Как алматинцы начали бояться автобусов

Алматы остаётся заложником этой ситуации до сих пор. За эти два десятка лет выросло поколение, которое действительно всю жизнь убеждалось, что автомобиль это базовая необходимость и признак состоявшегося человека. Их родители, помнящие бардак 90-ых разделяют это мнение и обладают огромным недоверием к инициативам, проектам, иногда даже риторике о развитии общественного транспорта, удобства пешеходов и их доминировании в городе. Закрытие трамвайного движения встретило поддержку в этих кругах, и наоборот, новости о выделенных полосах, строительстве BRT и LRT вызывают отторжение и возмущение.

Одновременно эти суждения являются частью своеобразного парадокса. Нежелание пользоваться общественным транспортом объясняется его несовершенством, его многочисленными проблемами, но все инициативы по его улучшению встречают описанное выше противодействие, чего нельзя сказать о строительстве развязок и расширении дорог. При этом если в случае проектов в сфере общественного транспорта противники инициатив подсчитывают буквально каждый тиын, то миллиардные траты на развязки остаются без внимания.

Тем не менее, существующий скепсис подогрела ситуация с резким снижением числа автобусов на маршрутах в середине ноября.

Неготовые к холодам автопарки, особенно Green Bus Company, не смогли выпустить машины на маршруты из-за массовых неисправностей. Как результат, резко возросло время ожидания автобусов на остановках, что привело к переполненным салонам и давке. Вместе с этим произошла передача маршрутов между перевозчиками, что спровоцировало авральное перераспределение автобусов, и только усугубило ситуацию. Транспортный коллапс попросту дискредитировал все проводимые в последнее время реформы, потому что смены парадигмы пока никто не заметил. То есть изменения больше визуальные, нежели системные. Водители всё также отстаиваются, «резинят» на остановках, нелегальные счётчики, также называемые «людьми-тетрадками», пока не исчезли полностью.