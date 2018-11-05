«Я не знаю, что вы будете делать следующим летом»

Ахметжанов пообещал выложить на сайте более подробный план реконструкции улиц. В очередной раз он напомнил, что на Абая-Жарокова строится здание Генплана, в нем будут все эскизы, проекты и даже зал для обсуждений. Когда его спросили о том, будут ли учтены ошибки этого года – когда рабочие перекладывали плитку по 4-5 раз, потом вспоминали про коммуникации, и вскрывали всё снова, Ахметжанов удивился – такого не было. В это можно было бы поверить, но в квартале от Aurora space, где проходила встреча, с плиткой разбирались с конца июня по начало октября: бизнес, находящийся на Абылай хана-Шевченко не даст соврать. Но для чиновника было более важно не то, что работы длились долго, что были колоссальные неудобства для жителей района, для пешеходов, для бизнеса, а то, что «подрядчик все переделывал за свой счет».

После Алмасхана Ахметжанова вышли представители «Алматыгипрогора» и «Алматыгенплана», отвечавшие за эскизы к реконструкции набережной реки Есентай и проспекта Толе би, и сказали, что их рендеры, выложенные на всеобщее обозрение в сентябре, и которые на встрече активно обсуждались, на самом деле были нарисованы еще в 2017 году и уже неактуальны. А новые они почему-то не показали. Все это сделало бессмысленным обсуждение.

К концу встречи стало ясно, что эксперты, активисты, чиновники, бизнес и даже журналисты все еще говорят на разных языках, но мы уже начали обмениваться визитками и немного разговаривать друг с другом. Только реконструкция улиц идет быстрее, чем мы учимся слышать друг друга.