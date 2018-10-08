Гид «Муралы Алматы»

На протяжении последних пяти лет, раз в год в Алматы проводятся фестивали уличного искусства, в рамках которых создаются новые уникальные стрит-арт объекты – муралы.
Муралы – это рисунки на фасадах домов, которые выполняют художники и граффитисты. Только в Алматы уже насчитывается несколько десятков масштабных художественных работ, выполненные мастерами как из Казахстана, так и из других стран.
Vласть вместе с компанией Tikkurila рассказывают о некоторых из них подробнее.
Муралы расположились на зданиях в самых разных частях Алматы – их можно найти как в самом центре города, так и в спальных районах. Некоторые работы появились в городе совсем недавно, к другим горожане уже успели привыкнуть. Один из самых необычных объектов монументальной живописи создал российский художник Владимир Потапов в 2015 году. Сразу на двух домах в микрорайоне Аксай он изобразил рисунок застежки-молнии, при открытии которой становится видна традиционная казахская юрта. Художник назвал работу «картиной-сюрпризом». «Рисунок рассказывает о городских жителях, в которых силен национальный дух», - пояснял он.
В микрорайоне Мамыр-2 (улица Шаляпина, 19) арт-группа DOХA из соседней Республики Кыргызстан нарисовала мурал, основой для которого стала работа известного казахстанского современного художника Саида Атабекова об отечественном космонавте. Работы Атабекова трижды за последние годы были представлены на Венецианской биеннале, но в Казахстане его выставки проходят редко.
Одним из самых отдаленных от центра Алматы является арт-фасад в микрорайоне Алгабас, его автор - российский художник Георгий Куринов. Рисунок – взгляд художника на тему прошедшей в 2017 году в Казахстане выставки ЭКСПО с тематикой «Энергия будущего». Древний символ мироздания – черепаха, несет на себе дерево - символ жизни, экологии и процветания. На панцире зашифрована фраза «Энергия земли», на дереве находится эко-дом будущего, с солнечными батареями и ветряными генераторами, а посередине - небольшая ГЭС.
На здании, расположенном на углу проспекта Сейфуллина и улицы Рыскулова, украинская арт-группа «Добрые люди» нарисовала картину, изображающую семейный очаг. Расположен он в традиционной казахской юрте.
Еще один традиционный для казахов вид занятия на фасаде дома № 111 по улице Розыбакиева, изобразил другой украинский художник, Андрей Пальваль. Он посвятил работу охотникам беркутчи. Интересно, что сам художник специализируется на портретах людей, а также рисунках птиц. В своей работе он совместил эти два образа.
В 2016 году на здании по улице Толе би, 127, казахстанский граффитист Дмитрий DMN из команды Repas нарисовал мурал, посвященный теме велоспорта – одного из ведущих видов спорта для Казахстана.
С 2017 года здание №206 по улице Майлина украшает Ласточка - работа ранее упомянутой арт-группы DOXA. Художники хотели сделать для жителей района что-то легкое и радостное, как пожелание мира и добра.
Один из символов Алматы – снежный барс, именно он изображен на мурале, подготовленном казахстанской арт-командой Neon & Shaman на проспекте Абылай хана, 59. Рисунок появился здесь ко Дню города Алматы в 2017 году.
Работа казахстанского художника Мухита Дулу имеет отсылки к народному казахскому эпосу. Зачастую Мухит Дулу берет за основу определенную тематику, используя имеющуюся историческую информацию, дорабатывает ее и создает чисто художественный собирательный образ. Так и для фестиваля «Mural Fest» в 2017 году художник предложил образ казахской девушки в национальном свадебном головном уборе - саукеле. Работа богата деталями и национальными орнаментами. Эту работу Мухит Дулу выполнил вместе со своим младшим братом Глебом.
Завершает обзор работа аргентинской художницы Марины Зуми, выполненная в 2015 году на здании Школы изобразительного искусства и технического дизайна имени Кастеева. Art-wall изображает великого гения Сальвадора Дали в образе маленького мальчика, который сдувает семена одуванчика, и они, разлетаясь, несут кусочки волшебного мира детства. Название работы «Яркое детство» раскрывает идею рисунка: каждый ребенок талантлив и задача взрослых – помочь ему раскрыть свои способности.
Карта муралов
На карте представлено большинство муралов, которые выполнены на алматинских зданиях.
Абсолютное большинство муралов в Алматы было создано при поддержке компании Tikkurila, партнера данного репортажа, - именно красками финской компании художники рисуют на фасадах зданий города на протяжении нескольких лет.