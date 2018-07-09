Театр для всех соседей

Вечером в Тастаке тихо: здесь не услышишь громкой музыки из открытых дверей кафе, не встретишь шумной толпы, возвращающейся с какого-нибудь городского события, не зайдешь по пути в кинотеатр или бар. Но если немного пройти по тихой улице Дуйсенова, увешанной треугольными флажками, то рано или поздно вы увидите мостик, ведущий на небольшую деревянную сцену Театра соседей.
У скамейки возле сцены нас встречает Алеся Нугаева, автор идеи театра и куратор проекта. «Полтора года назад здесь ничего не было, а сейчас тут реконструкция произошла», – девушка указывает на небольшой палисадник, огороженный низким забором.
«Театр соседей» выиграл в конкурсе социальных проектов для развития нецентральных районов Алматы, проведенном Urban Forum Almaty совместно с Фондом Сорос-Казахстан. На протяжении месяца, пока строилась сцена, жителей приглашали на субботники, вместе с ними выбирали место для будущего театра, обсуждали эскизы и красили скамейки. В июне прошлого года площадка открылась.
Ее цель – создать культурное сообщество жителей Тастака, объединить их и помочь научиться обсуждать и решать общие проблемы при помощи театральных инструментов. За прошедший год активных жителей, регулярно принимающих участие в жизни театра, собралось около ста человек. В этом году Театр соседей собирается делиться своим опытом с другими районами города. В течение лета планируются мастер-классы и гастроли труппы в микрорайонах Карасу и Алгабас. Встречи с горожанами пройдут и в районе Атакента.
В начале проекта, когда Нугаева только пришла к жителям с идеей сделать театр для сообщества, было трудно выстроить коммуникацию. «Это была интервенция в частную жизнь отдельно взятого района, и это было сложно», – вспоминает она. Жители принимали активиста то за сотрудницу акимата, то за бизнесмена. «Было достаточно трудно донести, что мы на равных. Что я такой же житель города, и мне хочется, чтобы люди имели возможность общаться друг с другом каждый день, – рассказывает она, – и что не надо просить у меня новых детских площадок или дорожек, но я могу научить правильно просить это у акимата».
Сейчас театр работает практически в автономном режиме - без частого прямого вмешательства организаторов. «Для этого нужно использовать правильные инструменты взаимодействия с жителями, чтобы они смогли в дальнейшем взаимодействовать уже друг с другом сами, – делится Нугаева, – и только так можно говорить о системных изменениях».
Одна из проблем микрорайона, которую старается решить Театр соседей – отсутствие в Тастаке культурной жизни.
«Это тема моноцентричности городской, – рассказывает инициатор проекта. – Когда все сосредоточено в центре: все театры, торгово-развлекательные центры, музыкальные учреждения, концерты – все происходит в центре, здесь не происходит ничего. Жители испытывают дефицит, нехватку в этом всем, и мы это здесь наполняли. И в то же время, не побоюсь этого слова, экзальтированный центр сосредоточен сам на себе, в очень малой аудитории, где все друг друга знают. Это небольшая группа людей, живущих друг для друга в таком уютном мягеньком микрокосмосе, которая радуется, поддерживает успехи друг друга в оторванности от реальной жизни. В городе больше двух миллионов человек, а культура крутится вокруг двух тысяч, и это не совсем правильно. И зритель - он вот здесь живет. И потребность у людей здесь тоже есть - и в культуре, и в досуге, и во всем».
Поэтому театр начал приглашать разные коллективы из центра выступать по вечерам и проводить мастер-классы.
«Культурные мероприятия проводятся здесь под эгидой того, что если Тастак не идет в театр, то театр идет в Тастак, – улыбается Нугаева. – Мы приглашали специалистов из театра Лермонтова, театра Bunker, Дома Q (алматинская театр-студия - V), рок-группу Moneyкены... Кого мы только не приглашали, чтобы они просто с жителями культурным кодом делились, показывали, что происходит в городе».
Еще одно направление театра – это когда жители Тастака сами создают свой вечерний досуг. По средам таланты микрорайона выступают на сцене Театра соседей со своими номерами или проводят мастер-классы. По пятницам проходят занятия по актерскому мастерству и игры на казахском языке. Каждую субботу на сцене проходят выступления и открытые репетиции труппы Театра соседей в жанре плейбэк. Выглядит это так: зрители рассказывают истории из своей жизни, а труппа проигрывает их на сцене, возвращая рассказчикам в собственной интерпретации.
