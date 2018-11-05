«Я не знаю, что вы будете делать следующим летом»

В пятницу Urban Forum Kazakhstan провел обсуждение рекомендаций к планам реконструкции алматинских улиц на 2019 год. Реконструкция в этом, 2018 году проводилась без положенного законом обсуждения — управление архитектуры и градостроительства опубликовало на своем сайте фрагменты будущих ремонтов, провело голосование и, видимо, посчитало, что этого достаточно. С месяц назад все снова повторилось — но уже с проектами следующего года – акимат опять опубликовал рендеры «до» реконструкции и «после».
Чтобы помочь управлению архитектуры не повторять ошибок, Urban Forum Kazakhstan собрал экспертную группу, которая прокомментировала представленные властями города рендеры. Речь идет о грядущей реконструкции набережной рек Малая Алматинка (от Дворца Республики до ул. Гоголя) и Есентай (от пр. Абая до Толе би), улицы Гоголя (от Калдаякова до ЦПКиО), Толе би (от Калдаякова до реки Есентай), улицы Байсеитовй (от Кабанбай батыра до Толе би), улицы Жибек Жолы (от Желтоксан до пр. Сейфуллина), улицы Кунаева (от пр. Райымбека до пр. Абая). В экспертную группу вошли 8 человек, это архитекторы и специалисты по устойчивому транспорту. Однако предоставленные УАиГ рендеры вызывают очень много вопросов. Никакой дополнительной информации управление горожанам и экспертам не дало. Все еще загадка, какие материалы будут использоваться при ремонте улиц, какой на них траффик, какой бизнес представлен, как будет решаться транспортный вопрос, чем будут отделывать фасады зданий – перечислять вопросы к разработчикам проектов реконструкции улиц можно долго. Архитектор Айсулу Уали посетовала на то, что нет общего генплана, и привела в пример улицу Кунаева, три километра грядущей реконструкции которой представлены всего одной иллюстрацией. Архитектор Елена Дарзиманова рассуждала о качестве архитектурных решений: «Нет единства стиля во время благоустройства. Пешеходные пути должны быть безопасными, учитывать инклюзивность, должен быть водотток с тротуаров. Мы ничего не видим на этих эскизах, это просто набор картинок. Эскизов набережной Есентай пять, и все они выглядят по-разному».
Архитектор Давид Камински, комментируя виртуально «обновленные» фасады зданий, предложил сперва провести полный экспертный анализ всех сооружений, какие-то из них внести в охранный список, выработать понимание того, как с ними работать, а не красить фасады в случайно выбранный цвет, как это происходило в этом году. Не закрашивать ракушечник, бетон и другие натуральные материалы, как это опять же, происходило в этом году особенно активно на улице Назарбаева.
На обсуждение пришел заместитель руководителя УАиГ Алмасхан Ахметжанов, он сказал, что все проекты проходят экспертизу. Видимо, это должно было сразу всех успокоить и примерить с недостатками и недочетами, которые очевидны на рендерах реконструкции. Затем он в одном предложении умудрился три раза упомянуть Яна нашего Гейла, чем, кажется, окончательно ввел в уныние присутствующих экспертов: датский архитектор уже давно не имеет никакого отношения к тому, что происходит в Алматы. И вряд ли бы он одобрил то, что горожане на деле никак не участвуют в обсуждении того, в каком городе они будут жить завтра.
Ахметжанов пообещал выложить на сайте более подробный план реконструкции улиц. В очередной раз он напомнил, что на Абая-Жарокова строится здание Генплана, в нем будут все эскизы, проекты и даже зал для обсуждений. Когда его спросили о том, будут ли учтены ошибки этого года – когда рабочие перекладывали плитку по 4-5 раз, потом вспоминали про коммуникации, и вскрывали всё снова, Ахметжанов удивился – такого не было. В это можно было бы поверить, но в квартале от Aurora space, где проходила встреча, с плиткой разбирались с конца июня по начало октября: бизнес, находящийся на Абылай хана-Шевченко не даст соврать. Но для чиновника было более важно не то, что работы длились долго, что были колоссальные неудобства для жителей района, для пешеходов, для бизнеса, а то, что «подрядчик все переделывал за свой счет».
После Алмасхана Ахметжанова вышли представители «Алматыгипрогора» и «Алматыгенплана», отвечавшие за эскизы к реконструкции набережной реки Есентай и проспекта Толе би, и сказали, что их рендеры, выложенные на всеобщее обозрение в сентябре, и которые на встрече активно обсуждались, на самом деле были нарисованы еще в 2017 году и уже неактуальны. А новые они почему-то не показали. Все это сделало бессмысленным обсуждение.
К концу встречи стало ясно, что эксперты, активисты, чиновники, бизнес и даже журналисты все еще говорят на разных языках, но мы уже начали обмениваться визитками и немного разговаривать друг с другом. Только реконструкция улиц идет быстрее, чем мы учимся слышать друг друга.