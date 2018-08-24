«Не было никакого задания, чистая инициатива»

О парковой скульптуре

— Моё главное увлечение — парковая скульптура. Парковая и монументальная скульптуры могут перекликаться, соседствовать по своим каким-то выразительным средствам. Но монументальная тематика пафосная, а парковая — вообще разная, она без каких-то направлений, жёстких требований. Но меня она привлекла не из-за свободы действий, а потому что в моём понимании парковая скульптура должна нести окружающим какое-то отдохновение, лирическое настроение. Монументальная скульптура тяжеловесна по своему накалу. А парковая может нести самые разнообразные ощущения, там каких-то границ не существует.

— Как началась ваша карьера в Алматы как скульптора?

— По сути в Алматы я был первым парковым скульптором. Хотя формально первые скульптуры стояли в Парке Горького ещё со сталинских времён, но они были тиражные, и несли элемент пропаганды, например, «спорт в массы». Их создали из недолговечных материалов, поэтому они не устояли перед временем. К моему приходу на этой стезе не было парковых работ. Мне повезло, что я смог устроиться во вновь организованную мастерскую при управлении благоустройства по малым формам. Ее образовали в 1977 году и возглавлял ее Сайран Ахметжанович Фазылов. Я до этого четыре года преподавал в художественном училище. Сначала у нас как бы был такой период затишья, заданий особо не было, делали какие-то урны, скамейки, а потом я начал предлагать свои идеи. Моя самая первая работа — дети у кафе «Карлыгаш», делалась не на заказ, а по моей инициативе. Как и композиция у магазина «Балдырган», фигура мальчика в Сосновном парке, а потом уже пошли заявки.

— Кто был инициатором установки всех этих скульптур?

— Для благоустройства требуются всякие малые формы: урны, скамейки, вазоны и прочие. И скульптура тоже как элемент малых форм возможна, гипотетически. А каких-то реальных заданий не было, приветствовалась инициатива. И вот я делал проекты, и всё это продвигалось, согласовывалось. Достаточно было получить добро на уровне тогдашнего акимата - горисполкома. Добро давали и работа запускалась. По системе благоустройства на малые архитектурные формы выделялись какие-то условные деньги. Конечно, это были скромные средства, но я был рад и счастлив, что могу действовать.