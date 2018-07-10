Форум идей. Новая жизнь микрорайонов

В июне в Алматы прошел Форум идей, организованный интернет-журналом Vласть при поддержке генерального партнера - компании Chevron. Пять групп визионеров и энтузиастов презентовали свои идеи, которые способны улучшить жизнь горожан.
В течение четырех месяцев группы активистов работали над проектами по улучшению жизни микрорайонов, привлечению новой аудитории в библиотеки, улучшению общественных пространств, созданию доступной среды для людей с особенными потребностями и улучшению досуга горожан. На форуме были представлены результаты их работы.
В новом материале с форума Vласть представляет тезисы выступления группы, исследовавшей возможности досуга жителей алматинских микрорайонов и представившей свои предложения на этот счет. В материале также представлены видео выступления участников группы и ее презентация.
Участники группы:
Анель Молдахметова – креативный продюсер, куратор городских и междисциплинарных проектов
Адиль Ажиев – архитектор, основатель и руководитель проекта «ArchCode Almaty»
Исследование
Лидеры группы начали презентацию с рассказа об истории создания микрорайонов в Алматы. Подробнее об этом вы можете прочитать в одноименном материале.
Молдахметова и Ажиев провели исследование, в ходе которого прошли по микрорайонам и опросили местных жителей. Ситуация оказалось плачевной: сегодня самыми распространенными досуговыми учреждениями в микрорайонах являются торгово-развлекательные центры, кафе и столовые, тойхана (место проведения разных праздников) и интернет клубы. Площадки предполагают потребительский досуг и не подталкивают горожан к саморазвитию. В микрорайонах отсутствует необходимое количество общественных пространств и не учитываются интересы пенсионеров и подростков.
Благодаря собранным данным были сделаны следующие выводы:
• Необходимо создание доступных досуговых программ и инфраструктуры
• Переход от потребления досуга к созданию досуга своими руками
• Включение интересов подростков
• Создание условий для социализации пожилых людей
• Организация платформы для самореализации жителей микрорайонов
«Микроклуб 3.0»
Решением проблем может быть создание локальных клубов – многофункциональных учреждений, где люди смогут организовать свой досуг. В этом пространстве жители смогли бы собираться и изучать иностранные языки, проводить мастер классы, вместе смотреть кино и заниматься в кружках.
Для создания пространств достаточно небольшого здания, где каждое помещение несло бы свою функциональную нагрузку. Например, одно из помещений можно обустроить в холл, где люди смогли бы устраивать концерты, слушать образовательные лекции и организовывать собственные кинопоказы. Соседнее помещение преобразовать в мастерскую, где любой желающий мог бы сделать что-то своими руками как на уроках труда. На общих кухнях можно совместно готовить, вместе проводя время и обучаясь новым рецептам. Открытые пространства, которые обычно заняты машинами, можно было бы преобразовать в общие, городские теплицы, где люди смогли бы высаживать и выращивать растения. Около здания можно расположить летний павильон, где жители будут проводить праздники и танцы в теплые летние вечера.
Команда рассчитала, что примерный годовой расход на подобное здание составит около 4,5 млн. тенге. Это достаточно скромная сумма, которая покрывает аренду здания, оборудование и зарплату администратора-куратора, который будет следить за пространством. Данные расходы могут быть оплачены международными грантами, поддержкой спонсора или пожертвованиями местных жителей, к тому же некоторые помещения можно сдавать во временное использование бизнесам.
Молдахметова и Ажиев верят, что подобные общественные учреждения смогут привести к качественным изменениям в жизни горожан: люди начнут самостоятельно создавать свой досуг, больше доверять друг другу и займутся саморазвитием.