Планирование неизвестности

Следовательно, о необходимости переноса коммуникаций было известно задолго до реконструкции Панфилова. Однако в управлении транспорта уверяют, что маршрут ЛРТ утвердили в августе 2017 года – в самый разгар стройки будущей пешеходной улицы, а окончательное решение о строительстве путей приняли только в феврале этого года, когда улица уже была давно готова и вымощена брусчаткой.

Роман Шнайдерман, автор проекта реконструкции улицы Панфилова, площади «Астана» и Арбата, говорит, что коммуникации были учтены при реконструкции.

«Сети разрабатывались не нами, но это обсуждалось – что нужно делать с учетом этого всего», – объясняет архитектор. По его словам, основные коммуникации были перенесены еще в прошлом году, а для строительства ЛРТ необходим перенос сетей лишь с «определенного участка». Однако, какой именно участок будет раскопан, архитектор сказать не может: «Что дальше происходит по ЛРТ, мне неизвестно, я выполняю свой участок работы, а дальше какие стратегические планы – я не знаю». Управление энергетики тоже не ответило на вопросы Vласти о том, на каких конкретных участках улицы планируются работы, а также не уточнило, каков процент износа этих сетей и когда планируется их заменить. На эти вопросы не ответили и в ТОО «Алматинские тепловые сети», однако, как в октябре писало издание Bnews со ссылкой на управление энергетики, процент износа сетей по городу составляет 61%.