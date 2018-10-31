«Человек — существо ходящее»

Зачем города проводят международные форумы, посвященные пешеходным передвижениям, и приглашают к себе сотни экспертов из разных городов мира? Я не в первый раз задаю этот вопрос особенно в контексте городов, где, по нашему мнению, все в порядке с «политической волей» и есть общественный консенсус по подходам как сделать город более удобным и безопасным для горожан.

Международный форум Walk 21 в этом году принимала Богота - столица Колумбии, город с девятимиллионным населением на высоте 2600 м над уровнем моря. Город, который всему урбанистическому миру известен своей системой БРТ, сотнями километров велодорожек, борьбой за тротуары и публичные пространства и знаменитым мэром Энрике Пеньялоса, который вернулся через 13 лет на свой пост и имеет лишь четыре года для того, чтобы встряхнуть и преобразовать город в удобный и безопасный. Он неоднократно подчеркивал, что для него «качество общественных пространств — главный индикатор качества жизни в городе и главный признак демократии».

Я представляла в Боготе алматинские проекты по реконструкции улиц и еще раз убедилась в том, что нам есть чему учиться и чему учить других. Второе относится больше к тому, как преодолевать все вызовы, связанные с местной спецификой: погодными условиями, национальными стандартами, отсутствием практики консультаций с общественностью, низкой исполнительской культурой и другими вызовами быстрых/молниеносных преобразований, которые затеял наш аким и его команда. Я выступала в блоке с руководителем отдела дорожной инфраструктуры города Кракова (Польша) и представителем Международного института транспортной политики (ITDP) и Банков развития, которые сейчас активно финансируют проекты по преобразованию общественных пространств в Латинской Америке.

О Казахстане аудитория почти ничего не знала, поэтому пришлось отвечать на дополнительные вопросы, связанные с нашей традицией принятия решений и местными поведенческими и техническими стандартами. Я была приятно поражена системностью работы коллег в Польше и в азиатских странах, которые пытаются начать работу с местным населением уже на стадии обсуждения концепта и предлагать, прежде всего, недорогие решения, целью которых является не столько визуальная красота, а сколько безопасность улиц.