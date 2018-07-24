Самые опасные перекрестки Алматы

Давид Камински, Адильжан Псяев, специально для Vласти. Фотографии Жанары Каримовой
Согласно официальным данным Комитета по статистике Алматы лидирует по числу ДТП в Казахстане. За 2017 год в городе произошло 5103 ДТП или 287 аварий на 100 тысяч человек. При этом половина из этих происшествий, а именно 2527 инцидентов — наезды на пешеходов. Для сравнения: столкновений между автомобилями за этот период произошло почти на 800 случаев меньше —1705. Но стоит отметить, что число происшествий с участием пешеходов снизилось на 100 случаев в сравнении с 2016 годом.
Используя карту аварийности, можно отследить несколько наиболее опасных для пешеходов мест:
Пересечение проспекта Райымбека и улицы Емцова
10 случаев наезда за 6 месяцев, смертельных - 0
Основные причины ДТП: нарушение ПДД при маневрировании (5 случаев), нарушение правил проезда пешеходных переходов (4 случая)
Главная сложность и источник опасности на перекрёстке — активный автомобильный поток как по Райымбек батыра, так и по Емцова, обе улицы являются важными магистралями. Сам перекрёсток Т-образный, то есть транспорт или поворачивает на Емцова, или выезжает с улицы на проспект. При этом от этого потока пешеходы едва ли защищены. На Раймбек батыра сейчас остался только один островок безопасности с восточной стороны, являющейся частью зелёной медианы проспекта. Небольшой островок с запада оказался разрушен во время ремонта подземных коммуникаций. На улице Емцова пешеходы в принципе лишены какой либо защиты, а нерегулируемый съезд с Райымбек батыра только осложняет ситуацию.
В результате основная масса происшествий происходит во время совершения манёвров автомобилистами, в том числе в нарушение ПДД, когда водители перестраиваются проезжая перекрёток, что запрещено. Отсутствие островков или тротуарных мысов мало того, что оставляет пешеходов без защиты, но и позволяет совершать агрессивные манёвры, чреватые столкновениями. Но так как они происходят на относительно небольшой скорости, то пока обходится без смертельных случаев.
Пересечение улицы Манаса с улицами Сатпаева и Жандосова
6 случаев наезда за 6 месяцев, смертельных – 0
Основная причина ДТП: нарушение ПДД при маневрировании (3 случая)
Один из самых сложных и запутанных перекрёстков в городе. Чтобы проехать через него на запад по Сатпаева или на восток по Джандосова, необходимо совершить два поворота. Причина этому в ближайшей развязке, подъезды к которой — односторонние широкие 5-6 полосные продолжения улиц Сатпаева и Жандосова. Улица Манаса также односторонняя с севера на юг. В результате пересекая перекрёсток по западной стороне, пешеходы сталкиваются с потоком автотранспорта, поворачивающего на восток с Манаса. Её широкая проезжая часть лишена любых средств успокоения трафика, а радиусы поворота на перекрёстке подстроены под высокую скорость движения.
Отдельно стоит упомянуть настройки светофоров, также подстроенных под автомобили. Чтобы перейти перекрёсток за одну фазу, пешеходу нужно бежать, из-за чего он рискует внезапно выскочить перед маневрирующей машиной. Или же ему нужно будет потратить на переход в два раза больше времени, проходя перекрёсток за две фазы.
Но, несмотря на все эти хитрости в организации движения, пробки на этом перекрёстке возникают постоянно, как и ДТП с участием пешеходов.
