, в сторону Алтын Орды. Там автобусная полоса обрывается перед мостом, остаётся лишь короткий отрезок у остановки.
«Выходит, что даже существующую полосу собираются ликвидировать», – предполагает Маратулы.
Выделенка с правой стороны
Хотя автобусные полосы, расположенные справа, менее эффективны по сравнению с центральными, по словам Маратулы, их тоже можно организовать по-разному. Сам факт, что автобусы движутся с правой стороны – это не проблема. Главная проблема в том, что на проспекте Райымбека батыра легковым автомобилям разрешено выезжать на некоторые полосы.
«Например, если посмотреть в сторону барахолки или Алтын Орды, там справа автобусные полосы отделены бордюром, и легковые автомобили физически не могут туда заезжать. В случае с барахолкой, при повороте направо на круговой дороге, легковые машины не выезжают на автобусную полосу, а просто пересекают ее под прямым углом. А вот если взять такие улицы, как Жандосова, Толе би, Абая, там другая ситуация – чтобы повернуть направо, заехать во двор или на парковку, легковые автомобили легально выезжают на автобусную полосу», – объясняет специалист.
Если посмотреть на рендеры проспекта Райымбека, которые были опубликованы на сайте Kolesa.kz, видно, что возле поворотов направо автобусные полосы, выделенные красной разметкой, исчезают. Значит, автомобили будут выезжать на автобусную полосу, чтобы повернуть направо. Таких моментов в проекте BRT на Райымбека батыра много.
«Это, в первую очередь, создает риски с точки зрения безопасности. Кроме того, при повороте направо легковые автомобили теряют много времени, им нужно пропускать пешеходов. Поэтому правая автобусная полоса не обеспечит необходимую скорость движения», – говорит Маратулы.
Он считает, что если бы автобусные полосы оставались справа, но при этом движение было организовано так, чтобы легковые машины при повороте направо просто пересекали полосу, не выезжая на неё, тогда проблем было бы меньше.
«Для этого необязательно использовать бордюр – можно ограничиться дорожной разметкой. Например, где-то используется "вафельная" разметка, с её помощью можно избежать образования пробок для автобусов. Существует множество подобных решений. Например, в некоторых местах устанавливаются специальные светофоры с так называемым "лунным светом", которые дают приоритетное право движения именно автобусам», – отмечает Маратулы.
На этот вопрос управление городской мобильности ответило, что решение запустить линию БРТ как по центру, так и по краям было принято для удобства пересадочных пунктов и для того, чтобы “транспортный поток общественного транспорта не смешивался с личным транспортом”.
Управление также сообщило, что перестроение БРТ будет осуществляется за счет светофорного регулирования.
Маратулы вспоминает, что такие светофоры, дающие приоритет автобусам, обещали установить и на улице Тимирязева, но так и не сделали этого.
«Велодорожка появляется из ниоткуда»
При реконструкции проспекта Райымбека в этом году также планируется проложить велодорожки, которые в последние три года в городе не строили.
Но у велодорожек на крупном проспекте те же самые проблемы, что у линии BRT. Причем, в отличие от автобусной полосы, она меняет своё расположение еще чаще. Например, даже в самом центре города, на участке между Саяхатом и улицей Сейфуллина, по рендерам видно, что велодорожка несколько раз пересекает проезжую часть – с правой стороны на середину дороги и обратно.
«Когда велодорожка постоянно пересекает проезжую часть, это неудобно и небезопасно для самих велосипедистов. Это поднимает общую проблему уличной безопасности и, откровенно говоря, указывает на неудачное проектное решение», - отмечает специалист.
Если посмотреть на улицу Розыбакиева, там велодорожка проходит по центру дороги, но, как известно, на пересечении Розыбакиева и Райымбека находится мост. И по словам Диас Маратулы, именно в этом месте велодорожка появляется «из ниоткуда» – она никак не пересекает улицу Розыбакиева.
«Велосипедисты просто не могут удобно пересечь Розыбакиева, чтобы продолжить движение по велодорожке. Как именно им преодолевать этот мост – непонятно. На практике это означает, что велосипедистам придется нарушать правила и объезжать мост вне предусмотренной инфраструктуры, что, конечно, создает и неудобства, и опасные ситуации», – говорит эксперт.
Пешеходные переходы
Один из позитивных моментов, который можно увидеть в проекте BRT на Райымбека батыра, это участок к западу от улицы Ауэзова. Сейчас там установлены надземные переходы, но в рамках нового проекта планируется установка светофоров, чтобы пешеходы могли переходить дорогу по зебре у каждой остановки.
Аналогично, на пересечении с улицей Розыбакиева также предусмотрены пешеходные переходы.
Однако на участке западнее улицы Саина нет ни одной наземной зебры. Сейчас здесь единственная возможность пересечь дорогу – это мост или подземный переход.
«Для пользователей общественного транспорта это создаёт серьёзные неудобства. Именно в районе микрорайона Аккент часто можно увидеть, как люди перебегают дорогу, что нередко приводит к ДТП», – добавил Маратулы.
В заключение специалист отметил, что по всей видимости при разработке проекта старались не слишком усложнять жизнь водителям легковых автомобилей.
«Нет каких-то радикальных решений. Даже на участках, где автобусы идут по центру дороги, всё равно предусмотрены повороты для автомобилистов налево. Если посмотреть на улицу Тимирязева, то там изначально приоритет отдавался автобусам - на всей линии не было ни одного поворота налево, который мог бы мешать движению общественного транспорта. А вот на проспекте Райымбека такие повороты есть», – подчеркнул он.
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