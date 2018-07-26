Деградация среды

Постепенно это привело к тому, что в США, а затем и в других странах мира появились drive-in рестораны и кинотеатры, где посетителям и вовсе не нужно выходить из автомобиля.

Вместе с тем менялось и жилое строительство. Многоквартирные дома в центре города были населены людьми с малым доходом, в то время как более состоятельные горожане в послевоенные годы перебирались в частные дома в пригородах. Здесь обязательным атрибутом каждого дома стал гараж, часто соединенный напрямую с домом. В результате его жильцы не выходят на улицу даже для того, чтобы сесть в машину. Пригороды превратились в огромные массивы однотипных домов с мёртвым пространством вокруг них. Здесь нет торговли и досуга, все они в ближайшем торговом центре, до которого нужно добираться на автомобиле.