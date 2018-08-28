Односторонняя Америка

Но одновременно с введением односторонних улиц в Алматы, города США, — по сути родины односторонних улиц, отказываются от них в пользу двустороннего движения. Эти реформы проводятся как и в крупных региональных столицах, так и в небольших городках с населением меньше 100, то и 50 тысяч жителей. Во многих из них односторонние улицы существовали на протяжении полувека, но сегодня городские администрации постепенно отказываются от них.

Из-за особенностей развития американских городов со второй половины XX века и их разрастания вширь за счёт одноэтажных пригородов (что было спровоцировано активной автомобилизацией), помимо населения самого города, указывается население агломерации. Абсолютное большинство жителей американских агломерации, де-факто является жителям города, так как для работы и развлечений они направляются в городской даунтаун.

Орландо, Флорида

Население: 280 тыс. человек

Население агломерации: 2.3 миллиона человек