Пересечение улиц Толе би и Отеген батыра
6 случаев наезда на пешеходов за 6 месяцев, смертельных – 2
Основные причины ДТП: нарушение правил проезда пешеходных переходов (4 случая)
Причины смертельных ДТП: нарушение правил проезда пешеходных переходов, превышение скорости
Этот перекрёсток самим своим существованием доказывает, что при наличии активного движения пешеходов и приоритете автомобилей, сложно избежать их столкновения. Это место является важным пересечением не только автомобильных маршрутов, но и важным хабом для общественного транспорта, а также междугородним транспортным узлом благодаря расположенному здесь автовокзалу Сайран. Но устройство перекрёстка даёт понять, что приоритет отдаётся автомобилистам. Если на улице Толе би благодаря бывшей трамвайной линии остались своеобразные разделительные полосы от трамвайных путей, то чрезвычайно широкая, в 5-6 полос Отеген батыра их полностью лишена. Радиусы поворотов на перекрёстке также заточены под то, чтобы проезжая его, автомобиль не сбавлял скорости.
Всё это выливается в постоянный, нескончаемый конфликт автомобилистов и пешеходов. Широкая Отеген батыра создаёт все условия для быстрой и агрессивной езды, как впрочем, и лишённая светофоров в радиусе километра Толе би. Отсутствие помех и ограничений при манёврах позволяет совершать их максимально агрессивно. И жертвой этой агрессии становится пешеход.
Пересечение улиц Саина и Жубанова
8 случаев наезда на пешеходов за 6 месяцев, смертельных - 0
Основная причина ДТП: превышение скорости (4 случая)
Одна из немногих трёхуровневых развязок в городе, где пешеходы оказываются на пути безсветофорного потока автомобилей на съездах и дублёрах. Улица Саина здесь уходит в своеобразный канал, а по бокам от него в обе стороны идут дублёры, призванные собирать трафик с других небольших улиц и дворовых проездов. Как и полагается Малому Кольцу, даже боковые проезды устроены так, чтобы не мешать движению автомобиля. Ширина полос и отсутствие светофоров создают идеальные условия для быстрой езды.
Одновременно эти же условия становятся исключительно опасными для пешеходов. Чтобы пересечь Саина, им нужно дважды пройти по нерегулируемым переходам через верхние уровни. Статистика причин ДТП ясно показывает, что некоторые автомобилисты используют возможности скоростной трассы и нарушают скоростной режим.
Проспект Райымбека между улицами Тургут Озала и Аносова
4 случаев наезда на пешеходов за 6 месяцев, смертельных - 0
Основная причина ДТП: превышение скорости (2 случая)
Это место наглядно показывает недостатки надземных переходов. Проспект Райымбека со временем превратился в подобие шоссе с 4 полосами в каждую сторону, а чтобы пешеходы не тормозили поток, им предложили переходить дорогу по надземным переходам, установленным в 250 метрах друг от друга. Тем не менее, избавиться от ДТП они не позволили, некоторые пешеходы отказываются от подъёма и перебегают улицу. Этот «нелегальный» поток пешеходов даже протоптал тропинки в газоне зелёной медианы проспекта.
Для того, чтобы перейти проспект «как положено», пешеходу необходимо преодолеть около 50 ступеней, по которым он поднимется на высоту около 6-7 метров. Примерно такую же высоту имеет здание, расположенное прямо у перехода с северной стороны проспекта. Ограждение перехода оказывается даже выше его крыши. Воспользоваться лифтом невозможно — он заброшен и его шахта превратилась в гигантскую урну для пластиковых бутылок и прочего мусора. Избегая этих сложностей, остаётся только рисковать и перебегать.
Улица Саина между проспектами Райымбек батыра и Рыскулова
3 случая наезда на пешеходов за 6 месяцев, смертельный – 1
Основная причина ДТП: превышение скорости (3 случая)
Причина смертельного ДТП: превышение скорости
Два перехода по улице Саина расположены в 700 метрах друг от друга. Здесь же находится крупный торговый центр Domillion, одно из немногих мест притяжения в районе. Направляясь в Domillion на автобусе из южной части города, нужно знать одну хитрость — выходить необходимо на остановке не напротив ТЦ, а до неё, чтобы перейдя Саина по надземному переходу, пройти ещё 400 метров по лишённому деревьев, но полного сажи, пыли и шума тротуару.
