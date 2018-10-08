Гид «Муралы Алматы»

Муралы – это рисунки на фасадах домов, которые выполняют художники и граффитисты. Только в Алматы уже насчитывается несколько десятков масштабных художественных работ, выполненные мастерами как из Казахстана, так и из других стран.

Vласть вместе с компанией Tikkurila рассказывают о некоторых из них подробнее.

Муралы расположились на зданиях в самых разных частях Алматы – их можно найти как в самом центре города, так и в спальных районах. Некоторые работы появились в городе совсем недавно, к другим горожане уже успели привыкнуть. Один из самых необычных объектов монументальной живописи создал российский художник Владимир Потапов в 2015 году. Сразу на двух домах в микрорайоне Аксай он изобразил рисунок застежки-молнии, при открытии которой становится видна традиционная казахская юрта. Художник назвал работу «картиной-сюрпризом». «Рисунок рассказывает о городских жителях, в которых силен национальный дух», - пояснял он.