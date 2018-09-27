Пара часов на «Атакенте»

Экскурсию по обновленному району, само собой, следует начинать от белки – временной скульптуры, которая была создана американским художником … и наделала этим летом много шума. Споры о том, нужно ли было тратить на белку столько денег, идут до сих пор, но число желающих сфотографироваться на фоне временного арт-объекта – не снижается.