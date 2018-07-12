Форум идей. Доступная среда для всех

В июне в Алматы прошел Форум идей, организованный интернет-журналом Vласть при поддержке генерального партнера - компании Chevron. Пять групп визионеров и энтузиастов презентовали свои идеи, которые способны улучшить жизнь горожан.
В течение четырех месяцев группы активистов работали над проектами по улучшению жизни микрорайонов, привлечению новой аудитории в библиотеки, улучшению общественных пространств, созданию доступной среды для людей с особенными потребностями и улучшению досуга горожан. На форуме были представлены результаты их работы.
В завершающем материале с форума Vласть представляет тезисы выступления группы под руководством журналиста Айсулу Тойшбековой, которая исследовала город на предмет его доступности для всех, включая людей с особыми потребностями. Выводы этого исследования и рекомендации по изменению среды были представлены на форуме. В материале также доступны видео выступления и презентация группы.
Доступная, безбарьерная среда нужна не только людям с особыми потребностями, она необходима для свободного передвижения пенсионеров, беременных женщин, временно травмированных людей и родителей с колясками. Человек, вне зависимости от состояния здоровья, должен обладать возможностью самостоятельно добраться до необходимого места, чтобы выполнить свои дела. Именно для этого в городе устанавливаются тактильные плитки, пандусы на лестницах и плавные съезды на дорогах, но этих условий где-то недостаточно, а где-то они совершенно неправильно выполнены.
В то же время в Казахстане есть все правовые основания для создания безбарьерной среды, но все же города продолжают оставаться недоступными для большого количества людей. В сложившейся ситуации Айсулу Тойшибекова предлагает относиться к людям с особыми потребностями как к потенциальным клиентам: не создал необходимую среду – потерял клиента. Например, банкоматы являются большой проблемой для людей с особыми потребностями. Активист не смогла найти банкомат в городе со звуковым сценарием работы, который бы озвучивал информацию на мониторе для слабовидящих людей. На клавиатуре отсутствует шрифт Брайля, а если он есть, то только на английском языке. Сами банкоматы не приспособлены для людей с особыми потребностями, их дисплеи и клавиатуры расположены слишком высоко. В таких ситуациях людям с особыми потребностями приходится просить людей помочь снять им деньги, то есть они вынуждены доверять совершенно незнакомым людям свои деньги. В настоящее время производители банкоматов предлагают новые виды банкоматов, которые были бы удобны всем пользователям, но их установка зависит только от желания банков.
Банкоматы не являются единственной недоступной средой для людей с особыми потребностями. Специальные невысокие кассы есть только на новых станциях метрополитена, но они необходимы повсеместно: в поликлиниках, банках, театрах. Кассы самообслуживания в супермаркетах не оснащены шрифтом Брайля, что делает их использование людьми с поражением зрения почти невозможным. Кинотеатры не имеют никаких возможностей для предоставления мест для людей в колясках. Такая услуга как тифлокомментирование – сопровождение фильмов или спектаклей голосовыми комментариями, тоже редкость в Казахстане.
Внедрение подобных условий способно значительно улучшить качество жизни людей с особыми потребностями, а предприниматели получат дополнительных клиентов и прибыль.