Исчезающие мозаики Алматы

Много лет назад важные объекты — от магазинов до санаториев украшались монументалистами: создавались мозаики, барельефы, сграффито, статуи. Новые времена отринули их, и понадобилось больше 20 лет, чтобы оценить то, что было создано художниками прошлого. Одни работы оказались более удачливыми (спасенное сграффито Сидоркина в «Целинном», мозаика «Девушка» с сувениром), другие – менее (уничтоженный витраж о Гражданской войне в здании ВЛКСМ, мозаика на фасаде кафе «Карлыгаш»). Потерь очень много, а историй со счастливым финалом до обидного мало.

Сегодня мы хотим рассказать о нескольких мозаиках, скрытых с глаз горожан.