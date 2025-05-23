Костанай в ожидании велодорожек

В 2018 году на 20-летие Астаны из бюджета Костанайской области выделили больше полумиллиарда тенге на строительство в столице 21-километровой велодорожки, оснащенной велопарковками, скамейками и Wi-Fi. Такой щедрый подарок за счет костанайских налогоплательщиков на фоне почти полного отсутствия велодорожек в родном городе, тогда сильно возмутил жителей.
За 7 лет, которые столичные жители успешно эксплуатируют костанайскую велодорожку, в самом областном центре ничего подобного так и не появилось.
Ольга Лихограй рассказывает о том, как городские власти не могут создать обещанную велоинфраструктуру.
Весна в этом году в Костанае настала на месяц раньше обычного. Уже в марте температура воздуха зашкаливала за 15 градусов тепла, что большая редкость для сурового северного региона, где к концу апреля едва начинает сходить снег.
В этом году любители экологических видов транспорта радовались не только ранней весне, но и новости о том, что в Костанае появится почти 18 километров велодорожек, которые обещал построить аким областного центра. А еще тому, что на ремонт и строительство дорог в Костанае выделили рекордные 9 млрд тенге, на которые, казалось бы, запросто можно предусмотреть создание велодорожек. На деле оказалось, что существующая костанайская вело и другая инфраструктура всего лишь видимость, а обещанных в этом году дорожек нет даже в планах.
Где кататься?
Желающих передвигаться на велосипедах, роликах и кататься на скейтах в Костанае, несмотря на практически полное отсутствие инфраструктуры, с каждым годом становится все больше. 7 лет назад в Костанае появилось велосообщество.
«Два года мы работали неофициально, а 5 лет назад зарегистрировались, организовывали велопробеги. С каждым годом появляется все больше людей, которые пересаживаются на велосипеды. Не скажу, что нас становятся в разы больше, но, по крайней мере, количество велолюбителей растет», - говорит председатель костанайского общества велосипедистов Канат Сагумбаев.
Желающих использовать экологические виды транспорта Сагумбаев называет настоящими энтузиастами, потому что кататься в Костанае на велосипедах, роликах и скейтах, по сути, негде.
«В машину больше двух велосипедов не помещается, а ехать по проезжей части даже в шлеме и полной экипировке довольно опасно. Со мной обычно ездит только 15-летний сын, младшим детям я не разрешаю кататься по проезжей части. Ездят по тротуарам, но, во-первых, это запрещено, а во-вторых, нарываются на возмущения пешеходов. Вот и получается, замкнутый круг», - рассуждает председатель костанайского велосообщества.
Семейная пара Ольги Горай и Владимира Аккермана каждую весну пересаживается на велосипеды, чтобы ездить на работу и обратно, а по выходным совершать велотуры на разные расстояния. За почти 10 лет Ольга и Владимир объездили на велосипедах не только близлежащие места отдыха в 40-50 км от областного центра, но и успели покорить Урал. О своих велопередвижениях Ольга регулярно рассказывает в своем блоге в Instagram.
«Как обычно начали с велопоездки в выходные дни, прокатились до набережной, поездили по скверам и паркам. Заодно и оценили велосипедные дорожки. Они у нас есть всего в четырех-пяти местах, которые разбросаны в разных концах города. До этих мест мы добираемся, передвигаясь по проезжей части. Конечно, это неудобно! По многим трассам идет большегрузный транспорт, много шума, пыли, да и страшно бывает. Часто приходится перемещаться на тротуары, что вызывает недовольство пешеходов. По неосторожности можно на кого-то и наехать, поэтому конечно это тоже не вариант. Но за последние несколько лет в Костанае построили лишь одну полноценную велосипедную дорожку», - рассказала Ольга Горай.
Прокат давно закрылся
Эта велодорожка проходит вдоль объездной дороги, соединяющей микрорайон Аэропорт и район Костанай-2. Это единственная велодорожка, по которой можно добраться из одного района в другой, но ее протяженность около 5 км и соединяет она не самые популярные места города.
