Театр для всех соседей

В начале проекта, когда Нугаева только пришла к жителям с идеей сделать театр для сообщества, было трудно выстроить коммуникацию. «Это была интервенция в частную жизнь отдельно взятого района, и это было сложно», – вспоминает она. Жители принимали активиста то за сотрудницу акимата, то за бизнесмена. «Было достаточно трудно донести, что мы на равных. Что я такой же житель города, и мне хочется, чтобы люди имели возможность общаться друг с другом каждый день, – рассказывает она, – и что не надо просить у меня новых детских площадок или дорожек, но я могу научить правильно просить это у акимата».

Сейчас театр работает практически в автономном режиме - без частого прямого вмешательства организаторов. «Для этого нужно использовать правильные инструменты взаимодействия с жителями, чтобы они смогли в дальнейшем взаимодействовать уже друг с другом сами, – делится Нугаева, – и только так можно говорить о системных изменениях».

Одна из проблем микрорайона, которую старается решить Театр соседей – отсутствие в Тастаке культурной жизни.

«Это тема моноцентричности городской, – рассказывает инициатор проекта. – Когда все сосредоточено в центре: все театры, торгово-развлекательные центры, музыкальные учреждения, концерты – все происходит в центре, здесь не происходит ничего. Жители испытывают дефицит, нехватку в этом всем, и мы это здесь наполняли. И в то же время, не побоюсь этого слова, экзальтированный центр сосредоточен сам на себе, в очень малой аудитории, где все друг друга знают. Это небольшая группа людей, живущих друг для друга в таком уютном мягеньком микрокосмосе, которая радуется, поддерживает успехи друг друга в оторванности от реальной жизни. В городе больше двух миллионов человек, а культура крутится вокруг двух тысяч, и это не совсем правильно. И зритель - он вот здесь живет. И потребность у людей здесь тоже есть - и в культуре, и в досуге, и во всем».

Поэтому театр начал приглашать разные коллективы из центра выступать по вечерам и проводить мастер-классы.

«Культурные мероприятия проводятся здесь под эгидой того, что если Тастак не идет в театр, то театр идет в Тастак, – улыбается Нугаева. – Мы приглашали специалистов из театра Лермонтова, театра Bunker, Дома Q (алматинская театр-студия - V), рок-группу Moneyкены... Кого мы только не приглашали, чтобы они просто с жителями культурным кодом делились, показывали, что происходит в городе».