Самые опасные перекрестки Алматы

Отдельно стоит упомянуть настройки светофоров, также подстроенных под автомобили. Чтобы перейти перекрёсток за одну фазу, пешеходу нужно бежать, из-за чего он рискует внезапно выскочить перед маневрирующей машиной. Или же ему нужно будет потратить на переход в два раза больше времени, проходя перекрёсток за две фазы.

Но, несмотря на все эти хитрости в организации движения, пробки на этом перекрёстке возникают постоянно, как и ДТП с участием пешеходов.

Пересечение улиц Толе би и Отеген батыра

6 случаев наезда на пешеходов за 6 месяцев, смертельных – 2

Основные причины ДТП: нарушение правил проезда пешеходных переходов (4 случая)

Причины смертельных ДТП: нарушение правил проезда пешеходных переходов, превышение скорости