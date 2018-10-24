Как природа победила архитектуру

Алматы не просто город с уникальной архитектурой. Здесь природа и архитектура так сплелись, что порой, чтобы заметить здание, нужно знать, что за прекрасными алматинскими деревьями скрывается что-то интересное и подойти к сооружению вплотную. В такие моменты понимаешь, что город полон сюрпризов, что его нужно изучать, ходить по нему пешком, ведь из окна автомобиля всей красоты не разглядеть. Но в последнее время деревья нередко скрывают и грехи архитекторов - сооружения, которые не красят ни город, ни портфолио его авторов. В какие-то моменты даже приходится жалеть о том, что в Алматы не растут деревья высотой в 23 этажа.