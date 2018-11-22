Генри Санофф: «Участием граждан в городских процессах часто манипулируют»

Адиль Нурмаков: На семинаре мы предложили вам дать свои комментарии к презентациям, подготовленным другими участниками мероприятия — из Казахстана, России и Беларуси, но вы отказались. Почему вы не любите давать оценку проектам?

Генри Санофф: Обычно в таких случаях информации недостаточно для того, чтобы сделать какой-то вывод. Когда я приезжаю на какие-то мероприятия, я ведь слышу рассказ только одной стороны обо всем процессе создания проекта, лишь один взгляд на то, что случилось.

С другой стороны, и это намного важнее - мы всегда должны проводить оценку своей собственной работы. Я возвращаюсь к некоторым проектам через 5, 10 и даже 25 лет после их реализации. Для меня это единственный способ убедиться, что партисипация сработала, это критический взгляд на собственный проект спустя годы.

Я много раз был свидетелем того, как проект может прекрасно смотреться вначале, но через пару лет от него почему-то ничего не остается - например, потому что местное сообщество не прилагало усилий к тому, чтобы поддерживать то, что было создано, в надлежащем состоянии. И наоборот, есть примеры того, как решение, предложенное 20 лет назад, все еще работает.

В чем секрет? Не в вовлечении как таковом. Местное сообщество должно испытывать чувство собственности - что это ИХ проект, будь то здание или какое-то общественное пространство. Тогда значимость проекта будет для них намного выше.