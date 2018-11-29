Алматинская Атлантида

Илья Малков живет то в Москве, то в Алматы, по образованию дизайнер и называет себя архитектором-самоучкой. В 90-е годы в России Илья работал архитектором-реставратором — состоял в артели каменщиков, которая занималась возрождением белокаменных, кирпичных кладок IX-начала XX веков, в основном это были храмы и усадьбы. Восстанавливали их по технологиям, существовавшим в те времена. Потом, когда большинство исторических сооружений было восстановлено, заказы перестали поступать, артель развалилась, а Илья увлекся краеведением.

В 2006 году по семейным обстоятельствам он оказался в Алматы, а потом стал бывать здесь все чаще. «Я стал не сразу изучать город, это произошло где-то в 2014 году. Я и до этого на многое обращал внимание, фотографировал, делал какие-то пометки для себя, но так получилось, что 2014 год я полностью провел в Москве и мы там занимались тем, что защищали Шуховскую башню от сноса. У нас получился большой коллектив защитников, мы ее спасли, и не пожелали потом расставаться — решили продолжать изучать район вокруг башни, всё это привело к тому, что в 2016-2017 годах мы открыли там музей авангарда. Это была изначально моя идея, моя мечта».

У Шуховской башни группа активистов заметила старый бетонный блок и долго думала над тем, что это может быть. В том районе прежде находилась радиобаза, на территории которой потом построили башню. Илья принялся изучать фотографии 20-х годов и понял, что это анкерный башмак для крепления матч. Когда Илья оказался на территории Атакента, и увидел 7 бетонных сооружений, то сразу понял, что это анкерные башмаки, оставалось понять, почему их так много.

Однажды Илья гулял по Атакенту, и увидел пожилую пару, подошел, поздоровался и стал спрашивать, не помнят ли они, что здесь было раньше. Оказалось, что помнят. Более, того, это был архитектор Раут Огай с супругой. Именно он в 80-е годы занимался строительством на ВДНХ: он проектировал входную арку, гостиницу и другие здания. Огай рассказал о том, что когда-то, еще в 50-е годы, здесь был кинотеатр под открытым небом, назывался он «Ракета», а анкерные башмаки держали огромный навес, спасающий зрителей от дождя и солнца.