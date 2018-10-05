Живые и мертвые. Уничтожена еще одна мозаика

Вчера, в четверг, Дэнис Кин, исследователь монументального искусства в Алматы и Казахстане, обратился в Facebook за помощью. Под Алматы, в Карасайском районе, в Теректы (старое название КазМИС), находится заброшенный магазин, фасад которого украшало несколько мозаик, сделанных в 1981 году. Их автор — Борис Иванович Чувылко. Самое большое панно было на днях демонтировано. Когда Дэнис обратился к собственникам здания, они сказали, что оставшуюся мозаику он может забрать. Или она будет уничтожена. Дэнис обратился через Facebook к алматинцам: нужна была квалифицированная бригада, которая смогла бы снять панно, необходимо место для хранения. Быстро нашлись и люди, и деньги. В Теректы приехал скульптор Казарян, специалисты обсуждали как лучше демонтировать мозаику. Вечером хозяин здания сказал, что это панно нужно теперь ему самому.
По всему Казахстану щедрой рукой было рассыпано множество осколков ушедшей эпохи: мозаик, сграффито, фресок, статуй, и только от их владельцев зависит, останутся они или будут разрушены кувалдой. Новый хозяин магазина «Казахстан» приказал сбить мозаику «Девушка с сувениром». Она не уцелела бы, если бы в момент, когда рабочие начали крушить ее, не проезжал бы мимо сын одного из авторов панно – Алпамыс Кенбаев. Керамическое панно в переходе на Достык-Хаджимукана было бы сбито районным акиматом, если бы Дэнис Кин не убедил районного главу в том, что её нужно сохранить. Не сделай он это, стены перехода украшали бы рисунки студентов. В них – в рисунках, а не в студентах, человек, впервые столкнувшийся с изобразительным искусством, может найти определенное очарование, но это все несопоставимо с теми образами, которые создавали казахстанские монументалисты в канувшую эпоху.
Проблема в том, что ни акиматы, ни государство, ни люди еще не осознали важность этого искусства. Осознание это происходит слишком медленно, а уничтожение — слишком быстро. Мы постепенно поняли, что сграффито Сидоркина предпочтительнее, чем гипоскартон и алюкобонд, но это еще не точно.
Ни у одного акимата нет актуального списка наследия, в тех же что есть, нет ни мозаики, ни сграффито, ни витражей. Этого искусства официально словно не существует. Каждый раз мы узнаем из соцсетей о том, что там что-то нашли, а там – уничтожили. Единственный человек, который сейчас систематизирует эти работы — американец Дэнис Кин, который создал сайт, где собрал еще живые и утерянные работы. Он борется, но и у него однажды могут опуститься руки.
Когда Алпамыс Кенбаев отреставрировал мозаику «Девушка с сувениром», аким алматы Бауыржан Байбек торжественно открывал ее на горе Кок-Тобе. Это было очень важно. Но еще важнее, чтобы власти обратили внимание на другие артефакты и помогли им выжить, и чтобы это было не на разовой основе, когда мы спасаем монументальное искусство частью Фейсбука, а на нормальном законодательном уровне. Чтобы владелец здания понимал, чем он владеет и чтобы городские/районные/сельские власти были готовы помочь ему сохранить это, даже если стена, на которой установлена мозаика, будет разрушена. Конечно, есть много других, более важных проблем, но однажды мы можем проснуться и понять, что старое искусство мы уничтожили, а новое так и не создали.