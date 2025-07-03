Беззащитные памятники

Соосновательница проекта Archcode Almaty Анель Молдахметова напомнила, что фонтан у гостиницы «Казахстан» изначально был частью единого архитектурного ансамбля на проспекте Достык. Он входил в целую систему фонтанов, которая начиналась у кинотеатра «Арман», проходила через Дворец Республики и завершалась у гостиницы.

«По кусочкам это всё уже было нарушено, там уже нет речи о комплексном ансамбле», — отмечает она.

Причину таких нарушений она видит в экономике. По её словам, штрафы для бизнеса практически ничего не значат, особенно на фоне прибыли, которую компании получают от реконструированных с нарушениями пространств.

Говоря о необходимости ужесточения наказаний за нарушение охраны памятников архитектуры, Молдахметова ставит под сомнение их эффективность: «Будет ли это работать? Там надо смотреть в международной практике работы с памятниками».

Она считает, что изменения должны начинаться на уровне утверждения проектов, в том числе в градостроительном совете: «Градсовет у нас не выборный. Там назначают людей, что тоже вызывает вопросы».

По мнению Молдахметовой, в градсовет обязательно должны входить эксперты по памятникам — специалисты с архитектурными лицензиями. Однако сейчас, как она подчёркивает, система выстроена так, что экономически выгоднее игнорировать охранный статус объектов, чем соблюдать нормы.

«Для того чтобы эта система работала, нужно, чтобы было экономически выгоднее сохранять, нежели грубо нарушать объекты», — подчёркивает она.

Также она обратила внимание на нехватку квалифицированных специалистов, умеющих работать с памятниками XX века.

«Я не знаю архитектурного бюро в стране, которое могло бы бережно работать с памятниками XX века по всем правилам. У нас этих кадров нет. Непопулярно сохранение памятников как специальность», — говорит она. Архитекторы и урбанисты есть, но, по её словам, немногие из них работают с охраняемыми объектами.

Молдахметова приводит в пример Спортивную школу рабочей молодёжи, которая входит в каталог конструктивистской архитектуры. При акиме Досаеве здание признали аварийным и предложили снести полностью.

Отдельно эксперт отметила ситуацию с бывшей железнодорожной больницей, назвав её «вопиющим случаем». По её словам, проект по восстановлению здания затягивают, и за это время здание довели до аварийного состояния: «Если с театром Ауэзова они торопятся проект запустить, потому что это выгодно, то в случае с больницей им невыгодно этот проект запускать, они всячески его оттягивают, доводят здание до аварийного состояния. Невыгодно восстанавливать здание и завтра просто будет намного проще строить объект с нуля»