Конечная остановка

Государственный научно-исследовательский и проектный институт Казмеханобр открылся на этом месте в октябре 1958 года как филиал в прошлом ленинградского института Механобр. Он являлся головным институтом в сфере промышленной экологии и обогащению руд цветных металлов. Институт работает до сих пор.

В советское время завод постепенно разрастался, появлялись новые цеха, число работников постоянно увеличивалось. В какой-то момент к территории завода присоединилась аллея по северной стороне улицы Жандосова, которая продолжается восточнее за улицей Берегового.

На свой двадцатилетний юбилей в 1978 году предприятие построило для себя новую проходную, а также автобусную остановку. Её сделали по уникальному проекту, с использованием ресурсов самого завода. Она имела внушительный размер: более 18 метров в длину при ширине козырька около 4 метров. Такой огромный навес был необходим, чтобы вместить под ним сотни рабочих, выходивших с завода. А на тот момент — в 1978 году, в одну смену на Казмеханобре работало около полутора тысяч человек.

Авторы конструкции подошли к проекту творчески, создав объект, уникальный не только для Алматы, но и для всего Казахстана. Она выполнена в довольно авангардной манере, свойственной позднему советскому модернизму.