Аналогичный маршрут, но в обратном порядке нужно пройти, уезжая от ТЦ дальше в северные районы. Если же выйти на остановке напротив ТЦ или уезжать с неё, то самый простой и короткий путь лежит прямо через восьмиполосную дорогу. Именно эта широкая улица и провоцирует нарушение правил дорожного движения.
Пересечение проспекта Рыскулова и улицы Казыбаева
5 случаев наезда на пешеходов за 6 месяцев, смертельных - 2
Основная причина ДТП: нарушение ПДД пешеходами
Наземный переход в этом месте был ликвидирован несколько лет назад. Новый надземный переход соединяет автобусную остановку и многоэтажный жилой дом на обратной стороне проспекта. Чтобы перейти дорогу, нужно также преодолеть около 40 ступеней вверх и вниз.
Одновременно рядом с ним осталось сопряжение тротуара проезжей части от старого наземного перехода, в разделительной полосе без отбойников оставлены проходы. Путь через проспект по земле примерно в 5 раз короче, чем если пытаться перейти его по мосту. Рациональная часть человека, даже учитывая риски, находит этот вариант куда более привлекательным, что вынуждает пешеходов нарушать правила.
Пересечение проспекта Аль-Фараби и улицы Дулати
1 случай наезда на пешеходов за 6 месяцев, он же смертельный
Причина смертельного ДТП: нарушение ПДД пешеходом
В 2012 году довольно спокойный проспект, имевший только по две полосы в каждую сторону, был превращён в самое настоящее шоссе, имеющее сейчас с учётом съездов по 5 полос в обоих направлениях. Вплотную к этому шоссе прилегает парк первого президента, привлекающий множество горожан и туристов.
Чтобы пересечь проспект, нужно добраться по лишённому деревьев и тени тротуару до надземного пешеходного перехода, чтобы пройти над автомобилями на высоте четвёртого этажа. Затем посетителям парка необходимо пройти вдоль глухой стены и только тогда они попадут к площади перед входом в парк. Он также является местом проведения массовых мероприятий городского масштаба и в праздничные дни огромный поток людей попросту не помещается на переходе, создавая очередь. Не каждый согласен делать этот сложный крюк и тогда выход один — перебежать дорогу.
В целом корнем проблемы является подстраивание дорог и перекрёстков под удобство автомобилей в ущерб пешеходам. При этом ДТП, происходящие на Малом Кольце, наглядно показывают, что устройство внеуличных переходов едва ли способно снизить количество аварий с участием пешеходов. Вместо ожидаемого снижения они только повышают скорость автомобилей и снижают внимательность водителей, увеличивая смертность на дорогах.
Строительство Малого Кольца в прошлом, его сегодняшнее развитие стали смертельной, в буквальном смысле, градостроительной ошибкой. Проектировщики пытались превратить городские улицы в подобие американских хайвеев. Но они не учли, что эти американские дороги являются внеуличными, существуют абсолютно изолировано от городских улиц, соединяясь с ними только на специальных съездах. И что пешеходы просто физически не способны выйти на хайвей. Таким же опасным для здоровья и жизни горожан заблуждением оказалось перекраивание перекрёстков в центре города под удобство автомобилей, чтобы увеличить их пропускную способность.
Теперь же эти ошибки необходимо исправлять. Уже сейчас городу необходимо переустройство перекрёстков с успокоением трафика и созданием более безопасных условий для пешеходов. В ближайшей перспективе встаёт вопрос о реконструкции дорог, входящих в Малое Кольцо, обратно в спокойные городские улицы. Кроме того, важно обеспечение неотвратимости наказания для нарушителей ПДД, более жёсткие санкции и штрафы, а также элементарное повышение грамотности водителей.
Алматы определяет свой вектор развития как «город для пешеходов» и чтобы действительно оправдать этот статус, необходимо в первую очередь добиться того, чтобы эти самые пешеходы перестали погибать на улицах пешеходного города.