Мэтью Пасмор, урбанист: «Мы не можем больше планировать наши города вокруг нужд автомобилей»

В апреле Казахстан по приглашению Urban Forum Almaty посетил американский художник, преподаватель и урбанист Мэтью Пасмор. Он дал лекции на тему «Эластичный мегаполис: как сделать наши города комфортными и динамичными» в Алматы и Астане, а до этого нашел время побеседовать с постоянным автором Vласти Мади Мамбетовым.
Профессиональный юрист Мэтт Пасмор, оставивший в свое время успешную карьеру, чтобы заниматься тем, что его по-настоящему волнует, представляет собой образчик идеального стереотипического американца: внушительный, доброжелательный, улыбающийся, говорит громко и внятно. Такого и правда не сложно представить себе в роли юриста, очаровывающего членов судейского жюри. Однако уже сам факт, что Мэтью лет 15 назад оставил надежный заработок законника в пользу тогда еще не находившейся в тренде профессии специалиста по городскому проектированию/урбаниста, сразу ломает стереотип. А учитывая, что Пасмор в первую очередь является сейчас концептуальным художником, и использует именно искусство, чтобы совершать «творческую интервенцию в нишевые пространства городской среды» (согласно его собственному определению), со стереотипами можно распрощаться. Про свои первые шаги Мэтью вспоминает со смехом:
— Первые проекты были путем проб и ошибок. Как-то раз, много лет назад, я предложил нью-йоркскому арт-журналу Cabinet сделать проект, который мы назвали Cabinet National Library. Это был, по сути, шкаф, вмонтированный в земляную стену посреди пустыни на юге США, в котором хранился архив журнала, и каждый мог к нему приехать и ознакомиться со старыми выпусками. Дело сделано, мы сфотографировали это все, журнал вышел с забавной, интересной статьей про наш проект, - и я не ожидал, что после публикации к этому месту вдруг начнется паломничество поклонников современного искусства. Которым не лень было ехать за триста километров в непроходимую глушь, чтобы посмотреть на эту «Библиотеку». А вышло так, что шкаф этот оказался в месте, где во время дождей собиралась вода, и очень скоро его дверцы так заржавели, что уже не открывались. Пришлось переделывать все, и понять важную вещь: качество как плана, так и исполнения, включая материалы, очень важно.
Помимо арт-проектов, Мэттью преподает урбанистику в старейшем вузе США, специализирующимся на современном искусстве, San Francisco Art Institute, а также стал одним из основателей студии Rebar Art & Design Studio, создававшей проекты на стыке искусства, дизайна и активизма. Наверное, самая успешная ее инициатива – глобальный проект PARK(ing) Day: в 2005 участники объединения превратили арендованное парковочное место в парковую территорию, на которой нашлось место для газона, зелени и скамейки. Идея спонтанного урбанизма нашла поддержку по всему миру – стартовав с нескольких квадратных метров в Сан-Франциско, уже к 2014 году PARK(ing) Day охватил 332 парковочных места, расположенных на нескольких континентах. Подробнее о проекте Пасмор рассказывает в своем выступлении на конференции TedX:
— В нашем городе наблюдается точно такой же дисбаланс между пешеходным пространством и владениями автомобилей, да и на парковые зоны долгие годы шло массированное наступление, но вот сама идея платных парковок только начинает, с трудом, проникать в массовое сознание. Будет ли такой проект актуален здесь?
- Да, пожалуй, Park(ing)Day бы здесь не сработал. Но моя роль как приглашенного эксперта заключается в том, чтобы помочь местным жителям реализовать свои идеи – в пространстве, которое они знают и в котором живут. Моя миссия не принести готовые ответы, а дать инструменты для решения задач, которые местные жители разработают сами. С Park(ing)Day мы пытались решить локальную проблему Сан-Франциско – отсутствие достаточного количества парковых зон. Но мы быстро превратили этот кейс в открытый проект, чтобы люди со всей планеты могли взять его на вооружение и адаптировать под свои конкретные нужды в той или иной точке земного шара. Если существует такая потребность, вы можете поставить на парковке лечебницу или мастерскую для ремонта велосипедов, или демонстрационную микро-ферму для продвижения экологичных агропрактик. Все, чего по вашим ощущениям, не хватает. И в целом проект Park(ing)Day вот про что: как мы можем постепенно отвоевать свой город у автомобилей? Разместить что-то на парковке означает обратить внимание на то, как много места занимают автомобили. Движущиеся – дороги, шоссе, статичные – парковки. Мы уже не можем пользоваться машинами так, как раньше – как минимум, в США. Это вредно для окружающей среды, очевидно. Мы не можем больше планировать наши города вокруг нужд автомобилей. Идея в том, чтобы постепенно изменить наши привычки передвигаться и по-другому использовать пространства, отведенные сейчас автомобилям. Мы можем больше ходить пешком, использовать велосипеды и общественный транспорт.