«Театр плейбэк работает с социальными задачами, и они могут стать коммуникативным клеем для людей, – объясняет Нугаева. – Сначала они больше участвовали как зрители, делились какими-то актуальными историями жизни в Тастаке – злободневными, веселыми и грустными, какими-то легендами. Например, мы узнали, откуда произошел Тастак (с казахского «каменистый» - V). Однажды парень пригласил на свидание девушку, а она не пришла. Он так долго ждал ее здесь возле речки на Тастаке, что превратился в камень. Потом она пришла и, увидев его застывшего в образе камня, заплакала, и тогда он оттаял. Вот такая легенда - "спящая красавица", переделанная на локальный мотив».
Но на представлениях жители Тастака рассказывали не только красивые легенды. На деревянной сцене проигрывались проблемы обитателей района, маленькие трагедии и неприятные случаи – часто нерешенные и повторяющиеся.
«Люди сталкиваются с какими-то неправомерными ситуациями, а у нас из инструментов - только театр. А театр не может брать на себя ответственность в решении, – делится автор проекта. – Он может только в образности какую-то вещь донести, свою творческую интерпретацию дать ситуации, и тем самым облегчить боль. Человек высказал свою трагедию, и разделенное горе - оно как-то меньше становится. Но этого, как мне казалось, было не совсем достаточно».
В этом году театр решил организовывать для жителей района встречи, на которых они могли бы задать вопросы юристу, представителям акимата, познакомиться со своим участковым и обсудить те неприятные ситуации, в которые попадают.
Пока мы говорим с Нугаевой, к сцене приближаются двое в полицейской форме, выясняют, что это за собрание, и для чего их позвали. Один из них – новый участковый микрорайона Тастак. Понемногу начинают подходить и жители. Женщина привозит свою пожилую сестру в инвалидной коляске и рассказывает, как еще в октябре у нее украли из квартиры пенсию и ноутбук. Воров так и не поймали, дело не закрыто до сих пор.
Анна Зуйкова, актриса Театра соседей и жительница Тастака, рассказывает, как одну из скамеек театра за несколько ночей неизвестные распилили на доски и унесли. Подходят другие жители, интересуются установкой видеокамер на улицах. Из историй, рассказанных жителями в ходе плейбэк-спектаклей в прошлом театральном сезоне, тоже собраны вопросы к правоохранителям: Что делать с агрессивными уличными попрошайками, вымогающими деньги? Как быть, если неизвестные крадут забор у палисадника, а когда их ловят с поличным, представляются работниками акимата? Что делать, когда вдруг узнаёшь, что сокурсники постоянно нападают на ученика в политехническом колледже по соседству?
В какой-то момент участковый уходит за листовками со своим номером телефона, оставляя жителей сомневаться, вернется ли он. Пока мы ждем возвращения стража порядка, женщина, рассказавшая об ограблении сестры, вспоминает, как ходила в РУВД: «Я до начальника отдела дошла. Ну, он вышел, семью два дня не видел, глаза красные. Текучка страшная, участковые меняются. Ну, по-человечески тоже его понимаешь. Я пожалела, что я ему какое-нибудь горячее не принесла. Какая кража? Человек семью два дня не видел! Мне даже неудобно стало, что я пришла, ждала его там».
«Каждый выбирает свою работу сам, – возражает Светлана Хижниченко, юрист из Бюро по правам человека и соблюдению законности, которая тоже пришла на эту встречу, чтобы отвечать на юридические вопросы жителей. – И надо учитывать, что любой государственный служащий работает на нас. Ему платят зарплату с наших налогов». «Мы к этому не привыкли», – вздыхает женщина.
Когда участковый возвращается с листовками, некоторые жители уже готовы писать заявления. Хижниченко передает ему детали дела о краже ноутбука, Зуйкова пишет о распиле театральной скамейки. Происходящее немного напоминает театр абсурда. Пока пишутся заявления, я спрашиваю Нугаеву о том, почему для всего этого понадобился театр, почему жители и администрация не могут взаимодействовать самостоятельно. Немного подумав, она отвечает: «Мне кажется, просто опыта такого нет ни у жителей, ни у администрации. И еще, может быть, потому, что нет избираемости. Если бы это был избираемый, допустим, аким, он бы боролся за свой электорат, и он бы искал такие места. И такие площадки бы финансировались не компаниями и независимыми фондами, а администрацией, потому что им нужно было место, где они могут встретиться со своими избирателями, донести свою позицию, обсудить достижения и минусы работы своей команды, где они могут отчитаться за свою службу. Сейчас, по сути, они отчитываются только перед вышестоящим руководством, но не перед жителями».
