Костанай в ожидании велодорожек

Весна в этом году в Костанае настала на месяц раньше обычного. Уже в марте температура воздуха зашкаливала за 15 градусов тепла, что большая редкость для сурового северного региона, где к концу апреля едва начинает сходить снег.

В этом году любители экологических видов транспорта радовались не только ранней весне, но и новости о том, что в Костанае появится почти 18 километров велодорожек, которые обещал построить аким областного центра. А еще тому, что на ремонт и строительство дорог в Костанае выделили рекордные 9 млрд тенге, на которые, казалось бы, запросто можно предусмотреть создание велодорожек. На деле оказалось, что существующая костанайская вело и другая инфраструктура всего лишь видимость, а обещанных в этом году дорожек нет даже в планах.

Где кататься?

Желающих передвигаться на велосипедах, роликах и кататься на скейтах в Костанае, несмотря на практически полное отсутствие инфраструктуры, с каждым годом становится все больше. 7 лет назад в Костанае появилось велосообщество.

«Два года мы работали неофициально, а 5 лет назад зарегистрировались, организовывали велопробеги. С каждым годом появляется все больше людей, которые пересаживаются на велосипеды. Не скажу, что нас становятся в разы больше, но, по крайней мере, количество велолюбителей растет», - говорит председатель костанайского общества велосипедистов Канат Сагумбаев.

Желающих использовать экологические виды транспорта Сагумбаев называет настоящими энтузиастами, потому что кататься в Костанае на велосипедах, роликах и скейтах, по сути, негде.