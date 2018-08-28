Односторонняя Америка

В начале августа 2018 года 8 улиц в центре Алматы стали односторонними. Решение мотивировалось увеличением пропускной способности улицы и ожидаемым снижением аварийности среди автомобилей. Внедрение новой организации движения завершилось 2 августа— превращением в одностороннюю улицы Гоголя.
Но одновременно с введением односторонних улиц в Алматы, города США, — по сути родины односторонних улиц, отказываются от них в пользу двустороннего движения. Эти реформы проводятся как и в крупных региональных столицах, так и в небольших городках с населением меньше 100, то и 50 тысяч жителей. Во многих из них односторонние улицы существовали на протяжении полувека, но сегодня городские администрации постепенно отказываются от них.
Из-за особенностей развития американских городов со второй половины XX века и их разрастания вширь за счёт одноэтажных пригородов (что было спровоцировано активной автомобилизацией), помимо населения самого города, указывается население агломерации. Абсолютное большинство жителей американских агломерации, де-факто является жителям города, так как для работы и развлечений они направляются в городской даунтаун.
Орландо, Флорида
Население: 280 тыс. человек
Население агломерации: 2.3 миллиона человек
Фото Google Street View
Главный город Флориды в сентябре 2017 года начал исследование возможности восстановления двустороннего движения на двух проспектах в центре города Orange и Magnolia Avenue. Теперь городской мэрии предстоит определить как именно будут выглядеть изменённые улицы и согласна ли с такими переменами общественность.
Денвер, Колорадо
Население: 650 тыс. человек
Население агломерации: 2.7 миллиона человек
Во второй половине этого года Денвер планирует вернуть двустороннее движение на коротком отрезке двух улиц в центре города общей протяженностью чуть больше километра. Городская администрация надеется, что даже такое небольшое изменение позволит сделать район, где сегодня активно строятся новые жилые и офисные комплексы, более дружелюбным и удобным для людей.
Луисвилл, Кентукки
Население: 570 тыс. человек
Население агломерации: 1.2 миллиона человек
Город начал планировать возвращение двусторонних улиц в 2009 году, инициировав исследование самой возможности таких изменений. Одностороннее движение в центре города существовало уже несколько десятков лет и не только было важной частью транспортной системы, но и просто привычкой. Изменения начались на Brook и 1st Street, а в этом году перемены произошли на отрезке в примерно 600 метров. Но конечной целью мэрии является трансформация к 2021 году 11 улиц, общей длинной в 10 километров.
Милуоки, Висконсин
Население: 600 тыс. человек
Население агломерации: 1.5 миллиона человек
Город является рекордсменом по общей протяженности восстановленных двухсторонних улиц. Начиная с 2000 года, мэрия Милуоки ввела двустороннее движение на 13 километрах улиц и проспектов в центральной части города. В этом году завершается изменение порядка движения на всём протяжении State street, где до недавнего времени одностороннее движение сохранялось на участке протяженностью 700 метров.
Остин, Техас
Население: 948 тыс. человек
Население агломерации: 1.8 миллиона человек
Столица Техаса начала внедрять изменения в 2015 году. Тогда двусторонним стал отрезок Brazos street длинной 550 метров, затем изменения вступили на всей улице протяженностью около километра. В августе 2018 планируется изменить движение на Colorado street протяжённостью полтора километра. Односторонними эти улицы были на протяжении почти 40 лет. Всего же планируется изменить направление движения на 10 улицах, что, в конечном счёте, почти ликвидирует одностороннее движение в центральной части города.
Новой тенденции придерживается и огромное множество небольших городов с населением меньше 100, а то и 50 тысяч человек.
Лоренсвилль, Джорджия
Население: 30 тыс. человек
Здесь уже в июле 2018 года двустороннее движение вернулось на Perry и Clayton street. Само появление односторонних улиц в таком небольшом городе говорит о том, насколько США в прошлом были одержимы ими. Избавление же от них сегодня, опять же в масштабах такого небольшого городка, говорит о смене парадигмы в городском планировании.
Причины этих изменений во всех этих городах по сути одни: создание более удобных, дружелюбных к человеку улиц. Все города, занятые сегодня возвращением двустороннего движения говорят о том, что оно положительно сказывается на пешеходной активности улиц, а значит, на местной экономике. Одностороннее движение, случившееся с городскими улицами полвека назад, сейчас признаётся ошибкой. Инициатором этих изменений выступает городская мэрия, в то время как в Алматы появление большего числа односторонних улиц было поддержано местным ДВД, признавшим их более безопасными.
Вопрос снижения аварийности они стараются решить другими способами. Например, план Луисвилля по возвращении двустороннего движения предусматривает реализацию в дальнейшем концепции «дорожной диеты», когда проезжая часть максимально сужается, а быстрая езда по улице становится физически невозможной.
При этом современные исследования также ставят под вопрос транспортную эффективность односторонних улиц. По мнению исследователей, автомобили, вынужденные наматывать лишние круги, создают дополнительную нагрузку на дорожную сеть.
Изменения, произошедшие с алматинскими улицами в этом году, отбросили город на полвека назад, именно тогда односторонние улицы стали обязательным атрибутом американских городов. Только в этом году в городе появилось 24 километра односторонних улиц, а общая их протяжённость равна 36 километрам. Если эта временная задержка сохранится, то возвращения двустороннего движения в центре Алматы можно ожидать не раньше 2060 года.