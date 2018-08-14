Малые формы. Кызылорда

Автор фотографий взял комментарий о МАФах у акима Кызылорды Нурлыбека Налибаева, он рассказал, что малые архитектурные формы выбирал худсовет, эскизы работ выносились на рассмотрение градостроительного совета:

«В совете были городские, областные архитекторы, они все утвердили, поэтому мы все это делали. Просто так ничего не делается, мол, «Кызылорда Стандарт» захотел, поставил МАФы. Так не бывает. Все согласовано с архитекторами, здесь совет был, рассматривали варианты. Поэтому я не согласен с вами по данному вопросу. Может одному из читателей не понравились местные малые формы, остальным, наверное, нравятся. Я готов встретиться с критиками, поговорить с ними, если у них есть предложения по этому поводу, давайте рассмотрим, проблем нет. Пусть участвуют в заседаниях градостроительного совета».