Новые старые фонтаны

Согласно данным энциклопедии «Алма-Ата» за 1983 год, первые долговечные фонтаны появились у Театра оперы и балета им. Абая в 1948 году. Однако имеются свидетельства, что фонтаны — как малые архитектурные формы — были уже в середине 1930-х годов у дома правительства (сейчас это Академия искусств им. Жургенова), у школ, у одного из первых жилых комбинатов.
Постепенно число фонтанов росло, и к началу 80-х годов их было больше 50. Среди них были как выполнявшие эстетическую роль, так и утилитарные водоёмы, являвшиеся частью систем кондиционирования воздуха в общественных зданиях. И, конечно, все они создавали прохладный микроклимат в летний зной.
Последними фонтанами, построенными в городе к концу советского периода, стали каскадные водоёмы у переговорного пункта на Арбате и перед Центральным музеем, оба появились во второй половине 80-ых. После этого многие фонтаны превратились в лучшем случае в клумбы, другие были забыты и не работали. Новое развитие фонтаны города получили с началом строительного бума. Летом 2006 года был торжественно открыт фонтан на пересечении проспектов Достык и аль-Фараби перед торговым центром Ritz Palace. Городские власти тогда даже придумали специальный праздник - день фонтанов. Только проходил он практически летом, 25 мая, что нонсенс для климатических условий нашего города. Например, в Москве расположенной гораздо севернее, фонтаны запускаются уже в апреле. Начиная со второй половины нулевых запустилась городская программа реконструкции и обновления фонтанов.
Водоем у Дворца Республики
Водоём построен в комплексе с Дворцом Республики к 1970 году. С его помощью архитекторы Андрей Соколов, Юрий Ратушный и Николай Рипинский обыгрывали перепад рельефа к северу от площади Абая. Водоем наполнялся через каменные переливы в торцевой стенке, посреди водной глади был устроен пешеходный островок. Предположительно вода для наполнения фонтана забиралась из головного арыка. К 1977 году водоем дополнил расположившийся южнее фонтан у гостиницы «Казахстан». Облицовку керамической плиткой заменили на гранитную. К концу 80-х годов фонтан перестал работать и почти 20 лет простоял сухим.
В 2017 году водоем реконструировали вместе с бассейном у гостиницы «Казахстан». Из декоративного водоёма он превратился в обычный фонтан. Вместо того, чтобы восстановить гранитные переливы, установили у южной стенки ряд форсунок с разводкой пластиковых труб, напоминающих радиаторы отопления. Новые форсунки были сделаны и в центре бассейна. Чашу фонтана окружили ограждения, которых здесь никогда раньше не было. Эта реконструкция произвела двоякий эффект. С одной стороны, заброшенный фонтан снова работает, с другой, внесенные изменения не лучшим образом повлияли на его эстетику, особенно это касается устройства разводки пластиковых труб у южной стенки.
Фонтан перед гостиницей Казахстан
Расположен сразу же за предыдущим. Фонтан был построен в комплексе со зданием гостиницы в 1976-177 году по проекту архитекторов Юрия Ратушного и Льва Ухоботова. Представляет собой прямоугольный бассейн, окружённый террасами, активно использован перепад рельефа. В центре водной глади установлена декоративная композиция, а высота фонтана достигала 20 метров. Пройти к нему нему можно было под террасами гостиницы с восточной и западной стороны. В начале 90-ых годов эти проходы заняли кафе, перекрыв доступ к фонтану. В 2017 году фонтан подвергся реконструкции в ходе которой установили дополнительную арматуру с насадками, обновлено покрытие бассейна. Но самые главные проблемы решены не были - возможность прохода к нему, работы не затронули кафе. Также фасад южного торца здания самой гостиницы сегодня находится в хаосе, хотя первоначально он также был частью единой композиции фонтана.
Фонтан у Переговорного пункта
Фонтан перед главным входом в бывший Центральный переговорный пункт по ул. Жибек Жолы построен архитектором Сергеем Глебовым совместно со скульптором Сергеем Шороховым в 1989 году. До прошлого года он оставался фактически в первоначальном виде, не считая подобравшейся вплотную с восточной стороны коммерческой застройки. Многие годы не работали переливы каскада, чаши не наполнялись из-за открытых технологических отверстий, которые нужны для спуска воды во время обслуживания фонтана. Возможно, это произошло из-за возникших проблем с гидроизоляцией фонтана.
