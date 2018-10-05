Живые и мертвые. Уничтожена еще одна мозаика

Проблема в том, что ни акиматы, ни государство, ни люди еще не осознали важность этого искусства. Осознание это происходит слишком медленно, а уничтожение — слишком быстро. Мы постепенно поняли, что сграффито Сидоркина предпочтительнее, чем гипоскартон и алюкобонд, но это еще не точно.

Ни у одного акимата нет актуального списка наследия, в тех же что есть, нет ни мозаики, ни сграффито, ни витражей. Этого искусства официально словно не существует. Каждый раз мы узнаем из соцсетей о том, что там что-то нашли, а там – уничтожили. Единственный человек, который сейчас систематизирует эти работы — американец Дэнис Кин, который создал сайт, где собрал еще живые и утерянные работы. Он борется, но и у него однажды могут опуститься руки.