В наших реалиях, впрочем, любая попытка найти новый баланс между засильем личного автотранспорта и потребностями пешеходов немедленно превращается в острейшую общественную дискуссию, переходящую зачастую в перепалку. Отсутствие у муниципальных властей привычки и навыка строить с населением диалог, советоваться с горожанами ситуацию только усугубляет. Для Мэтью такое положение дел не является сюрпризом (по его словам, и в Штатах отношение к инициативам активистов и обычных граждан в разных регионах относятся по разному), но все решаемо:
— Во всем мире происходят процессы урбанистического развития, и все они включают массу возможностей для населения вмешиваться в эти процессы, влиять, определять направление. Например, одна тактика, весьма успешная, которая может сработать у вас, - допустим, на уровне вашего променада (пешеходная зона на Панфилова), еще до того, как он был построен, - вы можете предложить городским властям: давайте попробуем? Почему бы не закрыть на выходные улицу для автомобильного движения, пригласить уличных музыкантов, расставить везде палатки с уличной едой и продажей фруктов, превратить проезжую улицу в пешеходную зону на уикенд или на неделю, - и просто попробовать? Это может быть просто однодневный фестиваль, например. Такой подход сильно снижает уровень недовольства населения, поскольку это всего лишь на пару дней, неделю или месяц. Не сработает, никому неудобно? Тогда можно это не делать. Если это временный проект, и он доказал, что нежизнеспособен – это тоже результат, и при этом не потрачены миллионы на его реализацию. А если сработает и людям понравится – тут уже можно двигаться в сторону перманентного решения. Но такой подход требует хотя бы минимальной готовности муниципалитета к сотрудничеству, чтобы он хотя бы дал разрешение попробовать.
Когда мы с присутствующей на встрече городской активисткой Настей Гончаровой рассказываем про пагубную привычку городских властей ставить население перед фактом, представляя планы изменения парков «с высоты птичьего полета», Мэтью горячо соглашается:
«Да, конечно, это проблема! С высоты пролета самолета все это выглядит обманчиво симпатично: как красиво все, как мило. Но по факту полезнее посмотреть на эти прекрасные проекты глазами специалиста – и им может стать любой местный житель: да, с высоты все это хорошо, но вот пройдись здесь и ты знаешь, что солнце будет палить, и тебе нужно дерево, в тени которого ты можешь укрыться, или скамейка, на которой можно отдохнуть… Это критически важно, чтобы те, кого этот проект напрямую касается, могли высказать свои мнения – они-то точно знают, с чем им придется иметь дело». Но бывали ли в его практике случаи, когда заманчивая на бумаге концепция после реализации оказывалась неудачной?
— Да, пару моментов могу припомнить. В том же Сан-Франциско в свое время мы разрабатывали проект с приятными такими площадками для встреч, бесед, отдыха, когда мы устанавливали интересные скамейки с зелеными насаждениями на парковочных местах, принадлежащих локальным бизнесам, магазинам или ресторанам. Все это выглядело чудесно на бумаге, но по факту мы столкнулись с массой возражений после начала реализации. Потому что в итоге выяснилось, что наши площадки превратились в идеальное место для драгдиллеров, сбывающих свой товар. Пришлось отзывать проект, хоть мы и приложили массу усилий для его трансформации, чтобы сделать его менее привлекательным для наркобаронов. Или в Окленде (город в Калифорнии рядом с Сан-Франциско) мы придумали проект мобильной парковой зоны, против которого в итоге выступили тысячи горожан. Они представляли вовсе не большинство населения, но они были очень активны. И их, по сути, возглавил лидер местного самоуправления, основной претензией которого стало: «но водителям же теперь придется проехать целых пятьсот метров, чтобы найти место для парковки!». Тогда-то мы и поняли, что каши с ними не сварим.
Везде своя специфика: в том же Окленде, кроме других факторов, сказалось и банальное нежелание идти по примеру соседнего мегаполиса. А в Медельине (город в южноамериканской Колумбии) на запланированный велопробег не явился ни один из десятков велосипедистов, которые буквально накануне изъявляли горячее желание принять участие. Почему? Может, просто не смогли встать рано утром?
— Может, и это (смеется Мэтью). А может быть, они побоялись принять участие в акции, которая не была согласована с властями – хотя она была совершенно безобидная. И я с пониманием к этому отношусь – я-то иностранец, приезжаю на пару дней, и даже если меня выдворят из страны, это не большая трагедия. А людям там жить.
За свой короткий визит Пасмор, разумеется, не смог детально ознакомиться с городской средой Алматы, но кое-какие выводы сделал:
— В жизни городов существуют определенные циклы – одни охватывают столетия и декады, другие – месячные, недельные или ежедневные, ежечасные. И рассматривая Алматы с расстояния, из США, я способен разглядеть только крупные циклы – года, десятилетия. Более древний период, советское время, постсоветская эпоха… Город интересный, и я был очень рад неожиданному, но очень любопытному приглашению посетить Алматы. Мне интересно присмотреться к городу поближе и попытаться понять, что можно сделать для того, чтобы город развивался и более адекватно отвечал вызовам сегодняшнего дня. Все еще думаю об этом – и не только об Алматы, но и о моем родном Сан-Франциско. Я успел прогуляться по городу, по новому променаду до станции метро «Алмалы» (пешеходная зона на улице Панфилова – ред.), видно, что новые идеи и подходы появляются в вашем городе – и они довольно похожи на то, что я наблюдаю в США. Так что пока можно сказать, что Алматы на верном пути!