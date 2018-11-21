Конечная остановка

20 ноября 2018 года на улице Жандосова, между Саина и Берегового, рабочие приступили к разрушению уникального архитектурного объекта, отражающего в себе историю этого района. В 1978 году эта остановка появилась здесь благодаря расположенному прямо за ней заводу Казмеханобр и нельзя рассказать о ней, не вспомнив историю этого предприятия.
Государственный научно-исследовательский и проектный институт Казмеханобр открылся на этом месте в октябре 1958 года как филиал в прошлом ленинградского института Механобр. Он являлся головным институтом в сфере промышленной экологии и обогащению руд цветных металлов. Институт работает до сих пор.
В советское время завод постепенно разрастался, появлялись новые цеха, число работников постоянно увеличивалось. В какой-то момент к территории завода присоединилась аллея по северной стороне улицы Жандосова, которая продолжается восточнее за улицей Берегового.
На свой двадцатилетний юбилей в 1978 году предприятие построило для себя новую проходную, а также автобусную остановку. Её сделали по уникальному проекту, с использованием ресурсов самого завода. Она имела внушительный размер: более 18 метров в длину при ширине козырька около 4 метров. Такой огромный навес был необходим, чтобы вместить под ним сотни рабочих, выходивших с завода. А на тот момент — в 1978 году, в одну смену на Казмеханобре работало около полутора тысяч человек.
Авторы конструкции подошли к проекту творчески, создав объект, уникальный не только для Алматы, но и для всего Казахстана. Она выполнена в довольно авангардной манере, свойственной позднему советскому модернизму.
Первоначально, до начала демонтажа, она состояла из 4 колонн с вантовыми растяжками и одной с пространственной решеткой, повторяющей структуру решетки кристаллической. Широкий, просторный козырёк, каркас которого также отсылает к кристаллической структуре. Для его стабильности при ветровых нагрузках его поддерживают закрепленные к вершинам опор ванты. Вокруг каждой из колонн были сделаны круговые деревянные скамейки. А на юго-восточном углу остановки установили крупную вывеску «ИНСТИТУТ КАЗМЕХАНОБР».
За счёт своего выдающегося облика, и, конечно же, благодаря вывеске, остановка служила своего рода рекламой института.
Остановка сохранилась до наших дней в практически в неизменном состоянии. Её регулярно перекрашивали. На балках заметен оригинальный слой синей краски. Уровень асфальта на остановке ощутимо поднялся, соответственно уменьшив высоту скамеек и сделав их менее удобными. Конструкции же находились в полной сохранности.
Но в рамках идущей уже несколько лет стандартизации облика остановок, приведения их к «единому стилю» (хотя многие новые остановки разительно отличаются друг от друга), акимат Ауэзовского района, несмотря на очевидную уникальность конструкции, решил избавиться от неё. 20 ноября рабочие приступили к уничтожению остановки.
Снос не удалось произвести максимально быстро, для демонтажа только одной опоры потребовались значительные усилия. Благодаря этому промедлению, Казмеханобор успел забрать в свой музей вывеску, установленную на юго-восточном углу павильона.
Но неизвестна дальнейшая судьба демонтированных элементов. Были срезаны и вывезены ванты, державшие навес, его крайняя западная опора, а также конструкции козырька. Дальнейшая судьба павильона на данный момент официально неизвестна. Утром 21 ноября на площадке отсутствовала какая-либо техника и рабочие.
Очевидно, что нельзя бросать конструкцию в её нынешнем состоянии. Полуразрушенная срезом конструкций, она теряет устойчивость. Неизвестно как поведёт себя навес, лишённый дополнительной жесткости, которую обеспечивали срезанные металлические ванты.
Также очевидно, что нельзя пытаться сохранить её в обрезанном виде. Являясь законченным архитектурным произведением, павильон должен существовать в полном соответствии с его творческим замыслом.
Отдельным вопросом является то, как в принципе оказался возможен снос такого выдающегося сооружения. Ведь это не пластиковый киоск с козырьком из поликарбоната. Сложность конструкции и выразительность облика должны были зародить сомнения в необходимости разрушения остановки. Но сомнений не возникло, и павильон оказался частично разрушен.
При этом город уже имеет опыт восстановления небольших исторических объектов. Например, знака, установленного у подземного перехода на пересечении проспектов Абая и Достык. Он также мог оказаться выброшен, но после реакции в соцсетях, его отреставрировали и установили внутри светодиодную ленту. С сентября этого года он вновь появился на своём историческом месте и даже светится в тёмное время суток.
Очень важно понимать, что такая «незначительная» архитектура и элементы дизайна на самом деле обладают значительным влиянием на среду вокруг себя. Они также как и капитальная архитектура, запечатлевают в себе историю, становясь в конечном счёте историческими артефактами. Но эти артефакты, в отличие от музейных, продолжают жить среди города, выполняют свою функцию и одновременно связывают разные периоды и разные поколения.