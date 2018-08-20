Новые старые фонтаны

Постепенно число фонтанов росло, и к началу 80-х годов их было больше 50. Среди них были как выполнявшие эстетическую роль, так и утилитарные водоёмы, являвшиеся частью систем кондиционирования воздуха в общественных зданиях. И, конечно, все они создавали прохладный микроклимат в летний зной.

Последними фонтанами, построенными в городе к концу советского периода, стали каскадные водоёмы у переговорного пункта на Арбате и перед Центральным музеем, оба появились во второй половине 80-ых. После этого многие фонтаны превратились в лучшем случае в клумбы, другие были забыты и не работали. Новое развитие фонтаны города получили с началом строительного бума. Летом 2006 года был торжественно открыт фонтан на пересечении проспектов Достык и аль-Фараби перед торговым центром Ritz Palace. Городские власти тогда даже придумали специальный праздник - день фонтанов. Только проходил он практически летом, 25 мая, что нонсенс для климатических условий нашего города. Например, в Москве расположенной гораздо севернее, фонтаны запускаются уже в апреле. Начиная со второй половины нулевых запустилась городская программа реконструкции и обновления фонтанов.