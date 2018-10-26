Дать табло

25 октября Бауыржан Байбек заявил о том, что не видит надобности в установке электронных табло на остановках. По мнению градоначальника, сегодня каждый алматинец обладает смартфоном с установленным там приложением, позволяющим отслеживать движение автобусов. На самом же деле никакого дублирования и замены здесь нет.
В материале о проблемах с навигацией в общественном транспорте в Алматы мы уже рассказали историю этих табло. Они были впервые установлены на двух остановках в рамках государственно-частного партнерства в 2014 году.
Сегодня городские власти стремятся сделать Алматы максимально удобным городом, особенно это касается усилий в обновлении системы общественного транспорта. Один из важнейших показателей ее удобства — отсутствие необходимости использования какого-либо дополнительного оборудования. То есть, человек не должен иметь в руках какой-то инструмент, чтобы получить полноценный доступ к системе. Смартфон является инструментом довольно сложным и не имеет абсолютного распространения среди горожан всех социальных групп.
Чтобы воспользоваться приложением для отслеживания автобусов, необходимо очень много условий: иметь смартфон, уметь им пользоваться, на нём должно быть установлено приложение Онай или CityBus, необходим мобильный интернет. Важно, чтобы батарея смартфона не разрядилась.
Для использования электронного табло пассажиру достаточно поднять голову и взглянуть на него. Всего одно действие отделяет его от получения информации.
При этом табло имеет некоторые преимущества еще и в плане предоставляемой информации. Приложение позволяет увидеть только расположение автобуса, но не время его прибытия. Также в установленные ранее табло была встроена тревожная кнопка.
Единственные неудобства, которые связаны с табло, существуют на стороне их оператора — города. Городским властям необходимо устанавливать и подключать их, обслуживать. Но если наш город действительно видит себя удобным для человека, то кто-то должен взять на себя эти сложности — хотя бы на ключевых, наиболее популярных остановках. Городские власти многих городов по всему миру делают это. Такие табло обязательны для станций пригородных электричек, трамвайных систем, на автобусных маршрутах их чаще всего устанавливают на крупных остановках, транспортных хабах, где пассажиру просто некогда заглядывать в смартфон.
Некоторые города начали внедрять электронные информационные табло, использующие электронную бумагу. Она более энергоэффективна в сравнении с традиционными диодными дисплеями.
При этом эти физические системы довольно эффективно сосуществуют с мобильными приложениями. В некоторых городах, например, в Дублине, информацию о прибытии автобусов можно получить с помощью СМС, а в Лондоне для этого существует бот в мессенджере Facebook. При этом не исчезают и бумажные носители информации. То есть одни системы не вытесняются другими, а дополняют друг друга. В случае навигации наличие множества каналов получения информации, доступных самым разным пользователям, а в итоге всем, является главным благом.
Отказ от табло и утверждение о том, что их вполне можно заменить личными смартфонами горожан — шаг назад в развитии городского транспорта. Транспорта, который как заявляет сам же акимат, должен быть максимально удобен для всех.