Тастакчане потихоньку расходятся по своим делам, участковый и помощник удаляются. Зуйкова возвращается с улыбкой: «Я рада, что удалось написать заявление. Я уже неделю живу с этой историей! Теперь как-то разрешилось. У меня нет больших надежд, что найдут этих людей, но хотя бы то, что я что-то сделала, чтобы это сдвинулось с мертвой точки – это мне внушает доверие».
На прошлой неделе Театр соседей впервые поехал в другой микрорайон, чтобы выступить там и поделиться опытом. Вместе с плейбэк театром И.Л.И. ребята выехали в Карасу, где местные жители тоже создали свое общественное пространство, построив у озера деревянную сцену. По пути Евгения Абкеева, руководитель театра И.Л.И., обучавшая ребят импровизационному жанру, спрашивает своих подопечных: «Какие формы историй вы помните?». «Абстракция, живая скульптура, три в одном», – с ходу вспоминают они.
Жители микрорайона Карасу на сцене у озера с семи часов утра – тут проходил фестиваль рыбаков. Теперь зрители - в основном маленькие дети с родителями - ждут выступления актеров из Тастака. Сначала разминка: зрители делятся какой-нибудь эмоцией, а актеры на сцене показывают ее. Пожилой мужчина с последнего ряда задает первую тему для импровизации – come on! Актеры на разные лады показывают его нетерпение и ожидание выступления, превращаясь в живую скульптуру. Потом зрители начинают рассказывать истории – о своем озере, как вместе убирали здесь мусор, как строилась сцена, как зимой катаются по озеру на коньках. Юноша, участник конкурса рыбаков, рассказывает, как утром пришел ловить рыбу на дальней стороне, но ее всю распугали пьяные утренние купальщики. Актеры возвращают зрителям их сюжеты и эмоции, изображая их самих, арку у сцены, озеро и даже перепуганную рыбу.
В конце Сергей Васильев, автор проекта по очистке и благоустройству озера, выходит со своей историей о том, как сложно было начать очистку водоема и объяснить жителям, зачем это нужно. Когда построили арку, нашлись жители, которые говорили, что лучше бы на нашей улице электричество провели. «Но озеро - оно у нас одно, – говорит Васильев, – для всех, для всего микрорайона Карасу».
Проект Васильева, как и Театр соседей, получил финансирование, став финалистом конкурса социальных проектов для нецентральных районов Алматы. За год молодой человек провел исследование озера для того, чтобы разработать варианты очистки воды, вместе с жителями провел субботники и увеличил озеро, убрав часть незаконной насыпи. В июне была достроена открытая сцена с деревянной аркой. Сейчас в Карасу сформировалось экологическое сообщество активных жителей из 15-18 человек, которые уже год помогают Васильеву с обустройством озера.
«У нас была идея создать умное общественное пространство, – рассказывает он, – где каждый житель имеет право проводить свои активности. Сегодня люди собрали зонтики, которые мы используем вместо навеса, принесли баллоны, из которых можно сделать песочницы для детей». На сцене у озера проходят конкурсы рыбаков, сюда приезжают ученики художественной школы на пленэры, в будущем планируется запустить детский казахоязычный кружок по благоустройству территории при помощи подручных материалов.
После представления - уже на обратном пути - Нугаева размышляет о разнице между площадками: «Тут Сергею было легче, он все-таки сам житель микрорайона, и поэтому жители его послушали. У них была общая экологическая проблема, и это их объединило. Мы же пришли как чужие люди, нам сложно было познакомиться с первым человеком, начать что-то делать».
Равиль Тастамбеков - один из участников труппы Театра соседей - вдруг просит остановить автобус. Мы проезжаем его район: парень ездит на репетиции из Айнабулака. «Когда можно в гости к вам, в Айнабулак?» – спрашивает Нугаева у него. «Да когда угодно, – отвечает он. – У нас там тоже есть сцена».