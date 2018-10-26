Дать табло

В материале о проблемах с навигацией в общественном транспорте в Алматы мы уже рассказали историю этих табло. Они были впервые установлены на двух остановках в рамках государственно-частного партнерства в 2014 году.

Сегодня городские власти стремятся сделать Алматы максимально удобным городом, особенно это касается усилий в обновлении системы общественного транспорта. Один из важнейших показателей ее удобства — отсутствие необходимости использования какого-либо дополнительного оборудования. То есть, человек не должен иметь в руках какой-то инструмент, чтобы получить полноценный доступ к системе. Смартфон является инструментом довольно сложным и не имеет абсолютного распространения среди горожан всех социальных групп.

Чтобы воспользоваться приложением для отслеживания автобусов, необходимо очень много условий: иметь смартфон, уметь им пользоваться, на нём должно быть установлено приложение Онай или CityBus, необходим мобильный интернет. Важно, чтобы батарея смартфона не разрядилась.

Для использования электронного табло пассажиру достаточно поднять голову и взглянуть на него. Всего одно действие отделяет его от получения информации.

При этом табло имеет некоторые преимущества еще и в плане предоставляемой информации. Приложение позволяет увидеть только расположение автобуса, но не время его прибытия. Также в установленные ранее табло была встроена тревожная кнопка.

Единственные неудобства, которые связаны с табло, существуют на стороне их оператора — города. Городским властям необходимо устанавливать и подключать их, обслуживать. Но если наш город действительно видит себя удобным для человека, то кто-то должен взять на себя эти сложности — хотя бы на ключевых, наиболее популярных остановках. Городские власти многих городов по всему миру делают это. Такие табло обязательны для станций пригородных электричек, трамвайных систем, на автобусных маршрутах их чаще всего устанавливают на крупных остановках, транспортных хабах, где пассажиру просто некогда заглядывать в смартфон.