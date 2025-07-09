Йорг Фишер, архитектор: «Нужно не бояться спрашивать людей о том, что им нужно»

То есть существует связь между дорожной безопасностью и доступностью?

Очевидно, это так. Если вы сосредотачиваетесь на потребностях более уязвимых людей – это и есть инклюзия, и она создает безопасность. Если уважать потребности тех, кто передвигается медленно, кто невысокого роста, кому сложно разобраться в сложных вещах, это сделает среду безопаснее не только для них, но и для всех.

Как жители относятся к внедрению доступности и универсального дизайна?

Я бы сказал, что в основе всего, снова-таки, лежит образование. Долгое время у нас существовали специальные школы и детские сады для людей с инвалидностью. Но мы в какой-то момент решили постепенно от этого отказываться и включать таких детей в обычные детские сады и школы. Я считаю, что это первый и самый важный шаг – учиться общению, помогать, уважать тех, у кого есть особые потребности. Конечно, на это нужно время, и я бы сказал, что в Германии мы всё ещё в процессе.

В Алматы часто госслужащие и проектировщики говорят, что наш город уникален своим рельефом — здесь вам не плоские европейские столицы, чтобы сделать всё по правилам доступности. Что вы можете ответить на это?

Я бы сказал… даже не знаю, как это выразить… по-моему, это просто какая-то нелепость. Автобус ведь может ехать где угодно, правда? Даже если дорога идет под уклон. Остановку можно выровнять практически в любом месте, чтобы людям было удобно выходить. В конце концов, я не вижу никакой реальной связи между холмистым рельефом и невозможностью обеспечить доступность. Это просто не имеет смысла. Наоборот, такой рельеф иногда даже помогает. Например, на верхней части склона можно разместить вход в здание, а в нижней сделать дополнительный.

Пример – Люксембург. Через город протекает река, и она течёт в довольно глубокой долине, примерно в 40 метрах внизу, разделяя город на верхний и нижний. Офисы Евросоюза находятся наверху, а железнодорожный вокзал внизу. Так вот, если вы приезжаете на поезде, вы оказываетесь внизу. Они построили огромный фуникулер, пешеходные дорожки и лифты, чтобы связать два уровня города. Да, в Люксембурге живет около 300 тысяч человек, но такие решения вполне возможны и в большом городе.

Какие пожелания вы можете оставить Казахстану, чтобы наши города стали доступнее и справедливее?

Я не в той роли, чтобы давать советы – моя задача здесь, на эти несколько дней, быть частью общения между профессионалами и людьми, которым это важно и интересно. Важны не советы, а диалог и обмен мнениями.

Казахстан – страна молодая, и у вас есть хорошие шансы применять у себя мировой опыт, который уже был накоплен к настоящему моменту. Главное – идти в правильном направлении в вопросах образования, коммуникации, готовности учиться и уважать друг друга. Просвещать общество, общаться на равных – это гораздо важнее, чем просто разрабатывать стандарты.

Меня очень впечатлила ваша культура гостеприимства, и если вы сумеете сделать так, чтобы она распространялась на людей с инвалидностью, это будет правильный путь.