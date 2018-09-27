Пара часов на «Атакенте»

С появлением перед входом в выставочный центр «Атакент» временной скульптуры – гигантской белки – вокруг нее выросли фургончики с уличной едой, число людей, делающих селфи со скандальным арт-объектов не снижается, а параллельно в районе происходят другие изменения. Вместе с партнером находящегося здесь же отеля – Best Western Plus Atakent Park Hotel – рассказываем, чем можно занять себя на пару часов на «Атакенте».
Экскурсию по обновленному району, само собой, следует начинать от белки – временной скульптуры, которая была создана американским художником … и наделала этим летом много шума. Споры о том, нужно ли было тратить на белку столько денег, идут до сих пор, но число желающих сфотографироваться на фоне временного арт-объекта – не снижается.
Вокруг белки, на площади, теперь почти всегда есть вагончики с уличной едой, напитками и мороженым на любой вкус.
Сам выставочный комплекс «Атакент» тоже в этом году претерпел изменения – на площади перед ним закрыта парковка, в самом комплексе – больше газонов и зеленых насаждений. Здесь же постоянно проводятся различные выставки.
В паре сотен метров от «Атакента» один из самых любимых алматинцами парков города – Ботанический сад. Осень – лучшее время в Ботсаду, в ближайшие несколько недель здесь тысячи алматинцев сфотографируются на фоне деревьев самых ярких цветов. В ближайшие годы Ботанический сад может ждать реконструкция, но закрываться он не будет.
Завершать прогулку по «Атакенту» можно в одном из баров и ресторанов отеля Best Western Plus Atakent Park Hotel. Он также подойдет для проживания тем, кто приезжает в Алматы на несколько дней по делам бизнеса, а прогулка по району рядом с отелем станет отличным дополнением.