Велодорожки есть в районе сквера по ул. Арыстанбекова, в триатлон-парке, набережной "Шагала", а дорожки для скейтбордов - в триатлон-парке и на бульваре Молодежи, сообщили редакции в отделе ЖКХ, ПТ и АД акимата Костаная.
Велолюбители добавляют еще два места - в парке по ул. Гашека и в парке Керуен в районе озера Тарелочка. Последние два места закрепились в памяти костанайцев, как места для велосипедных прогулок, потому что специальные дорожки предусматривались по проектам. Но в итоге все свелось к обычным узким асфальтированным тропинкам, где не обозначено, для кого они - для велосипедистов или для пешеходов.
В парке по ул. Гашека есть киоск для сдачи в прокат велосипедов и скейтов, но по дорожкам велосипедисты и скейтеры катаются вместе с идущим по ним пешеходам.
«А что делать, если кататься особо негде? - интересуется велосипедист Игорь Горелин. - Когда строили парк по Гашека, обещали велодорожки, вот мы их и используем. Хотя непонятно для кого они. Конечно, кататься неудобно, когда много людей скапливается, поэтому приезжаем в первой половине дня, чтобы народу было поменьше».
О том, что в парке Керуен вокруг озера Тарелочка обычные асфальтированные дорожки планировались как велосипедные, свидетельствует пункт проката велосипедов с надписью: «Велик - это счастье». Правда пункт давно закрыт и выставлен на продажу, но местные жители помнят, как по дорожкам ездили велосипедисты.
«Живу в этом районе с 2018 года, - рассказывает Гульбаршин Ибраева. - Пункт велопроката проработал буквально год, а потом закрылся. Предпринимателю стало невыгодно его держать, потому что велосипеды мало кто брал, и он выставил пункт на продажу. До сих пор продает. Кататься тут особо негде. Обещали дальше развивать инфраструктуру, но ничего так и не сделали. Хорошо хоть для пешеходов дорожка осталась».
По словам жителей этого района, дорожка никогда не была обозначена значком велосипеда, и ее использовали, как велосипедисты, так и пешеходы. Видимо поэтому в городском акимате давно исключили эти места из числа оборудованных велодорожками. Но оставили в своем списке сквер по ул. Арыстанбекова, хотя настоящей велодорожки в нем тоже нет. Есть две - серая асфальтовая и терракотовая из тартанового покрытия. Догадаться, какая из них велодорожка, невозможно. На тартановой замечаем почти стертую фигурку бегуна. Значит, она точно не для велосипедистов, на асфальтовой тоже нет никаких обозначений.
«Тартановая у нас считается беговой, а асфальтовая прогулочной. Где здесь велодорожка никто не знает, но велосипедисты конечно катаются по той и по другой. Хотя сколько тут? Километра 1,5-2, не больше, особо не покатаешься», - говорит жительница района Наталья Сологуб.
Концепция есть, велодорожек нет
Что касается триатлон-парка и набережной Шагала, которые акимат относит к полноценным зонам для велопрогулок, они действительно там есть. Широкие и, как положено, со значком велосипеда. Только вот протяженность их в пределах 2,5 км в триатлон-парке и около одного километра вдоль набережной. Кстати, эти два места расположены рядом. И буквально в прошлом году власти достроили пешеходную зону, чтобы с набережной можно было дойти до триатлон-парка, а вот до велодорожек руки не дошли. И теперь даже доехать на велосипеде из триатлон-парка до расположенной в шаговой доступности набережной по специальной дорожке невозможно. А для того, чтобы доехать до самого триатлон-парка или набережной, расположенных на выезде из города, нужно тоже как-то добраться по пыльной проезжей части.
