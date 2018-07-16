Мэтью Пасмор, урбанист: «Мы не можем больше планировать наши города вокруг нужд автомобилей»

Когда мы с присутствующей на встрече городской активисткой Настей Гончаровой рассказываем про пагубную привычку городских властей ставить население перед фактом, представляя планы изменения парков «с высоты птичьего полета», Мэтью горячо соглашается:

«Да, конечно, это проблема! С высоты пролета самолета все это выглядит обманчиво симпатично: как красиво все, как мило. Но по факту полезнее посмотреть на эти прекрасные проекты глазами специалиста – и им может стать любой местный житель: да, с высоты все это хорошо, но вот пройдись здесь и ты знаешь, что солнце будет палить, и тебе нужно дерево, в тени которого ты можешь укрыться, или скамейка, на которой можно отдохнуть… Это критически важно, чтобы те, кого этот проект напрямую касается, могли высказать свои мнения – они-то точно знают, с чем им придется иметь дело». Но бывали ли в его практике случаи, когда заманчивая на бумаге концепция после реализации оказывалась неудачной?

— Да, пару моментов могу припомнить. В том же Сан-Франциско в свое время мы разрабатывали проект с приятными такими площадками для встреч, бесед, отдыха, когда мы устанавливали интересные скамейки с зелеными насаждениями на парковочных местах, принадлежащих локальным бизнесам, магазинам или ресторанам. Все это выглядело чудесно на бумаге, но по факту мы столкнулись с массой возражений после начала реализации. Потому что в итоге выяснилось, что наши площадки превратились в идеальное место для драгдиллеров, сбывающих свой товар. Пришлось отзывать проект, хоть мы и приложили массу усилий для его трансформации, чтобы сделать его менее привлекательным для наркобаронов. Или в Окленде (город в Калифорнии рядом с Сан-Франциско) мы придумали проект мобильной парковой зоны, против которого в итоге выступили тысячи горожан. Они представляли вовсе не большинство населения, но они были очень активны. И их, по сути, возглавил лидер местного самоуправления, основной претензией которого стало: «но водителям же теперь придется проехать целых пятьсот метров, чтобы найти место для парковки!». Тогда-то мы и поняли, что каши с ними не сварим.

Везде своя специфика: в том же Окленде, кроме других факторов, сказалось и банальное нежелание идти по примеру соседнего мегаполиса. А в Медельине (город в южноамериканской Колумбии) на запланированный велопробег не явился ни один из десятков велосипедистов, которые буквально накануне изъявляли горячее желание принять участие. Почему? Может, просто не смогли встать рано утром?

— Может, и это (смеется Мэтью). А может быть, они побоялись принять участие в акции, которая не была согласована с властями – хотя она была совершенно безобидная. И я с пониманием к этому отношусь – я-то иностранец, приезжаю на пару дней, и даже если меня выдворят из страны, это не большая трагедия. А людям там жить.

За свой короткий визит Пасмор, разумеется, не смог детально ознакомиться с городской средой Алматы, но кое-какие выводы сделал:

— В жизни городов существуют определенные циклы – одни охватывают столетия и декады, другие – месячные, недельные или ежедневные, ежечасные. И рассматривая Алматы с расстояния, из США, я способен разглядеть только крупные циклы – года, десятилетия. Более древний период, советское время, постсоветская эпоха… Город интересный, и я был очень рад неожиданному, но очень любопытному приглашению посетить Алматы. Мне интересно присмотреться к городу поближе и попытаться понять, что можно сделать для того, чтобы город развивался и более адекватно отвечал вызовам сегодняшнего дня. Все еще думаю об этом – и не только об Алматы, но и о моем родном Сан-Франциско. Я успел прогуляться по городу, по новому променаду до станции метро «Алмалы» (пешеходная зона на улице Панфилова – ред.), видно, что новые идеи и подходы появляются в вашем городе – и они довольно похожи на то, что я наблюдаю в США. Так что пока можно сказать, что Алматы на верном пути!