Исчезающие мозаики Алматы

Много лет назад важные объекты — от магазинов до санаториев украшались монументалистами: создавались мозаики, барельефы, сграффито, статуи. Новые времена отринули их, и понадобилось больше 20 лет, чтобы оценить то, что было создано художниками прошлого. Одни работы оказались более удачливыми (спасенное сграффито Сидоркина в «Целинном», мозаика «Девушка» с сувениром), другие – менее (уничтоженный витраж о Гражданской войне в здании ВЛКСМ, мозаика на фасаде кафе «Карлыгаш»). Потерь очень много, а историй со счастливым финалом до обидного мало.
Сегодня мы хотим рассказать о нескольких мозаиках, скрытых с глаз горожан.
Мозаики в ЖенПи
Адрес: КазГосЖенПУ, Айтеке би, 99а
Если зайти на территорию университета, то на фасаде двухэтажного здания можно увидеть красивых девушек в национальных костюмах. Это лишь половина от огромной мозаики. Верхняя часть работы давно утеряна. Та часть, что сохранилась, находится в удручающем состоянии.
В этом году этой мозаике исполнилось 50 лет. Ее создал Николай Цывчинский, он также соавтор работы «Девушка с сувениром», которая была спасена, отреставрирована и находится сейчас на горе Кок-Тюбе.
Рядом есть еще одна интересная работа, которая исчезает буквально на глазах.
Мозаика на проспекте Достык
Адрес: Достык, 107
Эту мозаику, созданную в 1971 году, найти сложно – она находится на торце жилого дома по адресу Достык, 107. Ее автор Николай Цивчинский. Несколько лет назад ее «закрыл» пристроенный к дому магазин. Как выяснил исследователь монументального искусства Дэнис Кин, даже люди, живущие в доме, не знали о существовании этой работы.
Мозаики в санатории «Кок-Тюбе»
Адрес: Луганского, 54а
Как минимум три мозаики находятся на территории этого санатория, что чуть выше Дворца Республики, на улице Луганского, 54 а. Автор самой большой мозаики – Александр Ануфриев. К сожалению, сейчас эта работа украшает импровизированную парковку. Кроме того, в санатории есть две интересных статуи.
Мозаика на Назарбаева
Адрес: Назарбаева, 262а
Эту красочную мозаику сложно найти и увидеть, но она стоит того. Она находится на территории Академии министерства внутренних дел, по адресу: Назарбаева, 262а.
Кажется, что ни одно произведение монументального искусства не охраняется так строго. Мозаика находится за забором с колючей проволокой. К сожалению, неизвестно кто ее автор и когда она здесь появилась. Нам кажется, что она заслуживает того, чтобы горожане и гости Алматы все же увидели ее – хотя бы на одной из пешеходных улиц.
Бывший дом культуры колхоза «Карасу»
Адрес: Мичурина, 59а
Несколько лет назад Карасу вошел в черту города, и бывший дом культуры оказался в Алматы. Дом культуры построили в середине 70-х годов в очень живописном месте. Поехать сюда стоит не только ради монументального искусства, но и для того,чтобы полюбоваться на небольшое озеро и церковь. Фасад дома культуры украшают две интересных работы: барельеф с фрагментами мозаики и большое мозаичное панно на всю стену второго этажа. Автор – Иван Иванович Шабанов.
Это здание было много лет заброшено, недавно его отремонтировали, мозаики и барельеф сохранились в хорошем состоянии.
Эти мозаики могут быть уничтожены в любой момент: их судьба зависит от хозяев территории, на которой они находятся. Эти произведения никак не охраняются государством, не реставрируются и не изучаются. Кроме истории с панно «Девушка с сувениром», в Алматы не было больше случаев реставрации и переноса мозаик.