«Конечно, это проблема, что даже небольшие участки в городе, оборудованные хорошими велодорожками, никак не связаны друг с другом, - констатирует председатель костанайского велосообщества. - Иногда даже с детьми соберешься покататься в том же триатлон-парке, но как подумаешь, что туда только на машине добираться, энтузиазм пропадает. Поэтому мы разработали концепцию развития города, в которой указали, что в Костанае нет программы по развитию велосипедной инфраструктуры. И предложили свою - по соединению всех существующих велодорожек в единую сеть. В этом году аким города обещал построить около 18 км велодорожек».
В январе аким Костаная Марат Жундубаев заявил на одном из совещаний, что в новом микрорайоне Кунай уже в этом году планируют построить бесшовную велодорожку протяженностью 10 км. Позже ее соединят с районом КСК и триатлон-парком, а на двух проспектах - Абая и аль-Фараби - появится больше 6 км велодорог. Однако в официальном ответе отдела ЖКХ редакции «Власти» нет ни слова даже о разработке проектно-сметной документации по этим дорожкам, не говоря уже об их появлении в этом году.
Для уточнения информации мы еще раз созвонились с отделом ЖКХ и поинтересовались, не забыли ли они про обещание акима начать строить велодорожки уже в этом году. Нам ответили, что в планах по обустройству на этот год велоинфраструктура точно не значится.
В то же время в акимате Костанайской области сообщили, что на ремонт дорог Костаная в этом году выделена беспрецедентно большая сумма в размере 9,1 млрд тенге - в два раза больше, чем в прошлом.
«На эти деньги отремонтируют 90 улиц и 49 дворов, - рассказал в ходе рабочей поездки аким Костанайской области Кумар Аксакалов. - С финансами вопросов нет».
Но, как уточнили в отделе ЖКХ акимата Костаная, обустройство велодорожек в эти 9,1 млрд тенге не входит. Так что перспектива развития велоинфраструктуры выглядит какой-то очень отдаленной, несмотря на обещания городских властей.
Бизнес терпит убытки
Еще парадоксальнее обстоит ситуация с прокатом детских машин, скейтов и роликов. В 2018 году прокатчики буквально оккупировали самую центральную часть города - сити-центр. Желающих кататься было много, бизнес развивался, но то и дело налетающие на пешеходов машинки с детьми или роллеры сильно мешали и вызывали возмущения.
Аким Костаная дал поручение с ними разобраться. Разборки затянулись на два года, потому что в первый год предприниматели не ушли из центра, сообщив, что земля акиматом не оформлена и они могут стоять, где угодно. Когда акимат оформил землю сити-центра, прокатчиков просто выгнали, предоставив места сначала в триатлон-парке, потом на пешеходной части ул. Байтурсынова. Из триатлон-парка, до которого едет только один городской автобус, бизнесмены быстро ушли, потому что прокат спросом не пользовался.
«Здесь на Байтурсынова тоже развития нет, потому что нас ограничили небольшой зоной, и тоже пешеходной. Да и место не такое проходное, как в сити-центре, - говорит индивидуальный предприниматель Диас Жарымбетов. - Акимат обещает найти более приемлемый вариант, но все не находит, а мы терпим убытки».
В отделе предпринимательства и сельского хозяйства акимата Костаная нам сообщили, что вопрос с прокатом транспорта для детей все еще решается. Самый актуальный вариант - вновь переместить прокатчиков в триатлон-парк, который, по мнению чиновников, сейчас активно развивается. На самом деле специальной и большой площадки для катания детей там нет. Есть круговая беговая дорожка и такая же асфальтированная велосипедная.
Так что с велосипедной инфраструктурой в Костанае явно большие проблемы. Причем на удивление власти даже не жалуются на отсутствие средств для нее, да и концепция от велосообщества давно готова.
Этот материал был подготовлен в рамках проекта OY-DETOX AIMAQTAR+. Его цель — создание открытой общественной площадки для обсуждения актуальных проблем через проведение публичных фокус-групп в регионах Казахстана, а также освещение жизни регионов глазами местных жителей. Автор проекта – Айнель Амирхан. Выпуск с фокус-группой из Костаная доступен по ссылке.
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