После реконструкции фонтан не изменил своего облика, но переливные каскады так и не заработали ровно по той же причине. Авторская задумка не была восстановлена, хотя для этого требуется всего лишь установить несколько заглушек.
Каскадные бассейны по улице Байсеитовой
Каскадные бассейны по проекту архитектора Евгения Мандибуры были сооружены в 1979 году в рамках строительства нынешней площади Республики. В конце нулевых годов их реконструировали. Из-за демонтажа поднятия перелива, удерживавших воду в бассейнах, каскад исчез и превратился в гранит, орошаемый форсунками, а не водное зеркало. Также был уничтожен оригинальный рисунок гранитных выступов на переливах в южных чашах каскада. На пешеходных мостиках появились выбивающиеся из стилистики ажурные металлические оградки.
Фонтаны в сквере восточнее Театра оперы и балета
Один из первых фонтанов города представляет собой три круглые чаши, расположенные вдоль центральной оси парка. Они не работали уже к началу 90-ых годов и простояли так до середины нулевых, когда были восстановлены. Фактически этот проект реконструкции повторил ошибки каскада на улице Байсеитовой — водное зеркало чаш уничтожили, и вода, вытекающая из переливных чаш в основную, сразу уходит, не наполнив её. Кроме того, были установлены несоразмерные, непропорциональные переливные чаши с трёхчастной композицией.
Фонтан «Жетысу»
Построен к 1970 году по проекту группы архитекторов Алмаатагипрогора под руководством главного архитектора Марата Сафина. Фонтан является композиционным завершением бульвара по улице Тулебаева. Главный элемент - стена из розового и черного гранита, в которой вырезаны 7 родников, символизирующих реки Семиречья. Фонтан состоит из трех водных зеркал. С начала нулевых годов водные зеркала в чашах не наполнялись.
В середине нулевых и в 2017 году фонтан реконструировали. В прошлом году дно чаш облицевали белым искусственным материалом. В первой чаше установлены новые форсунки и разводки труб. Самый главный элемент композиции — переливы в декоративной стене так и не были восстановлены. Первая чаша всё также не заполняется водой. Здесь новая идея фонтана, как увлажненной плоскости гранита или другого материала, становится уже правилом.
Фонтан у ТЮЗа им. Н. Сац (бывший ДК АХБК)
Фонтан был построен в 1981 году в комплексе с ДК АХБК по проекту архитекторов Альбины Петровой, Зауреш Мустафиной и Гульзары Джакиповой. В его облицовке использовались ракушечник и гранит. У западной стены фонтана была декоративная рельефная композиция. В центре фонтана находилась декоративная композиция, украшенная мозаикой и повторяющая тему рельефов на здании ДК, выполненная художниками монументалистами Александром Татариновым, Владимиром Твердохлебовым и Юрием Функоренко. В 2006-2009 годах реконструкция превратила фонтан в безликое сооружение, вырванное из общей композиции со зданием театра. В центре бассейна был сооружен пешеходный проход, а декоративный рельеф на западной стенке оказался уничтожен.
Очень важно понимать, что фонтаны обладают очень сложной технологией и уникальной авторской задумкой. Для их корректной работы нужны не только сложные коммуникации, техническое оборудование и превосходная гидроизоляция, отделочные материалы, но и системный анализ. Необходимо бережное отношение к авторской задумке при проведении реставрационных работ. Несоблюдение всех этих условий если не остановит, то испортит работу фонтана. Что и произошло с некоторыми из них в Алматы.
Реконструкция фонтанов требует глубокого анализа и особого подхода. Именно этого недоставало авторам описанных выше реконструкций. Новые проекты не имеют реальной связи со своим прошлым, не наследуют идеи оригинального проекта. Реконструкции проводятся так, как если бы они были строительством нового. Эта проблема будет существовать до того момента, пока мы не перейдем к системным методам анализа и предпроектным работам с сохранением и бережным отношением к водному наследию города - малым архитектурным формам - фонтанам. Именно реставрация, с максимальным сохранением и восстановлением первоначального облика является наиболее разумным подходом к историческому наследию. Будь то обветшавшее здание или десятилетиями лишённый воды фонтан.